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車路士和利物浦戰績不似預期，不但杜曹被炒，連高普都開始被球迷質疑。為何上季英超亞軍和季軍，今季踢得如此不堪？領隊個性，就是問題。

自從俄羅斯富商艾巴莫域治入主後，車路士換領隊如走馬燈，即使贏了冠軍，稍有不滿，領隊都要執包袱。但如今老闆換了，今季還只是開始，杜曹1個月也捱不過，多少令人驚訝。

不過，只要留意一下杜曹性格，就知道他離隊只是時間問題。

話說當年接手多蒙特帥位，大家都預期杜曹可以帶多蒙特再爭標，而他也不負期望，奪得一個聯賽亞軍和德國盃。但他卻從來不參與球迷活動，甚至球會50周年紀念活動都缺席。他個性冷漠、人際關係差，注定他難以在一支球隊長久成功。（圖片由作者提供）

性格火爆、不善溝通，是外媒對杜曹的評價。火爆一幕，從對熱刺一場與干地的握手糾紛可見一斑；至於不善溝通，不論從多蒙特、巴黎聖日耳門，還是如今的車路士，他都與管理層充滿摩擦，最終落得不歡而散。

以杜曹性格，肯定對今年轉會安排不滿，令他和新班主美國老闆存在芥蒂。美國老闆收購車路士之後，也不是不肯買人，而且豪花2.5億鎊，自然急於求成，但連薩格勒布戴拿模都贏不到，就是大問題了。

有數據統計，杜曹在車路士執教了剛好100場，頭50場比賽僅失24球，但最近50場就失了53球。他對足球的執著，不比哥迪奧拿、高普和干地差，而且戰術造詣同樣很高。但戰績下滑，是因為他已經控制不了更衣室，球員對其不滿，又怎會執行他戰術？（圖片由作者提供）

性格是杜曹被炒的最大原因，客觀上也包括增兵太慢、買人太亂、新球員質素高低等次要因素。

車路士炒領隊後可能會迎來反彈，但接手領隊有多大能量才是關鍵；白禮頓樸達昨晚正式上任，但這個小球會出身的領隊，有沒有能力駕馭一眾球星？

而且這個美國老闆絲毫不好應付，據英國媒體報道，這個門外漢幾乎連助教的教學安排都要插手，可見車路士短期依然會是風雨飄搖，今季成績恐怕都不會很理想。

相較杜曹，高普的親和力、決斷力和豐富情感，都備受稱讚，何以會說今季利物浦的不濟也源自於高普個性？

高普從緬恩斯執教開始，就有名是對球員要求高。由於踢法需要不斷跑動，因此高普手下球員，要不本身體能很好，要不就是被操練到體能很好。

過去幾季，只要利物浦無傷無病，幾乎都是爭標熱門，不論奪歐聯冠軍、英超冠軍，抑或上季兩個本土盃賽冠軍，利物浦幾乎都是陣容完整。

但2020-2021年的球季，利物浦已因傷兵問題浮現，今季明顯就遇上相同情況，未開季就已經出現大批傷兵，可調動的球員捉襟見肘。

利物浦其中一個問題是中場換血太慢，當年過30的軒達臣和艾簡達拿仍需要場場博盡，甚至36歲米拿都要踢正選時，就是大問題；而自韋拿杜姆離隊後，中場缺乏一個不惜氣力跑動球員，不論新仔卡華奴、基達或者艾利洛都不是這個風格，遑論傷多過踢的張伯倫。（圖片由作者提供）

傷兵問題經常困擾利物浦，是因為高普。他一方面是體現於保守的換人和排陣，陣容不論對強隊弱旅，永恆不變，加上換人太慢，即使如9：0擊敗般尼茅夫的比賽，不少主力在70分鐘已經領先6比0時才被換出，難怪年輕阿諾和羅拔臣今季都疲態盡現。

第二個執著點，是他增兵態度保守。面對英超賽程頻密、四線作戰，高普每年轉會窗都只是買一兩個球員。有時甚至寧願原班人馬再戰一年。

相信球員是好事，但過於自信就令自己陷入困境，單靠固定班底去爭標，就是太過執著。

利物浦走了文尼，換上戴亞斯踢左路，但兩人風格不同，文尼肯搶肯博，能射能傳，而且無私，很適合利物浦高普反擊的踢法；但戴亞斯喜歡上腳，每一球都要自己帶波，拖慢節奏，令利物浦失去以往的流暢進攻。（圖片由作者提供）

當球員踢殘、中場乏力、防守甩漏，高普責無旁貸；而且客觀上，利物浦美國班主並非不肯花錢，8500萬鎊買來紐尼斯，比曼城買夏蘭特還貴，所以要買人的話，高普並非沒有選擇，只是他習慣了踢下風波，執著於用自己方法取勝。

利物浦傷兵問題不是一時三刻解決到，雖然賽季才剛剛開始，但如果高普不嘗試應變，利物浦今季要爭標殊不容易。

球員質素高低，除了球技，還有EQ。麥巴比在聖日耳門擊敗祖雲達斯的比賽中，雖然攻入兩球，但難改獨食性格，明明尼馬有空位都不肯傳球。難為亨利還稱讚麥巴比技術比夏蘭特全面，說夏蘭特入波全靠助攻。現實是麥巴比連助攻都不肯，如何配得上球星稱號？（圖片由作者提供）

本周焦點

曼城主場迎戰熱刺，如今兩隊還是不敗身，不過今場雙方都不會保守，估計定會分勝負。

熱刺今季場均失球不到1個，是典型的干地防守表現，入球雖然不及曼城，但場均也有兩球。不過熱刺最大的隱憂，是防線的幾個中堅級數不夠，當面對夏蘭特的時候，才是真正考驗。

熱刺攻力大減，全因孫興慜至今仍未開齋。上季奪得神射手後，今季6場正選射了17次門，成為今季暫時射門次數最多但未入過波的球員。幸好李察利臣極速融入，已經貢獻兩入球兩助攻，填補攻力。（圖片由作者提供）

6場攻入20球，場均入超過3球，加上曼城有主場之利，而且夏蘭特夠fit，今場勝率應該熱刺高5-10%。

如果熱刺死守曼城，可能有機會反客為主搶到分；但整體而言，曼城贏波更合理。

另一場曼聯作客水晶宮，雖然紅魔在聯賽反彈，不過歐霸面對皇家蘇斯達就輸波。C朗重返正選4次射門0中龍，被評為全隊最低分，證明他和球隊格格不入。

如果水晶宮一心要死守，板斧不多的曼聯，相信有機會失分而回。

水晶宮暫時1勝3負2和，不算突出；但有了被曼城連入4球反勝的經驗，今場韋拉應該會將防線拉後，而依賴反擊和長傳的曼聯就缺乏空間進攻，要入波並不容易，兩隊握手言和機會不少。

曼聯聯賽4連勝，領隊坦夏將華舒福放在中鋒位置是個重要決定。其實華舒福並不適合踢邊路，因為他技術較為粗糙，要他上腳突破有如拉牛上樹；反而踢最前的位置，只要跑好空位，接波就射，更能凸顯他的優點。（圖片由作者提供）







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