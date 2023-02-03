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今年冬窗，英超球會豪花8.15億英鎊，比舊紀錄多了近一倍，盡破紀錄。車路士狂花3億能否翻身，抑或槍手補強成奪冠拼圖？

盤點7大豪門補強，可分3個等級，A是頗具成效、B是不過不失、C是原地踏步。

車路士換班主後，新老闆依然對花錢面不改容，一口氣買入7個球員，另加借入1人，合共新增8個球員，而且全數都是23歲以下的年輕人。

最觸目的當然是隨阿根廷奪得世界盃的中場安素費南迪斯，翼鋒梅迪歷和中堅巴迪亞舒尼都是大有潛質，有望成為車路士未來的支柱。

車路士一次過補強前中後，而且都是有潛力有技術的新人，如果找到一個冠軍級領隊，很快就可重返爭冠行列。（由作者提供）

不過車仔最大的問題不是來自球員，上半季已經講過，一隊球員足足有30人，不少都是國腳級，怎會不夠人用？

問題是領隊能量不足。炒了杜曹，換來撲達，不進反退。後者執教中型班還可以，但面對密集賽程，加上球員個個大牌，怎會服他？何況他也不是有何過人的戰術修養，即使買了新人，季尾注定失落歐洲賽資格，撲達走人只是時間問題。

車路士的冬窗補強，爭取歐聯席位的希望，恐怕落空，成果只能獲C。

至於阿仙奴冬窗則簽入3將，雖然都是plan B，買入翼鋒托沙和中場佐真奴是一步好棋。

托沙為進攻帶來活力，加上有腳法有速度，可以分擔馬天尼利的壓力，而且可以在左邊進攻上多一种打法。佐真奴有冠軍經驗，加上可以在後場控制節奏，是阿仙奴下半季爭冠的利器。

阿仙奴現時的班底如果要應付一周兩賽是非常困難，例如右中場如果薩卡缺陣就無plan b，所以聯賽冠軍應該是優先選擇。（由作者提供）

如果阿迪達願意放棄歐霸盃這條戰線，專心應付聯賽，相信重奪英超冠軍，還是非常有希望的。

阿仙奴的冬窗補強，對辦有效，獲A。

曼市雙雄在冬窗則南轅北轍，曼聯雖然全數都是借將，卻具針對性；曼城未有進帳之餘，還將簡些路借給拜仁，季末很大機會離隊。

紅魔借用前鋒韋賀斯是填補C朗離隊的空缺，而從拜仁借來的沙比薩則可以彌補艾歷臣養傷期間的中場空缺。

艾歷臣缺陣三個月，對曼聯或者不是壞事。因為坦格喜歡將其安排踢6號位，但他速度不快，加上防守並非強項，反而用一個正宗防中可能更有幫助。（由作者提供）

兩者雖不是頂尖球員，卻非常實用，可以增加後備力量，又能在久攻不下時候作為plan B。相信能夠幫助曼聯下半季保持在前四位置。

曼聯的冬窗補強可獲A。

曼城在這個瘋狂的冬窗竟然毫無收穫，更將簡些路借到拜仁。

雖然在世界盃後，簡些路都鮮有登場機會，也沒有影響曼城的成績，但今季曼城防線傷兵頗多，賣人卻不補強，會令下半季用人更吃緊。

今季加入夏蘭特之後，曼城少了用兩個閘位落底出波的戰術，而且多了用三中堅。所以簡些路離開影響不會大，反而值得留意哥迪奧拿如何試驗新陣式和踢法。（由作者提供）

在聯賽落後阿仙奴5分但多踢一場，雖然還有主客兩場未踢，有機會拉近距離，但要同時兼顧三條戰線，曼城人腳將會面臨壓力，冬窗只出不入，恐怕會付出代價。

曼城冬窗補強只有B。

再看利物浦和熱刺。

前者買來世界盃在荷蘭隊表現出色的加普，但卻沒有對症下藥為中場增兵，加上防線傷兵問題嚴重，頭重腳輕的利物浦下半季難有突破，最多只能保住前10，失去踢歐洲賽的資格，基本已成定局。

利物浦的冬窗補強只是值C。

利物浦今季踢得差，是因為作為攻守關鍵的6號位出問題，法賓奴跌watt，軒達臣老化，活力不足，結果中場失波搶不到，有波在腳又組織不到攻勢。（由作者提供）

熱刺則同樣以借將為主，翼鋒尼維特和後衛撲路只是填補球員現時的不足，並非有實力提升，卻可以彌補熱刺後備人手，守住歐霸席位衝上前四。

熱刺的冬窗補強還可，只能獲B。

熱刺最大問題是除了哈利卡尼，就無第二個進攻點，孫興慜無波入，李察利臣未夠班，結果今屆空有反擊，但未能埋門。（由作者提供）

至於新豪門紐卡素，從愛華頓羅致翼鋒哥頓，增加進攻力，改善上半季守強攻弱的不足，有望鞏固前四席位。

紐卡素東窗補強可獲B。

紐卡素防守好，但進攻太依賴阿米朗和麥斯文，所以上半季是前六和波最多的球隊，足有9場。下半季多了哥頓，多了變數，甚至聯賽盃決賽都有力和曼聯一拼。







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