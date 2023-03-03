加入最愛專欄 收藏文章

上星期講過，曼聯有運，擋也擋不住，擊敗陣容不整紐卡素奪冠。足總盃先落後下，靠補時兩個入球反勝晉級，加上8強抽籤又是主場出戰，對手富咸，不是好運是什麼？

上星期在賽前就預測，紐卡素正選門將樸比停賽，曼聯在聯賽盃決賽可以予取予攜。

捱過初段紐卡素強攻之後，曼聯踢得輕鬆，如果不是紐卡素的後備龍門卡利奧斯表現尚算出色，相信紐卡素不止輸兩球。

坦格面對紐卡素，部署得宜；尤其封鎖紐卡素進攻發動機捷比亞，又將防線縮後，讓紐卡素兩翼麥斯文與阿米朗難以落底，贏波確實也是合理。

週中足總盃，曼聯全場射門高達22次，比韋斯咸多一倍，但射中的次數僅僅比對手多一次，結果卻憑補時的幸運入球，淘汰對手。

擊敗韋斯咸之後，足總盃8強又抽到好籤，避開曼城和白禮頓，而且是主場對富咸，以現時曼聯的氣勢，有望再下一城。

今季的曼聯其實已經不止一次是尾段幸運入波，包括歐霸對巴塞，安東尼的入球讓紅魔晉級；2022年尾，對狼隊的賽事，華舒福後備入場尾段的入球，讓曼聯小勝1球，此後開啟連勝之路，一路追分。

英國《每日郵報》披露，曼聯為4冠王設立高達48.5萬鎊獎金，其中贏英超的獎金最高，每位球員可得25萬鎊。以曼聯的班底，要衝擊4冠其實只是癡人說夢，聯賽落後太多，要追基本無可能；足總盃有曼城這一關，反而歐霸還有點希望，坦格自己也潑冷水，表明只會逐場比賽去考慮。

更重要的是，今季利物浦和車路士大跌watt，令曼聯即使不是大力補強、陣容不是十分強勁，都足夠衝上前列位置，而且暴發戶紐卡素近期甩碌，令紅魔坐穩前三，看來重返歐聯在望。

坦格首季執教就已經有一個獎盃落袋，加上有望重返歐聯，超出不少球迷的期望。

這個運氣會否持續到？

回看一下過去幾年曼聯的新領隊，雲高爾執教之後曾經有一段蜜月期，蘇斯克查上任後曾經8連勝、11場不敗，摩連奴第一季甚至帶領奪得聯賽盃和歐霸。

坦格如今和前任何其相似？甚至有如重複摩連奴的劇本。

但劇本的發展是否可以繼續美好？

當坦格的戰術被洞悉，當利物浦今年夏天增兵、當車路士有機會換新領隊、當紐卡素再度補強之後，下屆的曼聯恐怕又會原形畢露。

本週遇上今季表現平平的利物浦，曼聯挾著運氣和士氣，有望再下一城。

利物浦近4場聯賽不敗，而且零失球，贏的都是爛打的對手：狼隊、紐卡素和愛華頓，除了在歐聯對皇馬有實力上的差距，在英超，利物浦似乎已經重拾動力，有機會重新挑戰前五位置。

利物浦近4場連取10分下已跳升至聯賽榜第6位，未來5場英超聯賽除了會面對曼聯、曼城、阿仙奴和車路士，將會成為他們今季能否爭前四的最大考驗。

反而曼聯氣勢的確好，而且進攻板斧多，近期入波分散，華舒福、卡斯米路、安東尼，甚至馬天尼斯都有波入。利物浦今季防線脆弱，上面所贏的隊伍，功力都比較貧弱，今場面對曼聯快速反擊，相信要失波。

利物浦主場如果搶到1分，已經算不俗；曼聯坐和望贏，按現時運氣走勢，3分應該是最大目標。

另一場曼城主場迎戰紐卡素，雙方近5次對碰，曼城取得4勝1和的成績，今場可以full team出擊，立於不敗之地。

紐卡素近期走入小低潮，近4場都不勝，而且只入到2球，進攻疲弱，難威脅曼城防線；而且最可靠的防守，也因為樸比仍然停賽，不算穩固，要搶1分也有難度，恐怕難以全身而退。

曼城在足總盃8強抽籤對般尼，後者現時由曼城名宿甘賓尼帶隊，遇上恩師哥迪奧拿，的確有趣，甘賓尼表明自己心情複雜。現時般尼在英冠排榜首，升班機會很大，明年在英超可望看到更多師徒對決。







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇