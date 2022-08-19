加入最愛專欄 收藏文章

英超兩輪過後，曼聯兩戰盡墨，利物浦連和兩場，兩大豪門成績令人意外。第三輪相遇，誰能率先打開勝利之門？三個因素，變陣能力、球員鬥心，以及領隊能量，誰高誰低？將左右雙紅會勝負誰屬。

曼聯可變數，不及利物浦。變陣是球隊擺脫低迷手段之一，攤開曼聯的球員名單，放誰上去可以挽救球隊？馬斯亞？雲迪比？幾乎沒有。

相反，利物浦雖然兩場都和波，但其實踢得並不差，進攻拳拳到肉，未能入波是略為欠運，加上防守力不夠集中，失波才是輸波關鍵。今場紐尼斯停賽，法明奴頂上，或者可以讓沙拿恢復以往走位空間；加上戴亞斯上場開齋，信心大增，今場有望繼續入波。

有傳曼聯開出不能拒絕的轉會費求購皇馬防中卡斯米路，務求在周日前完成註冊，可以趕及周一晚上陣；但即使有強援加盟，一盤散沙的曼聯，恐怕也難擋利物浦。

變陣能力不足，曼聯球員鬥心可有勝過利物浦？

連續輸波，加上C朗問題懸而未決，紅魔如今士氣不好，甚至有傳訓練期間，球員互相埋怨。在如此氣氛之下，恐怕出場想贏都未必有心去博。

利物浦雖是和波，但其實球員求勝心強，只不過求勝心切，反而令部分攻勢不夠細膩；球員連續不勝，沒有抱怨，甚至上場紐尼斯被趕出場，還是得到全隊上下諒解。球隊團結，應有能力衝過低潮期。

紐尼斯上場受不了安達臣挑釁，最終領紅出場兼且停賽三場。南美球員有個弱點，就是情緒管理不算好，從以前蘇亞雷斯咬人，到尼馬假摔，都影響他們在場上發揮因素。希望紐尼斯經一事長一智，接下來可以開竅。

最後是領隊能量比拼，帶領利物浦贏過過英超和歐聯的高普，對球隊調能力比坦夏強得多。

高普在連續和波後，並沒有責怪球員，更表示自己沒有為球隊感到失望，而是為球隊感到自豪，因為兩場比賽都是從開局開始就向對手施壓，這正是利物浦足球魅力所在。

反觀曼聯，坦夏在上場賽後記者會表示半場就想將11個球員都換掉；但在上半場慘失4球，他卻只是坐在教練席一臉茫然，甚至連到場邊激勵球員都沒有。這種毫無火氣的表現，並不是一個頂級領隊應有的表現，更不應在記者會上批評場上球員。他雖然沒有點名，其實他點曬所有人的名。

充滿激情的領隊，就應該如同干地和杜曹一樣，在場上善於激勵球員、帶動球員情緒；一個沒有情緒的領隊，如何能夠說服球員賣命？

在上述三個因素中，曼聯都不及利物浦；當然，利物浦傷兵滿營，祖達、艾簡達拿、張伯倫、麥迪比、干拿迪，前中後場都缺乏可用之人，對球隊影響一定是有的。

不過，論戰術、鬥心、領隊鬥智鬥力，利物浦都要高於曼聯；今場能取得賽季首勝的，利物浦贏面超過6成，曼聯如果夠運，或者有望搶到1分，贏波恐怕是比較渺茫了。

水晶宮有紀律的541陣式，防守密度高令利物浦無計可施。曼聯有沒有本錢踢這種防守？恐怕無。更何況作為豪門，踢密集防守，豈非笑柄？

本週焦點

熱刺上場追和車路士，球隊士氣大振，今場面對狼隊有望全取三分。

今季熱刺積極增兵，加上干地有個完整備戰賽季，看得出球員都很fit，而且不少球員都要爭出場機會，人人博盡，贏面更高。

上場熱刺守將羅美路粗暴扯著車路士新援古古列拿的頭髮，後者倒地，但球證完全沒有表示；而翻查球例，原來並沒有明文禁止扯頭髮，只靠球證判斷。面對日益激烈的踢法，有些球例實在已經過時，甚至荒謬。

阿仙奴應勝般尼茅夫，後者只有主場優勢，看看能否偷雞搶到一分。阿仙奴2場攻入6球，槍手進攻大有改善，尤其捷西斯與隊友非常合拍；只是防線也有失漏，上場連失兩球。

今屆英超都落實5個換人名額，長遠下來，其實對強隊更有利，畢竟強隊兵多將廣，能夠上陣的球員多，輪換次數多了，球員自然受傷機會少，長途比賽下，強隊自然會與弱旅拉開距離。

曼城作客紐卡素同樣精彩。紐卡素兩戰不敗，踢來頗有球味，今場面對實力高一班的曼城，要看到底有何板斧。

首兩場輕取對手，曼城明顯已經上力，夏蘭特雖然上場無入球，但其走位不俗，拉開對手防線，實際上令曼城進攻更容易殺入禁區。今場無不勝的理由，除非紐卡素主場有運。

夏蘭特上場只曾觸球8次，傳球更只有2次，一次中圈開波交給隊友，另外一次就成為助攻。數據不代表一切，他在比賽中遭遇包夾，甚至三人夾擊，但都力抗對手，為隊友創造大量空間，換來大勝。這就是他在球場上的貢獻，不一定入球，胡亂批評只代表不懂足球。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動