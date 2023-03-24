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水晶宮突然辭退韋拉，面對阿仙奴同樣輸波，而且惨敗；其後宣布由75歲的鶴臣執教，到底此舉能否挽救水晶宮的英超席位？仍是未知之數，但可以肯定的是，在功利主義面前，換領隊只是一個惡性循環。

韋拉是今季英超第10個被炒的領隊，但其實換帥的球隊只有9隊。

何解會有10個人被炒？全因修咸頓在今季已經兩度易帥，真是何其荒謬。

在韋拉被炒後，在2000年期間於英超被譽為最佳中場的三位人選，韋拉、林柏特和謝拉特，通通被炒，再次證明並非個個球員都能踢而優則教。

季中兩度易帥固然荒謬，但這個荒謬，背後折射出英超席位含金量。

假如不能留在英超，那麼損失的，除了英超賽季上億英鎊收入外，更重要昰而是降班英冠後，能否短時間爭取升班。看看史雲斯、侯城和新特蘭等一眾曾經英超常客，如今只能在英冠浮沉，畢竟英冠競爭太激烈。

換帥是否一定奏效？

修咸頓兩度易帥後，仍未見起色，依然只能排在末席；般尼茅夫早在季初已經換了領隊，但一直未見起色；即使是愛華頓、列斯聯，甚至狼隊等，易帥後，都仍在降班區間附近，只是一場之差就可能重新跌入降班漩渦。

鶴臣第二次執教水晶宮，上次球會炒了他，換上韋拉，如今他又從韋拉手中接回教鞭；與中國人不一樣，西方人沒有太多所謂好馬不吃回頭草的顧忌，哪怕上一次鬧得不歡而散，如果獲邀，一樣高高興興上馬。

以換帥來換成績的，又何止中下游球隊。

當年車路士幾乎一年一換；曼聯近10年，四度易帥；阿仙奴在雲加離開後也經歷可兩任領隊；熱刺更是5年換了4位主帥。



追求成績，無可厚非，而且作為資源充足的強隊，主帥的責任就更大，踢得不好，管理層往往不是思考換球員，而是炒領隊。

領隊被炒其實不愁出路，只要看摩連奴就知道，每一次被炒之後，總會有球會再邀請其執教，而且無論他在上一隊是否搞得滿城風雨，也總會有人相信他可以帶隊衝冠。

這就一如今日干地在賽後怒轟熱刺管理層和球員一樣，球隊戰績不佳，莫非管理層就沒有責任？規劃夠不夠長遠？球員就沒有責任？當戰意不足，又怎會踢到好波？

干地的話，說對了一半。

球隊戰績不佳，領隊責任是首當其衝的，畢竟球隊上下就聽你指揮，你做得不好，莫非不應該負上責任？

但管理層規劃，同樣左右球會的走向。熱刺為何多年都無法衝冠？20年來只有一個盃仔落袋？老闆利維買人作風，加上建隊方向左搖右擺，導致熱刺永遠只是二流強隊。

球隊規劃不但影響領隊執教是否順利，甚至影響球員表現。例如盧卡古在愛華頓、曼聯，甚至國米表現都不俗，偏偏回到車路士就毫無表現，究其原因，與球隊踢法不合，勉強加入球隊，只是百害無一利。

強隊無耐性，眼見戰績不達標，寧願換人碰運氣；弱隊欠規劃，為了擺脫降班，不惜幾度易帥。有多少支球隊，可以如曼城和利物浦，不論成績起跌都對哥迪奧拿和高普百分百新任？也有多少球隊像阿仙奴，連續兩屆經歷聯賽排名第8，還願意給阿迪達時間？

就像法國改革退休制度，明知福利制度長遠會拖垮國家經濟，但大家都寧願竭澤而漁，而不願做長遠部署。這種炒領隊做法，正正就是反映西方社會和西方人急功近利，以及只能同甘，不願共苦的性格。







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