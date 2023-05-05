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去年今日，當皇馬主場面對曼城踢到89分鐘，電視直播畫面顯示皇馬只有1%的晉級機會；但皇馬完場前連入兩球，奇蹟反勝入決賽奪冠，成為歐聯最經典的一幕。

不是冤家不聚頭，曼城再於歐聯四強遇上皇馬；哥迪奧拿能否率隊復仇成功？

皇馬作為歷史上歐聯奪冠次數最多的球隊，14次封王，比第二多的AC米蘭的7次多了足足一倍。



賓斯馬一個月內3次上演帽子戲法，狀態非常fit，在球會的入球已經達到352球，是僅次于C朗的成就。

即使單計2000年後，這22年間，皇馬7度奪冠，冠絕足壇。

有趣的是，上賽季皇馬的奪冠之路，是一口氣擊敗三支英超球隊，包括8強險勝車路士，4強對反勝曼城，然後決賽小勝利物浦。

今季劇本幾乎一樣，分別是決賽前已經先後擊敗利物浦和車路士，最難過的一關，相信就是曼城。

但那邊廂的曼城同樣創下紀錄。在3球擊敗拜仁之後，曼城已經在歐聯創出25個主場不敗紀錄，戰績是23勝2和，打破阿仙奴保持的紀錄。



曼城上一圈面對拜仁，後者有離開曼城的小將辛尼多次失機，賽後也獲哥迪奧拿安慰；包括辛尼、史達寧等，不少因為不滿上陣時間而離開的球員，之後其實都沒有進步，他們不明白足球是要學習，離開曼城後，他們只能原地踏步。

而且，曼城擊敗同樣是歐聯冠軍常客的拜仁，場上表現更非常具有統治力，拜仁是毫無還擊之力，證明這隊曼城已經有足夠實力挑戰冠軍。

是曼城復仇，抑或皇馬過關，有三個看點。

第一是前鋒入波比拼，夏蘭特剛剛打破英超單季入球紀錄，腳風非常順，皇馬後衛能否mark到他，實屬疑問。

賓斯馬則越老越可愛，以往為C朗和巴爾做駁腳，但後來擔大旗，現時就配合兩個年輕小將尋找機會，他的路數夠多，曼城要看管他就要專人招呼。兩隊的鋒線實力旗鼓相當。



夏蘭特去年夏天一度接近加盟皇馬，但因為皇馬一直屬意麥巴比，所以遲遲沒有和夏蘭特簽約，結果麥巴比反悔，而夏蘭特就選擇先到曼城，皇馬好夢一場空，也證明麥巴比出爾反爾，難成大器。

第二是中場組織較量，皇馬中場還是卻奧斯和摩迪，但由更年輕曹亞文尼代替了卡斯米路，此子攻守兼備，會是比賽的X factor。

曼城則有迪布尼和根度簡兩個坐鎮，不論配搭洛迪，或者班拿度施華，都是攻守攻守俱佳。兩隊的中場實力不相伯仲。

最後是領隊的調度能力。

安察洛堤上屆的臨場調度，證明他仍是頂級領隊中的頂級，就看他會否針對曼城兩閘慢的特點，加強邊路進攻。

哥迪奧拿以往被人詬病，就是每到重要比賽就變陣；但今屆一路晉級，哥迪奧拿都以穩陣為主，相信今次不會貿貿然出怪陣。



哥迪奧拿同樣創紀錄，不但帶領曼城連續3屆殺入4強，自己更是歷史上第10次晉身決賽，同樣是寫下領隊紀錄。

以戰術修養，哥迪奧拿略佔優勢；但以臨場變化和鼓動能力，安察洛堤也不落下風。

曼城今季不論狀態和經驗都十足，牌面上也不俗，理論上可以看高一線；皇馬今季狀態不是太好，在聯賽表現簡直是差勁，如果主場稍有不慎，相信晉級機會都很渺茫。



曼城明晚對列斯聯，本來是一場強弱對決，但後者邀得艾拿戴斯加盟，艾拿戴斯更表示，自己雖然已經68歲，看似又老又過時，但以足球知識而言，自己與哥迪奧拿、高普和阿迪達一樣出色；面對艾拿戴斯的觀點，哥迪奧拿表示，只要看看包括艾拿戴斯、鶴臣、禾洛克等等老一輩的領隊，絕不遜色，他們造就了今日的英超，也是他們這一輩年輕領隊的學習對象。這一番觀點，沒有高下之分，但卻講出了誰的心態更勝一籌。

本週焦點

紐卡素主場迎戰阿仙奴，後者數字上仍有機會追曼城，這一場非勝不可。

阿仙奴周中擊敗車路士，成功反彈，而且贏得清脆，起碼重拾信心，今場有動力再博，理應可以爭取到入球。



車路士找來林柏特救亡，但上任後6連敗，創35年來最差紀錄；上場面對阿仙奴，竟然派奧巴美揚正選，結果後者上半場觸球6次，中場休息已經被換走。作為沒有正選上陣多月的球員，林柏特選擇用他博反彈，實在令人費解。

主場的紐卡素則已經三連勝，攻入13球，而其中9球在兩場主場賽事射入，可見其主場威力巨大；不過3場波都有失球，面對功力更強的阿仙奴，失波在所難免。

今場強矛對堅盾，如果紐卡素先入波，阿仙奴要追就很被動，槍手尤其要放對方早段搶攻；但如果踢成拉鋸戰，則板斧較多的槍手略為有利。

槍手從領先曼城8分到現時落後1分兼多踢一場，爭冠已經變得被動，要寄望曼城起碼輸兩場，才有機會奪冠，機會仍有可能；相信阿仙奴不會放棄，力爭戰至最後兩場聯賽。



阿仙奴重新崛起，離不開總監伊度的買人和建隊方針；日前透露，現時阿仙奴已經不愁買不到好球員，因為不少經理人甚至親自打電話來希望推薦球員加盟。今年不但翻身，更與曼城鬥至直路，而且來季又可踢歐聯，的確有本錢吸引好球員。







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