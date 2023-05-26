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英超冠軍塵埃落定，歐聯席位也已經落實，餘下的就是哪隊降班。愛華頓、李斯特城和列斯聯，三隊只能活一隊。

曼城後來居上，有韌力、夠經驗，贏冠軍實至名歸。



曼城球迷最開心，除了三連冠之外，就是哥迪奧拿承諾留隊；曼城如果失去已經執教7年的哥帥，即使財力不減，但也未必會是如此無敵。

阿仙奴超過200日坐在榜首位置，最終不敵壓力，季尾甩轆，但無礙其表現翻身，青春無敵。

紐卡素穩打穩紮，完全沒有暴發戶本色，而且攻守兼備，越踢越有球味，來年值得期待。



紐卡素沒有貿貿然買巨星，反而買入很多實而不華的球員，這也是艾迪賀維可以駕馭的球員，並且執行到他的戰術，這也是紐卡素今年成功之處。

這三隊排在頭三位，是賽季表現的寫照。

但那邊廂的榜尾位置，篤定降班的修咸頓，兩度易帥都回天乏術，實在是不值得同情。但餘下三位只有一隊能逃出生天，這三隊無論哪一隊降班，都令人惋惜。



愛華頓、李斯特城和列斯聯的降班預測

愛華頓，莫耶斯年代幾乎是唯一能令big 6吃盡苦頭的中游班，偶爾更可以衝上前6。



莫耶斯之後，有過朗奴高文、安察洛堤、賓尼迪斯、甚至馬天尼斯等，但都帶不出莫耶斯的成績，可見中型班不是人人適合。

李斯特城，雲尼阿里時代的快樂足球，更成功奪冠，其後年年賣人都能保持實力， 一度是中型班的典範。



如果說李斯特城降班的主因，沒有續約舒米高絕對是最大的問題；失球數字也比上兩季多超過10球，如果失少這10球，李斯特城就不至於如斯田地。

列斯聯，20年前一度殺入歐聯四強，這段歷史還有誰記得？這支進攻型球隊，重返英超後依然是球迷的至愛。



基維爾、活基治、保耶、阿倫史密夫、里奧費迪南，當年的列斯聯充滿朝氣和星味；如今的列斯聯雖然少了幾分衝勁，但踢法依然吸引。

3隊在最後一輪都是主場作賽，但其實三隊都有機會留低。

愛華頓略有優勢，只要做好最簡單的工作，贏般尼茅夫就一定可以護級；但如果和波，則要李斯特城和或輸才可以篤定護級。由於般尼茅夫戰意不大，所以愛華頓贏波機會較大。

李斯特城的優勢在於得失球，由於得失球差比愛華頓和列斯聯都好，所以一定要爭取贏波，並寄望愛華頓失分才有機會護級成功，所以很靠運氣。對手熱刺註定無緣歐洲賽，球員士氣低也未必會與李城博命，後者不是沒機會護級成功。

列斯聯的形勢最惡劣，首先要保證自己贏波， 同時要寄望愛華頓和李斯特城輸波；如果愛華頓和波失分，列斯聯要大勝超過4球，還要李斯特城和或輸，才有機會留低。

70年來未曾降班的愛華頓、幾年前還是冠軍的李斯特城、一度以為迎來復興的列斯聯，無論最終是哪一隊降班，都見證了一個時代的結束。







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