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季中換帥，管理層到底是放手一搏救球隊於水深火熱，還是機關算盡卻最終弄巧反拙？

水晶宮換上鶴臣，不但連勝兩場，更攻入7球，距離降班區6分；姑勿論季尾結果如何，此刻來看，換上鶴臣是個正確決定。

水晶宮上場面對列斯聯，上半場踢得一無是處，但下半場竟然踢得虎虎生威；有消息指是因為鶴臣在更衣室內教訓了球員一頓，甚至把眼鏡都扔爛了，可見他有多氣憤，結果水晶宮下半場知恥近乎勇，一口氣入5球。

再看阿士東維拉，季初11輪過後，僅得9分，排在16位，距離降班區只有1分之差；但辭退謝拉特，換上艾馬利之後，球隊表現脫胎換骨，至今排在聯賽第六，有機會衝擊歐洲賽。

但再看車路士，即使以往艾巴莫域治的年代，也從未試過一季內兩次換帥。今季兩度易帥，先是從一個冠軍級領隊分的杜曹，換成只在小球會證明過自己的樸達，然後再換成已經證明過失敗的林柏特。

幾乎是全英超最豪華的陣容，但如今車路士只能排在下半版，林柏特上任後更是連輸兩場，一球都入不到。





車路士在歐聯作客皇馬，後者基本上控制大局，控球率是57：43，射門比率更達18：7。如果不是皇馬自己失機，恐怕車路士根本不止輸兩球。

那邊廂拜仁，滿以為換上杜曹可以闖過曼城這一關，可惜千算萬算，仍不足以扭轉拜仁實力下滑的現實。

同樣是換帥，為何效果差天共地？

關鍵因素有兩個，首先是領隊能量；其次是球隊質量。

中下游的球隊，目標並不太高，保住頂級聯賽位置是首要任務。

鶴臣是不是一個好領隊？想當年利物浦找他執教，就是錯誤決定。

但像水晶宮這類護級分子，鶴臣的一套穏守突擊方程式就最實用。

一如艾馬利，有冠軍經驗，執教維拉勝任有餘。

維拉近期連續7場英超保持不敗，亦是自2020年10月後首次四連勝。另一方面，自艾馬利接手後，維拉的17場英超聯賽都能夠取得入球，在英超歷史上只僅次於安察洛堤執教的車路士和米基獲加執教的諾域治 (頭18場聯賽有入球)。此外，艾馬利執教後，維拉在同期的成績排第三位，累計獲35分。

這些領隊固然有本事，不然如何在球壇打滾多年？但他們能量要用對地方，不然就像鶴臣執教利物浦、艾馬利執教阿仙奴一樣，力不從心。

另一個左右換帥成績的，是球隊質量。

水晶宮和維拉等中型班，本身質素並不高，所以對戰術的要求和運用不能太深奧；例如當年安察洛堤執教愛華頓，愛華頓球員質素不高，即使安察洛堤有多大本事，也無用武之地；所以安察洛堤回到皇馬，立即奪冠，就是這個道理。

車路士的情況正好相反，球員質素非常高，一隊中任何球員都可以再其他隊伍踢正選；當一隊質素如此高球隊，管理層放棄杜曹這種冠軍級領隊，而去找樸達和林伯特這種未曾證明過自己的領隊執教，球員怎會服你？樸達和林伯特有怎可能駕馭到這班球員？

那邊的拜仁，球員質素是有保證，但不是杜曹要的類型。杜曹的風格與高普類似，要快、勤力、肯防守，所以去年車路士很適合杜曹，今年買人之後不倫不類，完全不是他風格；即使來到拜仁，同樣道理，這班球員不是杜曹戰術需要，短期需要磨合，如果拜仁希望杜曹執教多幾季度，就應該在夏天換血。





有傳文尼不滿辛尼在對曼城的賽事上半場的表現，中場休息在更衣室大打出手；這又難怪，前者過去幾年在利物浦，知道應該怎樣對付曼城，所以踢起來非常肉緊；而後者顯然也未能配合杜曹在場上的緊逼戰術要求，所以才惹來文尼的不滿。

換帥是否靈丹妙藥？對中下游球隊也絕非萬試萬靈，只要看修咸頓就知道，今季兩度炒領隊，還不是仍然包尾？

換帥成效，最考驗還是管理層的眼光和耐性，當車路士選擇以樸達取代杜曹，就已經一早猜到這不會是個成功的決定，這也註定車路士不會再是以前的車路士。這不過是一個縮影，一子錯滿盤皆落索，在球壇比比皆是，但重複的錯誤，卻永遠重複出現。

本週焦點

阿仙奴上週大好形勢失分，與曼城差距在6分，但多踢一場，今個星期作客韋斯許勝不許敗。

以活力和能量，槍手佔優，不過作客始終有隱憂，但只要不犯錯，3分應該手到拿來。韋斯咸雖然有主場優勢，能否搶分就要靠運。





阿仙奴作客利物浦下半場表現走樣，阿迪達調度備受批評；怕輸是他在下半場縮影，用5人防線，破壞了球隊壓迫性；如果想奪冠，阿迪達一定要破除自己的心魔。

至於曼城和曼聯分別對李斯特城和諾丁咸森林，兩者實力相距甚遠，應該是不勝無歸。反而車路士主場對白禮頓更有睇頭，林伯特上任後兩連敗，白禮頓卻越踢越好，恐怕車仔都是失分收場。







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