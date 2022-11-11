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多支國家隊的世界盃名單陸續出爐，巧合的是，周中英格蘭聯賽盃，多隊豪門意外落馬，是球會領隊與國家隊領隊之間有無形默契，讓主力球員休息？是相得益彰還是互惠互利？

不論是英格蘭的麥迪臣、威爾遜獲選跌破不少人的眼鏡；還是文尼、華拉尼等帶傷入選國家隊，讓不少球迷看到人情味，球迷最關注的，還有遺珠之憾。

衛冕法國隊只用了25個名額，前鋒線人才濟濟，但就沒有普巴和簡迪，中場攔截能力大減，今屆不能再重複上屆以守代攻的戰術，且看迪甘斯有何板斧。（圖片由作者提供）

受傷無緣世界盃的，包括法國普巴、英格蘭捷維爾、德國列奧斯，都是球隊中流砥柱、無名英雄，可惜傷患不饒人，落選也是情理之中。

因此避免受傷，是今季不少球員在上半季的首要任務。

雲迪克第一次代表荷蘭踢國際大賽；而他今季在利物浦踢得頗有保留，很多五五波都寧願收腳，明顯怕受傷，為世界盃而留力。（圖片由作者提供）

在聯賽盃多隊豪門都擺上副選，正選避戰、部分原因是一些副選鮮有出場機會，而又入選國家隊，這些場合，足以給他們提升狀態。

例如哥迪奧拿在賽前為己隊中場菲臘斯拉票，表示修夫基對其熟悉，而且此刻復出關鍵；哥帥又坐言起行，在面對車路士的賽事，讓菲臘斯後備登場，提升狀態。

最終，菲臘斯入選英格蘭大名單，這固然是菲臘斯自己努力，也有哥迪奧拿細心安排；因此如果本週聯賽哥帥派其踢正選應戰賓福特，也不意外。

聯賽盃16強抽籤結果出爐，曼城遇上利物浦，率先上演強強對決；紐卡素和曼聯則分別對般尼茅夫和般尼，估計應該可以輕鬆過關。（圖片由作者提供）

又例如落敗的阿仙奴，捷西斯、馬天尼利甚至都不在後備名單，想必是伊度和阿迪達，對9月下旬巴西國家隊領隊泰迪沒有徵召捷西斯和馬天尼利，讓槍手得以延續連勝氣勢的一個回禮。

這如同領隊之間的默契，沒有人希望球員受傷，更不想麾下愛將錯失四年一度的世界盃。球會和國家隊從來都不應該是對立，彼此尊重，互相配合，才是現代足球發展的新路向。

德國今屆選了幾個年輕球員進入大名單，包括艾迪耶美、莫高高何穆斯亞拿等，看看這幾個年輕人是否能接班；比利時則熟口熟面，連無甚機會出場的夏薩特、年紀大的馬頓斯、傷癒不久的盧卡古都仍是必然正選，今屆的比利時恐怕又是雷聲大雨點。（圖片由作者提供）

本週焦點

紐卡素主場迎戰車路士，這場比賽或成為今季前四位置的關鍵戰。

車路士上輪面對阿仙奴，幾乎毫無還擊之力，如果不是提亞高施華，恐破不止輸1球。

施華雖然已經37歲，用講波術語來說，他真是好路數；不但包抄補位無甩漏，甚至單對單封阻突破都一樣處理恰當。今季車仔失分少，他應記一功；巴西隊選他踢世界盃，也是當仁不讓。（圖片由作者提供）

車路士最大的問題，是工兵太多，創造力球員不足；曼治沒有進步、加拉加有待磨練，加上奧巴美揚又需要供應，前鋒無波入，怎贏波？

紐卡素在經歷兩個轉會窗之後，越踢越有味道；雖然艾迪賀維不是一級領隊，但反而用實用踢法更適合現時的紐卡素。

要爭標，絕非現時這對人腳和領隊所能做到，但在本季利物浦熱刺曼聯齊齊失準，紐卡素絕對有能力爭前四。

今場紐卡素有主場之利，連同聯賽盃在內已經10場不敗，更贏了其中7場，加上進攻板斧多，有望再取3分；車路士加上聯賽盃則已經5場不勝，近5場只攻入2球，可見進攻乏力，即使守得到，都贏不到，最多只能搶到1分。

巴拉圭的阿米朗是今季紐卡素的驚喜，暫時攻入7球，是球隊神射手，場均觸球次數提升至45.8次，而傳球成功率亦高達86%，雙雙創出自加盟紐卡素以來的新高，能夠成功轉型，全靠領隊艾迪賀維將其安排在右路專心進攻，令其踢來脫胎換骨。（圖片由作者提供）

另一場曼聯作客富咸，後者除了上輪輸給曼城之後，近5場不敗；紅魔近5場入了5球，但失波同樣多達4球。

曼聯上輪作客落敗，而且今季曼聯7場作客，輸3場和1場，得勝率不及一半，今場對富咸剛好是主場夠強，7場主場6場不敗，因此富咸不必落於下風，紅魔也沒有甜頭，估計和波居多。

曼聯的安東尼近期在場上是非多多，但鮮有建樹，卻入選巴西國家隊；反而利物浦的費明奴今季翻生卻不獲青睞，實在可惜。（圖片由作者提供）







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