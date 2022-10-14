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周中歐聯，利物浦7：1大破格拉斯哥流浪，而曼城卻在哥本哈根身上失分，終止連勝氣勢；兩隊本周將會在聯賽相遇，氣勢此消彼長，可否左右勝負？

今屆利物浦踢得力不從心，傷兵多固然是問題，但更關鍵是球員動力不足，中後場球員跌Watt嚴重，令原本引以為傲的防守力度大幅下降。

反而曼城雖然賣走史達寧、捷西斯和舒真高，但無損其實力；更有球迷或會覺得，買入夏蘭特已經足夠填補球隊的損失，更何況他完美融入球隊體系，入波停不了。但不要忘記在轉會窗最後一天買入多蒙特瑞士中堅艾簡治，為後防傷兵滿營補回強度，曼城買人確有一手。

英超過去有個說法：有本事的前鋒就應該來英超證明自己；因為英超的後衛既高又快，體能技術兼備。但自從夏蘭特來了之後，這個說法換成了：有本事的後衛來找夏蘭特證明自己。可見夏蘭特改變了英超生態。（圖片由作者提供）

兩隊上屆鬥到最後一刻，最終只是相差一分；今屆兩者變動不大，為何利物浦會如此失色？

關鍵是球員的危機感。

體育比賽，有競爭才有進步；不論是對手還是隊友，要有比較，才會提升進步的動力。

曼城買來夏蘭特，同一時間回收艾華利斯，兩者要競爭正選，雙雙都博盡；而夏蘭特加盟，也刺激了科頓要踢得更好。

這就是球員的危機感，繼而帶來球員不斷進步的動力。

那邊廂利物浦來了紐尼斯，結果激發了費明奴鬥志，今季恢復以往傳射俱佳的身手；但中後場多年來沒有換血，包括阿諾、雲迪克，甚至羅拔臣和法賓奴等，今季都明顯退步，只因踢得好不好，都不會影響正選位置，那為何要拼盡？

號稱身價高達8000萬鎊的阿諾，一度曾經被認為是皇馬和巴塞等獵物；但今季表現奇差，不但進攻失色，連防守本分都沒有做好，結果成為利物浦的防守漏洞。（圖片由作者提供）

曼城還有一點做得更好，就是捨得放走球員；哪怕是功臣大衛施華、曾經被看好接班的費蘭托利斯、甚至有望接班的是史達寧和捷西斯，只要不符合期望，或者有離心，都願意早日放手。

這一點，利物浦做得不及曼城。明知表現不好，卻又不捨得賣走，球員不會有被取代的感覺，變相令球員沒有動力做到更好。

今季的阿仙奴踢得虎虎生威，原因是阿迪達接連賣走奧巴美揚、拿卡錫迪等，讓年輕球員看到機會通過努力而上陣，不會因為大牌或者經驗就霸佔位置，激發了球員之間進步的動力。（圖片由作者提供）

今屆在歐聯跌破不少球迷眼鏡的巴塞、祖雲達斯、AC米蘭等，同樣面對相同的問題。

巴塞如今排在西甲榜首、AC米蘭是上屆意甲冠軍，何來問題？

問題是來自他們身處的聯賽。

西甲向來只有皇馬和巴塞兩隊競爭、馬體會不過偶爾搞局；意甲如今水平不高，踢的幾乎是老人足球。當其他球隊沒有威脅，何來需要進步。

今屆巴塞運用財技解決資金問題，但找來的都是老兵居多，利雲度夫斯基和阿朗素已經不是當打，即使基斯甸臣也不是一流，到了實力更高的歐聯，當即比下去。（圖片由作者提供）

在西甲和意甲欺負一下弱隊還可以，但在歐聯就原形畢露。

這也解釋了為何近年歐聯都是英超球隊的天下，不是曼城就是利物浦入決賽，甚至車路士和熱刺都成為歐聯爭標份子。

競爭可以帶來進步，危機感同樣可以推動球員做得更好。利物浦並非沒有後來居上的能力，但如何激發球員的動力，需要高普認真思考了。

本週焦點

利物浦主場迎戰曼城。前者經歷周中的歐聯大勝，士氣回升，理論上在主場有優勢。但以近況、穩定性和變化來看，曼城還是看高一線。

今季利物浦速率不夠，以往非常擅長的高位逼搶今季幾乎使不出勁來，如果讓曼城有機會輕鬆控球組織進攻，利物浦要守的難度就非常高了。

加上曼城的歐聯賽事比利物浦早一日，意味已經休息了多一日，體能佔優，勝負應該是一至兩球之間，曼城可以帶走3分。

今季高普似乎少了一點以往的激情，卻是多了一點憤怒，對很多安排都會抱怨一番，這種負面情緒也影響了球員的表現。（圖片由作者提供）

紐卡素作客曼聯，不再是高下對碰，而是勢均力敵的賽事。

紅魔昨晚在歐霸賽事強攻一下只能小勝1球，不少正選也有上陣，體力上未必及得上紐卡素，略有輸蝕。

雖然沒有大手買人，但紐卡素穩打穩紮，暫時排在第六位，多少出乎球迷意料之外。

季前買來前鋒伊沙克和中堅博文，將進攻和防守都進一步提升，加上原有班底的古馬雷斯、聖麥斯文等都是當打之人，球隊實力不俗，加上氣勢好，今場預計有分落袋；曼聯牌面雖高，但可能又要失分。

坦格排陣上，不應將般奴和艾歷臣同時派上場，而且卡斯米路作為正防中，更應該踢6號位而不是艾歷臣。般奴也正是因為正選位置不受威脅，所以踢來欠缺危機感，因為不會博盡。（圖片由作者提供）







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