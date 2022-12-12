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世界盃四強塵埃落定，原本預期的巴西和葡萄牙能殺入四強，但最終失望而回，原因何在？只因心態沒做好準備，輕敵兼低估對手，出局咎由自取。

巴西陣容齊整，應該是今屆奪冠大熱，按照正常表現，莫說四強，決賽也應該是最基本要求。但最終不敵克羅地亞，只因輕敵。

從尼馬更沉實的態度，就可見今屆巴西更成熟；可惜的是上一輪大比分擊敗日本，讓巴西球員太過飄飄然，上場紛紛跳舞就可見他們心態上已經有點放鬆，遇上一心消耗時間的克羅地亞，就被克制。

從開波起，巴西就集中傳控，比賽節奏是掌握了，但卻沒有真正入肉攻勢。當他們以為克羅地亞已經是強弩之末，但卻沒想到對手韌性非常好。

沒有強攻、不認真應對、巴西錯失贏波機會，是咎由自取。

即使是入波後，比賽只餘下十多分鐘，但巴西居然仍全力搶攻，沒有固守防線，結果讓克羅地亞有機會打反擊，這明顯就是輕視對手的能力，惡果自嘗。

克羅地亞門將利華高域在對巴西隊賽事，全場120分鐘共有11次成功撲救，是今屆世界盃單場最多成功撲救門將；神奇門將，往往是世界盃黑馬的重要功臣。

那邊廂葡萄牙，有西班牙前車之鑑，但卻依然沒有做好備戰，低估了摩洛哥能量，抵輸。

上星期講過，面對摩洛哥，不能以為他們只是有運，應該搶攻，派上C朗正選，拉開對手防線；到了久攻不下，才換上干卡路等小將，用Plan B。

結果葡萄牙的老帥費蘭度山度士偏偏不派C朗上場，將Plan B變Plan A 。小將干卡路在這場比賽明顯緊張而毫無表現，但換人調度又太慢，等落後一球才搶攻，已經被摩洛哥先發制人。

今屆不少賽事執法球證都引發爭議；荷蘭對阿根廷的比賽派出17個黃牌，的確是因為比賽充滿火藥味；而葡萄牙對摩洛哥則因為是阿根廷球證執法，惹來葡萄牙球員的不滿。但如果自己準備充足，何須擔憂什麼國籍的球證執法？葡萄牙實在是輸不起。

一如上星期所講，領隊調度，是影響比賽一大關鍵；葡萄牙領隊在排陣佈局上，就輸給大膽換人摩洛哥領隊。

排錯陣、用錯人，葡萄牙踢得又被動，加上很急躁，比賽中不少傳波都太大力，或者不到位，遇上防守對線一流的摩洛哥，無從入手；幾次被摩洛哥的反擊造成威脅，輸一球，已經是運氣好，出局同樣不意外。

上文說摩洛哥好運應該到頭，但摩洛哥發揮不單全憑運氣，防守出色、反擊高效；對法國是不是沒有機會？如果運氣足夠，入決賽或者不是奇蹟。

雖然巴西和葡萄牙出局，與預測有出入，但這兩隊在過去幾場比賽都是表現對辦，不負當初所望，不入四強，全因輕敵；而且從世界盃開始前就不看好德國、西班牙和英格蘭等殺入四強，也叫合理預期。

焦點賽事

明晚阿根廷和克羅地亞都踢到12碼才淘汰對手，體力都沒有優勢。

不過克羅地亞經過兩場都是12碼擊敗對手，加上上屆經驗，相信今場一定會繼續以守為攻，希望逼到12碼階段。

阿根廷如果做好備戰，認真對付，沒理由不搶攻，只要不輕敵，做好進攻組織，阿根廷破門板斧會較多。

美斯與門將馬天尼斯互相安慰的畫面，觸動不少球迷。這位阿根廷門將自小加盟阿仙奴，但一直外借不同隊伍，如今在維拉找到自己位置，相信也是阿根廷未來五年的最佳門將。

克羅地亞攻力不足，以守代攻是最佳選擇；阿根廷整體實力更高，理應更進取，雙方分野在於誰能先入波，估計也是一場艱苦大戰。







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