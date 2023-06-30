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風水輪流轉，Big 7中的敦倫三雄上季表現截然不同。沉淪數年的阿仙奴大翻身，奪冠一步之遙；車路士換老闆後，成績一蹶不振；熱刺一年換3次領隊，士氣一盤散沙。

三隊在來季各有考量，轉會市場到底需要如何補強？買來的人又是否最適合？

倫敦三雄中，以阿仙奴最令人驚喜。

上季一度長坐榜首，季中更收購兩個實用的英超兵，白禮頓托沙和車路士佐真奴，全力衝冠，雖然功虧一簣，但讓兵工廠球迷看到希望。

阿仙奴的美國老闆高安基旗下的體育集團有不少的體育球隊，除了阿仙奴，還包括美式足球NFL、籃球NBA，甚至棍網球和冰球隊，在高安基陸續增資開始，後四者自去年開始陸續奪冠，因此有分析認為，按照這個邏輯，阿仙奴再次崛起並非沒有道理。

今夏轉會窗開啟不久，槍手就已經是最積極的買家；從車路士收購夏格維斯，此子可踢前鋒，又能擔任進攻中場，兼有身高，豐富了槍手的進攻套路。

出價羅致韋斯咸中場懷斯，更是一步好棋。懷斯攻守兼備，而且年輕，又踢慣英超節奏，可以大幅提升阿仙奴的防守水平。

還有傳聞中，能夠踢右閘和中堅的荷蘭國腳，現效力阿積士的添巴，如果成事，槍手就可以有一個正統右閘，賓韋特又可以重返中堅位置，中堅多一個輪替，無疑是一個絕佳選擇。

阿仙奴主力買入踢過英超的球員，加上不少都是當打之齡，明顯是為衝冠而來；加上來屆還有歐聯賽事，買頂級的球員是唯一選擇，這個錢一定花得值。

過往17年間，已經有8位車路士球員先後轉投阿仙奴，包括兩位前隊長加拿斯和施治，還有上季季中加盟的佐真奴。不少都成為球隊主力，施治更協助槍手奪得過足總杯冠軍。

而車路士的陣容，其實已經非常龐大，夏天需要做的，清洗不在輪替陣容內的球員是首要任務。

撇除球員，車路士夏天最重要的一個動作，是找來普捷天奴執教。他熟悉英超，而且有自己戰術思維，甚至曾帶領熱刺去到亞軍的位置，一定會比樸達和林伯特的水平高。

但普捷天奴的戰術偏向體力化和反擊為主，現時車路士陣容中，明顯沒有太多合適的球員。

如果參考普捷天奴以往在熱刺的踢法，他需要兩個強勁的翼鋒，一個可以攻門又能控球的中鋒，加上幾個硬淨的中場，這樣才能踢到逼搶和反擊。

車路士至今已經有多個球員離隊，包括簡迪、高華斯域、高列巴利被買走，祖奧菲力斯結束外借回歸馬體會、孟治有傳即將加盟曼聯、還有包括路夫斯卓克、普利錫等人都會離隊。

高華斯域加盟曼城，他屬於那種攻守兼備的實用性球員，雖然名氣不大，但卻在效力國米和皇馬期間，加上車路士，合共奪得過4次歐聯。

不過買人進展不算順利，除了德甲神射手尼干古落實加盟，還包括維拉利爾翼鋒尼高拉斯積遜等名氣不大的球員，以車路士的規模，這些球員未夠班。

來季車路士理應會反彈，但絕不會是爭標行列；如果能買幾個球星，或者有機會重振氣勢，不過最多也只會是爭四分子。

車路士今夏的目標包括拿玻里的射手奧斯漢臣、皇馬的中場曹亞文尼和白禮頓中場卡些度等。如果這幾個球員都落實加盟，車路士的攻守有望煥然一新。

熱刺則無論買甚麼球員，相信下季都會註定跌watt，原因何在？關鍵不是球員，是領隊。

新帥普斯迪高古除了在些路迪執教之外，沒有任何歐洲聯賽執教的經驗；他在些路迪的三冠王經歷，也說不上任何過人之處，以些路迪的實力，不奪冠才是新聞。所以普斯迪高古有多大能耐，值得懷疑，甚至比去年一開始找來紐奴執教，更令人疑惑。

雖然有麥迪臣加盟，解決熱刺一直以來中場創造力不足的問題；但一個麥迪臣，解決不到所有問題。

如今希望離隊球員多，連哈利卡尼都有傳已經與拜仁達成個人條件的協議，只待落實轉會費，當他都離隊，則熱刺可說是毫無競爭力可言。

熱刺是big7中唯一已經落實4個球員轉會的球員，但其中包括兩個外借買斷的球員，還有麥迪臣，以及從安玻里羅致的門將。但包括洛里斯、盧卡斯莫拉和比列錫等等，都會離隊，加盟的球員級數不可同日而語，熱刺相信難再衝擊前列。

熱刺過往靠普捷天奴的執教能力，加上球員正值當打，所以踢出好成績；但核心球員班底已經老化，加上新帥能力備受質疑，下季跌出前列位置，相信已經是無可避免。







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