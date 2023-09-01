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兩場逆轉勝，一個關鍵詞。

講的是上週曼聯和利物浦不約而同在聯賽反勝對手，過程當中，領隊在半場如何激勵球員，發揮關鍵作用。

曼聯在開賽4分鐘已經被諾定咸森林連入兩球，紅魔在17分鐘成功追回一球，形勢未見有起色，但半場休息後，似乎領隊坦格有所調整，曼聯終於連入兩球反勝對手。



華拉尼受傷，有機會要休息6個星期；整個夏天轉會窗，曼聯居然後沒有打算在防線換人或增兵，賣不走麥佳亞，結果如今華拉尼受傷有要被逼頂上，而且又不能配合戰術，紅魔的買賣策略，令人費解。

這場反勝被很多曼聯球迷視為魔性澎拜的表現，因為球員未有放棄，一直力追。

不過，不要忘記，這場的對手只是森林，幾乎降班鐵膽，曼聯先失兩球已經是不及格，若果主場都不能後上反勝，就簡直讓人失望。

反觀另一場，利物浦作客反勝紐卡素，含金量就高得多了。

紐卡素被沙特財團入主後，上季殺入前四，加上陣容整齊，防守能力更是超班，又在主場作賽，一把對手被他入波後，要追和都不容易，更遑論反勝。



紐卡素接連不敵曼城和利物浦，證明球隊還未去到與強隊睇齊的級數。去年成功只是利物浦和熱刺失準、車路士更加不堪入目。球員質素固然未夠班，但領隊水平不是頂級，也很難讓球員有所進步，紐卡素要再進一步，恐怕換帥是時間問題。

利物浦則幾乎克服所有不利因素：作客、早段失球、中堅被逐、少踢一人、落後一球、同級對手…….在完全不被看好的情況下，利物浦居然最後10分鐘，連入兩球擊敗對手。

面對多個難題，利物浦為何最終能反勝對手？離不開高浦的一番激勵。

原來半場休息期間，高普告訴全隊，這一仗有機會成為歷史性的賽事，要反勝，一定要堅持兩點；一是全隊要集中，不能失第二球；二是阿諾不能再領黃牌，以免再踢少一人，只要做到以上兩點，球隊在最後10分鐘，等到對手體力下降時就仍有機會。

果然，利物浦下半場踢得謹慎之餘，頻頻利用擅長的反擊造成威脅，而回報就出現在最後10分鐘，成功由紐尼斯攻入兩球反勝紐卡素，完成經典的逆轉勝。



紐尼斯攻入反勝的兩球，一吐烏氣。他表示自己因為上季表現不佳，被輿論批評；今季專心作賽，不論正選後備，都要帶著飢渴感上場，務求踢出最佳表現。此子方才24歲，如果能專心在高普治下學習，他日仍有機會晉身頂級前鋒行列。

兩場逆轉勝，全系一個關鍵詞——領隊。尤其是領隊在半場的激勵和講話。

球員在賽場比賽，往往很容易迷失方向，而半場休息期間，就是一個很好的機會，讓領隊提示球員要如何改變。

高普一直是個很有激情的領隊，他能夠帶領利物浦反勝紐卡素，是合情合理；坦格在半場休息期間，是否也做過相同的事情？不得而知，但似乎他只是讓球員自由發揮，因為上下半場踢起來同樣毫無戰術可言，如果不是球員質素高，曼聯恐怕早已失分而回。

今季的利物浦，不能小窺，全因球隊的精神面貌大有不同；今季的曼聯也非善類，只不過在利物浦和熱刺都回勇下，曼聯還能否保持競爭力？仍待觀察。



利物浦在轉會窗最後一日簽入拜仁的防中加雲貝治。這個荷蘭小將上季才由阿積士轉投拜仁，但上季機會聊聊，不過在阿積士期間，被視為荷蘭國家隊的明日之星，身高腳長，加上護球能力出色，利物浦的中場真的悄然升級，今季大有可期。

本週焦點

阿仙奴主場對曼聯，兩隊防線都各有隱憂。

槍手今季繼續增兵，陣容深度數一數二，但踢起來未見氣勢，是領隊阿迪達責任。

過去三場仍在試陣，加上用錯夏維斯、排錯雙防中，令球隊踢起來反而少了上季的活力。加上防守線集中力不夠，令到失波機會大增。

藍斯度今季三場已經失3球，表現患得患失，全因搶手簽入西班牙門將大衛拉耶；後者級數不比藍斯度差，卻暫時未有上陣機會。相信藍斯度則擔憂正選位置，所以表現飄忽，如果阿迪達威能改善此問題，恐怕後防仍是危危乎。

曼聯的防線同樣凶險，尤其新門將奧拿拿完全不能稱為穩健，加上華拉尼及梳爾都要養傷，防線要用後備，無論誰都不能讓人防線，面對搶手的前鋒，毫無優勢可言。

主場的阿仙奴理應看高一線，攻擊力毋需懷疑，最起碼有波入，能否全取三分，就看防線是否集中；曼聯在需要把握機會，因為除了般奴費南迪斯，包括華舒福、馬斯亞，甚至辛祖等都不是能穩定把握入波機會的球員，也不是每場都有機會讓艾歷臣和卡斯米路有機會入波，能否把握搶手大意的漏洞，是搶分關鍵。







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