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英超中的倫敦王座，今季似乎開始輪轉。阿仙奴在季前不獲看好到今日站穩榜首；車路士被認為能挑戰曼城利物浦到易帥再戰；這對倫敦死對頭，果真是風水輪流轉？

自艾巴莫域治2003年買入球隊，之後多番換帥之後，車路士就一躍成為英超豪門，不論聯賽冠軍、歐聯冠軍抑或國內盃賽，都成囊中物。

巧合的是，阿仙奴在2003-2004年經歷不敗賽季奪冠之後，就開始走下坡，足足經歷20年的低潮，甚至10年無冠，成為球迷笑柄。

兵工廠在歐霸盃贏波順利取得首名。但過程並不順利，而且後衛富安建洋受傷，影響周末對車路士的部署。（圖片由作者提供）

但今個賽季，真的是十年河東、十年河西。

阿仙奴終於把酋長球場的債務還清，過去兩年均成為轉會市場花錢最多的球會，重建有成，可望迎來收成期。

相反，車路士季初已經動盪不安，換老闆之後，轉會市場頻頻觸礁、球員內訌、領隊被炒。換帥之後才有起色。





樸達上任初期不被看好，因其沒有執教大球會的經驗和能量。但戰術以穩健為先，減低失球，就讓他成為首個執教車仔在頭五場歐聯都能保持不敗的領隊。（圖片由作者提供）

本周兩隊相遇，再度爭奪倫敦之王的寶座。

氣勢上，槍手較佳；聯賽暫時9勝1和1負，一眾年輕球員更是場場賣力，幾乎壓住對手踢，即使面對利物浦、熱刺等都毫無懼色。

進攻板斧也以兵工廠較多，例如上場沙卡傷出，小將尼爾森上場就貢獻2入球1助攻；而且撒卡和湯瑪士柏迪都有波入，進攻套路較多讓阿仙奴今季入波數字急升。

但車路士主場有一定優勢，上周聯賽是失準表現，此前的賽事未嘗試過失波超過1球，證明防守水準高。





車路士簡迪受傷，中場掃蕩能力大減；左右閘的域斯占士和芝維爾都不能上陣，防守能力備受考驗。（圖片由作者提供）

而且車路士周中踢完歐聯之後，休息時間比阿仙奴多，體力佔優，加上主場，以逸待勞，不容看得太淡。

今場槍手贏面的確較高，理論有分落袋，非贏即和；但車路士畢竟有主場之利，加上作為強隊，大敗後必有反彈，今場未必一定輸，仍是有一定勝算。

今場看似只是一場普通的聯賽，但對於兩隊而言，可能就是下個10年的分水嶺；阿仙奴如果年輕球員有長進，則未來幾季有力爭霸；車路士如果補強不足，則未來幾季或會載浮載沉。





芝維爾在歐聯比賽末段受傷，領隊樸達有不可推卸的責任。當球隊領先，失分也無妨的時候，何不換出主力？讓他們休息？也趁機鍛煉年輕球員。當然，芝維爾自己博得太盡也有責任，看看利物浦雲迪克？在比賽中簡直收放自如，務求不會令自己受傷缺席難得的世界盃之旅。（圖片由作者提供）

本周焦點

另一場大戰落在利物浦與熱刺身上。兩隊風格相近，都是以壓迫和反擊為主，勝負可能就看哪隊的運氣和韌力。

熱刺主場，連續兩場都踢到最後一刻才反勝對手，證明球隊精神和士氣旺盛，走出之前聯賽兩連敗的陰霾。





孫興慜眼眶受傷需要開刀根治，今季雖然入波不多，但其走位和傳波均有威脅，熱刺缺少他，戰術上少了一個板斧。幸好不影響入選世界盃，為韓國爭出線。（圖片由作者提供）

不過，隱憂是孫興慜受傷，熱刺少了一個能傳善射的球員；但改以盧卡斯莫拿或者李察利臣踢正選，可能還會帶來驚喜。

至於利物浦今季再現劫富濟貧的本色，一口氣敗給列斯聯和諾定咸森林，但又可以擊敗曼城和紐卡素，所以面對熱刺勝算仍高。

利物浦陣容是全英超年紀最大，包括軒達臣、占士米拿，甚至艾簡達拿和雲迪克等，都已經是老將級別，沒有增添新血、沒有年輕化，是高普今季最失策的安排。（圖片由作者提供）

論質素，利物浦比熱刺還高，但以防守韌力，則熱刺略高；今場必然是肉搏戰，兩隊各不相讓下，勝負或是1球上落，熱刺有主場優勢，可略看高一線。





曼聯昨晚歐霸盃贏波，但因為只是第二名，要踢附加賽爭奪16強的席位，對手有機會是祖雲達斯、馬體會或巴塞，能否晉級充滿變數。（圖片由作者提供）

碧基宣布踢完本周西甲聯賽後退役，消息頗為突然，畢竟賽季前他才提出主動減薪留隊，希望幫助球隊度過難關。人間英雄，不見白頭。（圖片由作者提供）







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