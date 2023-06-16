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曼城如願捧起歐聯獎杯，決賽過程艱辛，不過印證一個老生常談的足球概念，即使贏得醜陋，贏波就是贏波，勝利就是勝利。

贏得英超、足總杯和歐聯獎杯之後，曼城首度躋身三冠王的行列。在現代足球史上，曼城之前只有7隊球隊成功造出，包括70年代些路迪、阿積士、燕豪芬、曼聯、國際米蘭，以及巴塞隆拿和拜仁慕尼黑更造出過兩次。



哥迪奧拿不但為曼城奪得三冠王，也曾經帶領巴塞奪得三冠王，這個記錄前無古人，後也未必有來者。

要完成三冠王這個創舉有多難？只要看看上面曾經奪冠的球隊，連皇馬都不曾創造過，就知道有多難。

首先國內聯賽，一季接近40場的賽事要發揮穩定；國內杯賽，最起碼也要踢5至6場，偶爾還可能要到小球會的主場作客，並不容易踢；最後是歐洲頂級的歐聯賽事，連同小組賽在內，加上淘汰賽主客場，捧杯就最少要踢13場賽事。



曼城球員對於贏得歐聯猶如一吐烏氣，除了感動落淚，大家都舉杯狂歡，例如格列殊表示自己一直醉到24小時都沒有睡覺、門將艾達臣更是在慶祝巡遊險些錯放彩炮擊傷隊友。

這接近60場的賽事，都要發揮出色，就算不是踢得漂亮，都要有贏波的板斧，這是非常困難的一件事。

而曼城今季就做到了，在聯賽不但後來居上；在足總杯更是不失一球進入決賽，再擊敗同城宿敵曼聯；加上歐聯一路過關斬將，擊潰拜仁、皇馬，以不敗之勢殺入決賽，這個冠軍頭銜有足夠說服力。



夏蘭特的確是福將，不但自己在英超入波差不多打破聯賽所有紀錄，加盟首季就為曼城帶來三冠王；賽季後期雖然無波入，但他的牽制性就非常大，對方後衛要兩個人看管他，變現其他球員就得益。他的加盟，意義非凡。

之前曼城一直被嘲諷是暴發戶，有實力也不過只能夠在國內聯賽稱霸，難登歐聯之巔，今季成功奪標，不但是為自己正名，也是正式晉身豪門的行列，與拜仁、巴塞、皇馬、祖雲達斯等並駕齊驅。

雖然回顧決賽，可能是近年曼城表現得最差的一場賽事，但他們在最關鍵賽事，以最簡單的方法贏波，證明曼城確實完成蛻變。

如果踢得好看，但輸掉比賽，意義何在？即使夏蘭特無波入，又何妨？即使迪布尼傷出，又是否無人可代？曼城在一場決賽，解答所有問題，這個冠軍，實至名歸。



艾華利斯不但跟隨阿根廷奪得世界杯冠軍，更協助曼城贏得三冠王，這個年輕球員還有很大潛力，只要他肯留在哥迪奧拿身邊，他的成就不下於阿古路。



國際米蘭雖然同樣贏得過三冠王，但在其他球隊的三冠王路上，包括些路迪封王，阿積士捧杯，加上今次曼城奪冠，歐聯（前身歐冠）決賽對手都是國際米蘭，後者認真無運。



盧卡古賽後慘被球迷批評為罪人；但其實是國米自己不爭氣，包括迪斯高、馬天尼斯等，都有不少機會入波，其中更有兩個是黃金機會，但卻因為自己把握得不好，最終錯失入波，是全隊的責任，不能怪一個球員。







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