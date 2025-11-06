7仔限時77折｜Häagen-Dazs雪糕$15、薯片$3.9，掃碼送現金券及賺3倍yuu積分

加入最愛專欄 收藏文章

又係去7-Eleven掃貨啦！11月7日年度大折日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿$100或以上即享77折，今次繼續加入「貓頭鷹時段」優惠延長至11月8日早上6時59分，24小時購物優惠著數，即睇有咩至抵筍貨！

只要於11月7日，使用 WeChat 掃描 7-Eleven 店內宣傳品上的二維碼，即可獲得HK$11電子現金券1 張，單一淨消費滿 HK$70可即時於11月7日使用！另外，使用恒生enJoy 卡付款，即可賺取3 倍yuu積分回贈，而購買指定貨品可以獲取7仔yuu印花！

畀多個小貼士你，想以最優惠價錢掃盡好貨，更可以 yuu 積分兌換7-Eleven 電子現金券，即兌即用，積分當錢洗，即睇有咩筍貨！

雪糕之選：今期77折優惠包括5天限定著數之選的Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯（不包括日本版）、DREYER'S雪糕批／雪糕杯／脆筒（不包括心形系列）等更有折上折優惠，折實價平均 $15／件！JOGUMAN meets DREYER’S雪糕禮袋1 套 12 件 DREYER'S 雪糕折實價$129.4／件，MOVENPICK 雪糕折實價 $144.8／8 杯，平均 $18.1／杯，抵！

Häagen-Dazs 迷你杯 / 雪糕批 (各種口味)(不包括日本版)$195 / 10 件，折實價 $150.2/10 件,平均 $15 / 件

MOVENPICK 雪糕 100 毫升/165 毫升(各款) $188 / 8 杯，折實價 $144.8/8 杯 平均 $18.1 / 杯

解渴之選：無論能量飲品、汽水、果汁、茶飲、鮮奶，7 仔都包羅萬有，即入貨打爆雪櫃！

可口可樂(各款)/ 芬達(各款)/ 雪碧(各款)/玉泉(各款)/ 淳茶舍(各款)/ 紅茶花伝蜜桃紅茶/檸檬紅茶 / 水動樂(各款)/ 維他檸檬茶/菊花茶/日式桃茶/蘋果茉莉綠茶/白提烏龍茶/港式奶茶 / 維他奶豆奶 410-500 毫升樽裝$30 / 4 支，折實價 $23.1/4 支,平均 $5.8 / 支

維他檸檬茶(各款 )/菊花茶 / 維他奶豆奶(各款 ) 330 毫升 $10 / 2 盒

折實價 $7.7/2 盒,平均 $3.9 / 盒

零食之選：卡樂B薯片、品客薯片，各款香滑的朱古力及易極無糖薄荷糖等等都有折扣，開Party 必備！

卡樂 B 薯片 55 克(各款)$22.5 / 2 包，折實價 $17.4 / 2 包,平均 $8.7 / 包

品客薯片原味/酸忌廉洋蔥味/火焰牛排味/香濃芝士味 42-48 克$10 / 2 件

折實價 $7.7 / 2 件,平均 $3.9 /件

醇美之選： K1664 白啤酒／BRUT 法藍拉格啤酒／紅莓味白啤酒折實價 $7.7／件，真露燒酒折實只售 $9.2／支，另外如馬爹利名仕、軒尼詩 VSOP 等烈酒都有優惠。

K1664 白啤酒/BRUT 法藍拉格啤酒/紅莓味白啤酒 500 毫升$10 / 件，折實價 $7.7 / 件

居家之選：多款優質家居用品和食品，如卷紙、洗衣珠和香米等等有優惠，入貨良機！

獅球嘜油 900 毫升 3 支裝(各款) $99 / 件，折實價$76.3/ 件

金象牌頂上茉莉香米 8 公斤$116.5 / 包，折實價 $89.7 / 包

金鳳泰國頂級茉莉香米 5 公斤$103.5 / 包，折實價 $79.7 / 包

即食之選：今期有送禮自用皆宜的安記溏心鮑魚及海味、各款7-SELECT雞髀、即食雞胸、三文魚等任你選擇，隨時隨地都可以享受到高質素的美食！

7-SELECT 即食雞胸(香草味 / 香蒜味 / 香草番茄味) / 7-SELECT 煙燻味即食三文魚$22 / 件，折實價 $17 / 件

精品之選：於年度大折日購買各款動漫精品可享77折。

TOM & JERRY 可摺疊購物袋 $99 / 件，折實價 $76.3 / 件







