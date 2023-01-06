加入最愛專欄 收藏文章

英超復賽後，強隊在快車期頻頻失分，最離譜是利物浦竟然輸給賓福特、熱刺不敵維拉，但唯獨3場全勝的，竟然是季初被看低一線的曼聯，是坦格找到贏波方程式，抑或是C朗離隊，令紅魔更團結？

昨晚曼城擊敗車路士之後，聖誕新年快車期結束，按照現時積分榜，各支強隊快車期戰績：

曼聯3戰全勝，得9分

阿仙奴2勝1和，得7分

曼城2勝1和，得7分

利物浦 2勝1負，得6分

紐卡素1勝2和，得5分

熱刺1勝1和1負，得4分

車路士1勝1和1負，得4分

雖然紅魔在快車期的對手偏弱，只是諾定咸森林、般尼茅夫和狼隊，但要全勝其實並不容易，只要看看熱刺和賓福特輸給維拉，而利物浦同樣失分予賓福特，強如曼城和阿仙奴都失分，就知道要全勝並不簡單。

紐卡素和Big6對比絕不失禮，快車期保持不敗，但至今共有8場和波，是和波最多的一隊，但共有10場波沒有失球，是防守最佳；不過場均只有1.85個入波，不及曼城的2.65個和阿仙奴的2.35個，也是其不勝主因。

能夠在快車檔期全勝，C朗正式離隊，相信是其中一個助力。

當一個全隊最高薪，擺架子兼抱怨隊友不夠勤力的球星，不能帶來貢獻的時候，球隊氣氛怎會好？C朗離開，或者對於曼聯和C朗都是好事。

少了C朗，代表其他年輕球員出場時間更穩定、戰術也可以更專注在快速傳送，毋須照顧C朗。

所以在快車期能夠贏得清風送爽，不無道理。

C朗離開，最受惠的幾個年輕進攻球員，華舒福在快車期3場入3球，馬斯亞也有波入，甚至小將加拿曹都有更多出場機會，加上穩定的踢法，自然有好表現。

當擊敗般尼茅夫之後，坦格完成自己在曼聯的第25場比賽，取得18勝2和5負戰績，是曼聯近7任領隊中最佳的成績。

其他6位領隊前25場的戰績分別是：蘇斯克查16勝、摩連奴和莫耶斯14勝、雲高爾12勝、蘭歷克和費格遜10勝。估計球迷都沒想到坦格暫時勝率竟然比費格遜更佳。

即使比較指教時間較長的現任Big6領隊，坦格同樣是前25場得勝率最高的一個。坦格是72%、哥迪奧拿和阿迪達是56%、干地是52%、高普更只有48%。

自從入主曼聯後，力排眾議改變踢法，用上緊迫戰術；加上買人得宜，部分舊將由阿積士加盟，能發揮其戰術需要，都令坦格如魚得水。

在熱刺、利物浦和車路士都跌watt情況下，雖然聯賽尚有過半，但紅魔在爭四路上似乎可以看高一線。

即使積分榜時阿仙奴領先，但英國博彩公司奪冠賠率，依然是曼城以1.61領先，阿仙奴是2.5排第二，曼聯則是1賠25排第三，如無意外，最終爭冠的應該只有槍手和曼城了。

本週焦點

昨晚曼城擊敗車路士，保持與榜首阿仙奴5分距離；車路士則近8場只有1勝，已經跌至聯賽第10，與前四相差10分。

車路士最近7場只入過3球，而且是分別對升班的諾定咸和般尼茅夫時入波，證明樸達面對其他稍強對手，毫無板斧。他根本未夠班帶車路士，離隊毫無懸念，問題是時間而已。

車路士和曼城在本週日晚在足總盃再度相遇，週日輪到曼城主場。

車路士一隊的傷兵多達10人，包括孟治、史達寧、佩列錫等等都受傷，估計週日都未必趕及復出，原本車仔今年缺少正中鋒，攻力已經不強，再少了幾個中前場球員，威脅更少，難攻破曼城大門。

曼城今季4次對賽車路士，全勝之餘更零封對手，週日有主場之利，即使哥迪奧拿輪換，都不會有太大影響，心理質素佔優下，今場可順利贏波晉級。

有傳韋斯咸願意在冬窗交易懷斯，標價已經回落至7000至7500萬鎊，阿仙奴和車路士都已經出手，而懷斯傾向加盟有望踢歐聯的阿仙奴。如果換成10年前，比較槍手和車仔，加盟後者的球員必定更多，但十年河東十年河西，車路士沉淪看來是必然事實了。







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情