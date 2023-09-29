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今季哪一隊最有驚喜？不是在榜首攪局的白禮頓，而是季前被看低一線的利物浦和熱刺。

兩隊在季前被視為最弱的一環，正好給球迷帶來最大的驚喜。

利物浦在在夏窗先放走占士米拿，然後買走隊長軒達臣、發賓奴，加上艾簡達拿長期養傷，昔日的冠軍中場線一掃而空，幾乎是進入重建期。



加普和紐尼斯上季都備受期待加入利物浦，但表現不似預期。今季雖然分別暫時攻入1球和3球，但場上表現漸見球味，而且踢得更順更夾，兩人表現有望在今季更上一層樓。

但原來高普痛定思痛，打算徹底將中場換血，一口氣買入麥阿里士打、蘇保斯禮（又譯作蘇保斯拉爾）、遠藤航和加雲貝治，成功將中場年輕化。

當所有人都覺得利物浦的新兵沒有經驗、沒有名氣，但這班新球員則非常爭氣，開季至今不敗，更多次上演反勝好戲。



利物浦今季踢了8場，但幾乎有一半都是反勝，而且下半場入15球，錄得0失球，證明今季利物浦的球員雖然年輕，但心態夠積極，不怕落後。

那邊廂的熱刺，新帥上任不獲看好，被認為是將球隊押注在一個毫無經驗的人身上。

但聯賽開季6場不敗，更大打進攻足球，令球隊重拾生氣和樂趣，一改之前摩連奴和干地的穩守突擊悶蛋踢法。

普斯迪高路能夠帶領熱刺反彈，固然有季初賽程較易應付因素；但同一時間，重用年輕球員，注入逼搶戰術，改踢進攻足球，都令熱刺脫胎換骨。



熱刺雖然暫時表現出色，但整體後備力量不足，尤其前鋒線上，李察利臣如果不能回勇，則會令熱刺變化減少；例如上場對阿仙奴，換走孫興慜換入李察利臣後，後者浪費最少兩至三個黃金機會，錯失絕殺對手。

利物浦和熱刺，季初都不被看好，本週兩者相遇有望上演對攻戲碼。

兩隊至今在聯賽都攻入15球，利物浦失球較少，場均1球，熱刺則略多，失7球。

熱刺有主場優勢，理應踢高半班，但唯一隱憂是年輕球員多，臨場發揮波動大；利物浦經驗較佳，不過防線年紀偏大，遇上熱刺的快速突擊，一個失誤足以致命。

今場雙方勢均力敵，未必有很多甜頭，和波機會高，利物浦如果控制局面，則贏面大，但如果比拼體力，則熱刺有望搶走3分。



熱刺今季沒有歐洲賽壓力，因此比其他Big 7有優勢。不過，以熱刺的實力，不足以挑戰冠軍，前5之爭比較現實。而且不要忘記曼聯、車路士和紐卡素暫時只是未上力，聯賽慢慢長路，一時三刻的勝負不足以說明一切。

本週焦點

曼聯主場對水晶宮，紅魔周中的聯賽杯被譽為踢了暫時今季最好的一仗，士氣大振，今場在主場應該可以將3分手到拿來；水晶宮今季表現一般，雖然暫時6場2勝2和2負，但入波只得6個，失球反而又7個，今場作客難以偷雞。



新加盟的安拉拔上場被安排踢閘，後來重新移入中路踢回擅長的防中角色；如果此子能夠提出在世界杯期間的表現，足以分擔卡斯米路的壓力，後者今季的表現更令人憂慮，由於速度不夠快，往往以犯規取代防守，對球隊傷害非常大。



阿仙奴面對般尼茅夫，3分在望；好消息的懷斯上場受傷並不嚴重，今場有望復出，而更重要是幾位在聯賽杯登場的後備球員都交到貨，對槍手後備力量是個保證。



紐卡素變身神經刀，聯賽可以輸給利物浦和白禮頓，但聯賽盃又能夠淘汰曼城；當然，贏波有運氣成分，但今季的紐卡素表現不及上季穩定，證明艾迪賀維的招數已經被看破，如果紐卡素要再上一層樓，恐怕換領隊是遲早的事。