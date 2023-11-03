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10場聯賽過後，車路士比上季未見起色，億萬大軍仍排在下半版；反觀季前無人看好的維拉，卻是現時聯賽攻力最強的球隊，26次破門得22分，排在聯賽榜第5。

到底是車路士花錢花得不好，抑或維拉的表現只是曇花一現？成績好與壞，領隊的高下見分野。

普捷天奴入主後，車仔仍繼續沉淪，莫說爭冠，爭四都未必有可能。

雖然車路士過去兩年的陣容變化很大，但仍踢不出成績；尤其普捷天奴執教已經4個月，似乎仍未有一個很突出的戰術，更多是靠球員天份，證明普捷天奴未有足夠功力執教豪門。



普捷天奴離開熱刺之後，輾轉去過巴黎聖日耳門，但控制不到大牌球員，更與管理層互相指摘，實在沒有頂級領隊的風範。贏得法甲不是他的功勞，而是法甲水平低，巴黎聖日耳門超班而已。

反而是執教維拉的艾馬利令人意想不到的。

在阿仙奴不成功經歷，一度令人覺得艾馬利並不會有機會在英超成功。但今屆維拉，讓人耳目一新，進攻夠sharp，踢法悅目，幾乎就是複製當年艾馬利帶領西維爾的狀態。



艾馬利取代謝拉特掌舵後，剛好超過一年，執教32場聯賽取得65分，同期只少於上賽季冠軍曼城，還有阿仙奴和利物浦，足以證明維拉有本事挑戰前四攪局。

維拉今季更有不少奇兵，中場路易斯表現神勇，連續6場主場破門，追平球會紀錄。前鋒屈堅斯狀態持續火熱，過去33場聯賽攻入18球，更有9次助攻，創造直接和間接進球27個，同期僅次於沙拿和夏蘭特。

在艾馬利帶隊下，維拉已經連續12場主場獲勝，本賽季主場5戰攻入20球，每場幾乎皆有替補球員建功，絕非偶然。

維拉成功，離不開艾馬利執教方式。他的一套反擊模式，很適合中小型球會，以往在西維爾就是靠這招在西甲攪局，尤其在淘汰制的杯賽，往往很奏效；如今複製到維拉，同樣以underdog的角色在聯賽攪局。

普捷天奴和艾馬利是兩個典型例子，不是頂級的領隊，執教豪門根本是害苦自己。

豪門球迷對球隊成績有期望，10場贏8場是基本，餘下兩場起碼不能輸，但以普捷天奴和艾馬利的功力，根本做不到；反而中型班期望不大，10場贏5場，球迷收貨，管理層收貨，甚至有機會衝擊一下前四和杯賽，已經是bonus。

所以普捷天奴當年執教熱刺，一度有望衝擊聯賽和歐聯冠軍，是喜出望外，超出球迷的預期；但執教聖日耳門和車路士，就是另一番光景；艾馬利在阿仙奴的情況一樣，大家期望的是帶領槍手重拾光明前路的領隊，而不是只能中途攪局的黑馬。

那麼曼聯該不該換人？坦格是中型班領隊，抑或是豪門級數的領隊？阿積士當年除了在荷甲當山寨王，曾幾何時在歐聯發威？如今的坦格來到英超舞台，是還需要適應，抑或是不適合？10場過後只有5勝5負，遠遠落後前列，坦格會不會過到聖誕賽程？



辛祖不獲重用之餘，更被安排要到青年隊訓練，而且只能單獨訓練，又不能與一隊成員一同食飯；坦格這種嚴厲的執教方式，放在阿積士可能奏效，但對於曼聯這班早已成名的球員來說，你既沒有往績，也不是名氣大，為甚麼要服你?! 要知道辛祖在多蒙特已證明身價，在曼聯的周薪遠高於坦格，而且非常年輕，叫他信服一個領隊，談何容易？

本週焦點

紐卡素主場大戰阿仙奴，兩隊周中的聯賽杯都留力，但前者大破曼聯晉級，後者不敵韋斯咸出局。

槍手上輪大勝，一路緊追榜首熱刺，相信阿迪達今屆仍會是以聯賽為目標，杯賽可有可無，所以留力出擊正常；而紐卡素今季遭遇一個大問題，既要踢聯賽、又要應付歐聯，加上杯賽，四線作戰下，以現時班底，兵源深度不足，到聖誕快車恐怕就會非常吃力。



東拿利被罰停賽10個月，紐卡素原本強化中場的盤算，今季打不響；艾迪賀維一向執教中型班，如今要踢更多高水平賽事，加上人腳不算很強，若要像去季般爭逐前四，看來要靠點運氣。

阿仙奴雖然作客，但牌面而言，質素較高，加上要力追榜首，而且又是一場6分波，將會佔據主動，但紐卡素有主場優勢，加上近況不俗，反擊有力。不過，相信和波最大可能。







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