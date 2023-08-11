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社區盾一如上週所講，是場五五波，曼城贏控球，槍手靠反擊，各入一球下，阿仙奴贏12碼，一班後生仔捧盃也是實至名歸。

從比賽過程可見，曼城威力未因爲有主力離隊而減退，阿仙奴3個強援則是表現對辦，今屆兩隊恐怕繼續會鬥得難分難解。



消息指曼城已經向韋斯咸出價7000萬鎊羅致巴西中場柏基達，此子上季踢28場，貢獻4個入球3個助攻，4個入球是左右腳和12碼都有，而他的tackle成功比例高達75%，平均每場亦有40次傳送，屬於攻守兼備型球員，有根度簡的影子。

以經驗和實力而言，曼城仍是聯賽冠軍的最有能力的競爭者；而且轉會窗還未完結，相信曼城還會繼續買人補強。

能夠威脅到曼城的，年輕有活力的阿仙奴是其一，尤其前中後三線都補強，板凳深度提升，槍手如果發揮穩定，有望與曼城鬥至直路。



賓福特門將大衛拉耶正式落實加盟阿仙奴，這位西班牙門將腳下功夫好，傳波準繩，在英超兩年踢了62場，傳出過669個準確的長傳，平均每場可以傳出10個有效率的傳送，對於希望以後場發動攻勢的槍手，的確比蘭斯度更優秀；不要忘記，62場中，有20場clean sheet，每三場就一場保持不失，撲救水平同樣出色。

另一隊有力左右爭標的，相信是曼聯。但正如坦格所講，紅魔目標是前四，未到爭冠時候。

經過上季磨合，曼聯防守理應已經穩定，但進攻是一大問題。上季入波少曼城和阿仙奴約30個，新加盟的海倫不見得能填補這個空缺，如果不能提升入球效率，曼聯最多只是前四質素。



送走麥佳亞後，曼聯希望補充一個中堅，人選包括拜仁的柏華特、利華古遜的蘇巴等，但都不是具級數的球員，萬一馬天尼斯和華拉尼再受傷，無論是連迪路夫或者新中堅，都難以應付英超的強度。

紐卡素經歷上季神奇之旅後，今季才見真章。

同樣是前中後三路都有補強，不過班底薄弱，加上球員質素所限，又要四線作戰，紐卡素要保持穩定，要不再買人，要不主動放棄部分國內盃賽。

當車路士和利物浦今季回勇，紐卡素恐怕前四位置有危機。



紐卡素從李斯特城簽入班尼斯，後者上場熱身賽梅開二度，甚至比東拿利更搶鏡。上季班尼斯踢34場入13球，平均三場就有1個入球，大大提升紐卡素的攻力。聖麥斯文離隊後，邊路位置主要有艾米朗、哥頓和班尼斯，三人都是技術和速度兼備，相信可讓紐卡素保持水準。

上季齊齊跌watt的車路士和利物浦，前者今季繼續買人，但清洗行動更明顯，熱身賽的美國行是5戰全勝，狀態不俗，普捷天奴確實有點本事；後者中場線面目全非，重拾活力，但欠缺防中，如果轉會窗前能夠買入頂級防中，爭前四、甚至前三才有希望。



白禮頓的卡些度據報將會落實加盟利物浦。後者今季有法賓奴和軒達臣離隊，正防中的位置懸空，熱身賽要小將居迪斯鍾斯客串，不是萬全之策。卡些度17歲已經加盟白禮頓，踢了5季英超，如今才22歲，但防守效率出色，被譽為新簡迪，利物浦有望全面upgrade。

至於熱刺，雖然有補強，但都是名不見經傳之輩，加上球會已經與拜仁落實哈利簡尼的轉會，下季恐怕將會繼續沉淪。

除非在餘下大半季熱刺有任何突破性買人的計畫，否則，今季爭前四已經是最大目標，最差恐怕是重蹈上季車路士的覆轍。



消息指熱刺已經接受拜仁1.1億的報價，現時只等哈利簡尼自己的決定。前球星奧雲指，在拜仁贏得任何錦標都不算是成就，他自己當年去皇馬、曼聯，為的難道不是錦標？簡尼如果最終離開，為的都是追求球員的成就，莫非要陪熱刺的老闆捱世界？

本週焦點

曼城作客升班的般尼，後者領隊甘賓尼將會和哥迪奧拿上演師徒對決。

雖然甘賓尼上季帶隊成績不俗，但遇上無論經驗和實力都更高的曼城，相信即使主場也難有取勝機會。曼城應該可以輕取對手。

至於阿仙奴則在主場迎戰諾定咸森林，實力上絕對佔優，加上一班後生球員都銳意爭勝，個個都要博出場時間，所以主場有力全取三分。

周日還有一場重頭戲，就是車路士主場對利物浦，兩隊上屆都令人失望，今季應該都重拾爭勝心。

以默契和整體經驗，應該利物浦稍高，車路士因為還在適應期，所以未必踢得很有form，新加盟的前鋒尼干古受傷需要手術休養，攻力減弱，利物浦防線壓力細有利局面，作客有望起碼搶到1分，運氣好的話可能3分到手。







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