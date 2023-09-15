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每一季英超開季，總會有驚喜。賣走簡尼的熱刺、損失兩個中場大將的白禮頓，還有走了隊長的韋斯咸，竟然還能排在前列。

是甚麼原因令這三隊球隊成為英超開季的驚喜？離不開季初出色的狀態，以及一套行之有效的戰術。

雖然只踢了4場，但熱刺頭3勝1和，入11球失4球；韋斯咸同樣3勝1和，入9球失4球；白禮頓頭4場則3勝1負，入12球失6球。

簡尼離開熱刺後，暗示熱刺沒有爭勝心，因為管理層，甚至球員都能夠接受輸波，但在拜仁就很難想象球隊會遭遇連敗；這番話激起熱刺球迷不滿。簡尼的話不無道理，熱刺確實欠雄心，但簡尼也有不是，作為已經離隊球員，何不好來好去？批評自己母會，並不會顯得你有多大價值。

不看球隊名稱，完全是big 7的表現；而這幾隊除了熱刺是具備衝擊前列的位置外，球迷不會覺得韋斯咸和白禮頓有能力衝擊前四。但偏偏他們季初的表現突出，這又歸功於兩個大因素。

強隊季初一般未上力，因為聯賽屬於長途比賽，加上有歐洲賽事，所以豪門的領隊一般都會將球員的狀態調整，不會再季初就出盡全力。

而且不少豪門的球員都有額外國家賽期需要參與，所以季初時間一般都踢得相對保守。

白禮頓上輪主場對紐卡素，陣中18歲的伊雲費格遜首次連中三元，該位愛爾蘭國腳已成為曼聯、車路士等目標，有望成為隊中下一位「1億英鎊先生」。這也側面反映，白禮頓確實有本事，不斷發掘新星，填補空缺。

相反，二線頭的球隊就會發力搶分，為的就是保證分數足夠，在下半年，或者遇上杯賽晉級的時候，有失分空間。而且，在季初搶到足夠分數，下半季面對強隊，或者關鍵時候，就不會有太大的壓力。

因此，在季初期間總有一兩隊球隊殺出重圍，成為黑馬；但往往在10場賽事過後，就會打回原形，一來是班底薄弱，二來是多線作戰分散精力。

另一點就是有效的戰術。例如韋斯咸，不會因為一兩個球員離隊就帶來負面影響，因為莫耶斯有一套固定踢法，所以就算走了懷斯，也有其他人頂上。

又例如熱刺，大家都覺得賣走了簡尼，又棄用不少原班底的老將，實力肯定大打折扣。但新領隊樸思迪哥高爾的一套控球反擊踢法，居然非常奏效，而且重用一班年輕球員，有活力有膽色，踢起來非常機動，證明熱刺找對了人。

連巴爾都盛讚樸思迪哥高爾為熱刺帶來了不一樣的轉變，原因是過去幾個領隊，都過於注重防守，令原本擅長進攻的熱刺浪費了天分；如今樸思迪哥高爾採用主攻壓迫的踢法，令熱刺的進攻能力得到極大的發揮空間；而樸思迪哥高爾更被提名競逐8月英超最佳領隊，是實至名歸。

樸思迪哥高爾沒有豐富的歐洲執教經驗，他來熱刺之前，只在些路迪執教，但一直都強調要控球、快速、反擊，即使來到熱刺，也要球員接受他的一套，做不到的就換，結果效果不錯，今年有機會攪局。

白禮頓也是同樣的情況。之前也講過，這隊波有點像過往幾年的李斯特城，低價買人出色，而且有一定青訓班底，可以在不斷換人的情況下，維持踢法和戰術需要。而且白禮頓的踢法絕不複雜，只要肯跑、肯逼搶，就足夠，所以她需要的是不惜體力的球員，正正也是最容易填補的。

熱刺、韋斯咸和白禮頓不會是爭標分子，但都有望在前列攪局，尤其今年車路士、紐卡素和曼聯都略有跌watt的情況下，這三隊或者都會成為前四分子的攔路虎。

本週焦點

白禮頓和韋斯咸分途出擊，挑戰曼市雙雄。

曼聯主場迎戰白禮頓，後者上場不敵韋斯咸，自己不敗身被打破之餘，也證明面對同級對手，未有必勝的板斧，今場作客奧脫福，或者會踢得較為保守。

曼聯暫時兩勝兩敗，但贏波的兩場都沒有說服力，首場對狼隊就是例子，如果不是狼隊欠運，紅魔早就失分。今場雖然有主場之利，但並沒有必勝把握，最多是力爭保住1分。

有媒體統計顯示，曼聯現時陣容的總轉會費高達近10億元，是全球球隊之冠，而其中防線就佔了三分之一；但只要看看紅魔防線災難級的表現，就知道這班後防球員，對不起這個轉會身價。

另一場是韋斯咸主場面對曼城，後者今季暫時只失兩球，平均兩場才失1球，韋斯咸雖然4場入9球，但進攻板斧不多，今場未必能攻破曼城的大門。

不過，韋斯咸有主場優勢，如果一心踢死守，或者有望爭取1分，但曼城畢竟進攻板斧多，贏波機會仍是較高。

翻查數據，近4次韋斯咸主場面對曼城，3次都能逼和對手，證明韋斯咸主場確實有威力；而之前面對車路士和白禮頓，都放棄控球，控球率只有兩成下，反而贏對手3:1，今場韋斯咸有機會照辦煮碗。







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