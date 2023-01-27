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阿仙奴在上周完美擊敗曼聯，今晚在足總盃隨即遇上另一勁敵曼城，以現時槍手氣勢，有連勝能力，但以阿迪達個性，到底會繼續力拼？還是英超留力？

有球迷認為兵工廠上星期贏得有運，如非尼基迪亞攻入反超前的一球沒有越位，早已失分收場。

阿仙奴是歷來第四支在半季過後取得50分的球隊，此前3隊，只有利物浦在18／19球季被曼城超越。而當年03／04不敗球季，阿仙奴踢完19場也不過取得45分，今屆是重拾失落20年的聯賽錦標的最好機會。

但有看整場比賽的球迷應該知道，阿仙奴幾乎是壓住曼聯強攻，比賽首15分鐘每一個攻勢都有機會打開紀錄，只是把握力不足；反而曼聯華舒福的入波就是神來之筆，及後馬天尼斯追平的一球同樣有運。

上場面對曼聯，只是阿仙奴今季一個縮影，如今槍手士氣充足、年輕肯拼，加上有默契夠團結，因此即使球員們不是粒粒巨星，都踢出球味。

上場先失波後，阿仙奴球員沒有洩氣，立刻拾起皮球，並揮手叫隊友們振作，重新投入比賽；這種信心的表現，已經有多年沒有在槍手中見到，難怪連哥迪奧拿都讚揚這種身體語言，比現時曼城更好。

能夠打敗曼聯，不代表就能贏得過曼城，畢竟過去5次對賽，槍手全敗，甚至曾經輸過1-4和0-5，以往績計算的話，今場曼城應該看高一線。

而且今屆曼城在主場只是輸過1場，合共踢了18個主場，攻入56球，平均每場主場比賽攻入超過3球，其主場威力可見一斑。

夏蘭特用了19場攻入25球，而曼城的入球紀錄保持者是阿古路全季的26球，打破紀錄指日可待。而4次上演帽子戲法，也已經超過C朗在英超的生涯紀錄，甚至比舒利亞的生涯5次僅差一次，未來，甚至本季內就有機會打破，相信是前無古人，後也未必有來者了。

這一場是氣勢對經驗的比賽，槍手現時士氣高昂，即使落後都奮力追趕；曼城則勝在經驗豐富，尤其兩隊踢法十分相似，曼城球員在執行力上絕對更勝一籌。

但對於阿迪達來說，足總盃的重要性不及聯賽冠軍，現時阿仙奴實力不足以多線作戰，如果力拼晉級，即代表未來3個月幾乎要一周兩賽；如果今場輪換落敗，也不算是辜負球迷。畢竟英超冠軍才是目標。

相反，哥迪奧拿對於每場比賽都非常重視，即使輪換，大部分球員其實都是有恆常作賽經驗，所以質素不會相差太遠，整體實力比槍手高，理應贏波。

其他焦點

最有機會爆冷的相信是利物浦主場迎戰白禮頓。後者換了領隊、賣了球員，但實力不跌反升，今場作客都未必處於下風；相反利物浦中場乏力問題未見改善，一旦失波被打反擊，分分鐘如同聯賽一樣被大比數擊敗。

曼聯熱刺抽得好籤，對次一兩級對手，曼聯主場應派副選對雷丁，穩勝無疑；熱刺作客仍主力戰普雷斯頓，質素超班，晉級在望。

據傳干地因與管理層意見不合，在季尾離隊，熱刺有意找回普捷天奴執教，而另一待業領隊杜曹也是其中一個選擇，但如果再換領隊，熱刺又陷入一個惡性循環。







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