加入最愛專欄 收藏文章

阿士東維拉過去都是攻不強，守不穩，紐卡素和白禮頓這兩年都是守強攻弱，但這一季英超3隊的入球緊貼曼城，比車路士和熱刺優勝。（表1）

23/24英超前12場球隊入球紀錄

（由作者提供）

根據英超Adrian Clarke研究，每場比賽入球率比過去每一季英超都高。現時合共有370個入球，場均3.08球，高於上季2.85平均水準，若這個比率持續，本季賽事可觀性更強。

很明顯，這賽季戰術趨勢，就是進攻足球抬頭。

從戰略角度來看，今年英超領隊怕輸的心態減少，高位迫搶、組織主攻差不多成為主流。白禮頓的Roberto De Zerbi和紐卡素的艾迪荷維今年大踢進攻足球。

即使阿士東維拉和韋斯咸也一改過去穩守突擊。艾瑪利的維拉更令人印象深刻，在12場比賽中有7場比賽攻入2個以上。韋斯咸上季場均入球差，38場比賽僅入42球；今年踢了12場比賽，已經入了21球。

當然入球多的反面是防守質素出了問題。

還有一個令人鼓舞的發現，就是過去只有少數幾支球隊可以在一場比賽中，於對方禁區內超過25次。但今季已有10隊平均每90分鐘，可以在對手禁區內觸球超過25次。這與兩個賽季前相比是一個重大飛躍。（表2）

球隊90分鐘在對手禁區內進行超過25次觸球

（由作者提供）

不過，影響今季賽事入球的，還有新的加時制度。新制下所有停頓時間都在加時中補回，於是比賽時間更長。

今年加時額外時間平均11分42秒，與上季平均8分27秒和前年7分29秒比，顯著增加。因此，為球員提供更多在加時入球的機會。這可從今年有38個入球是，於全場踢完90分鐘後的加時時間發生，看到一二。

不要看少這點，38個入球佔總入球10.3%，足以改變任何戰局。

加時長了，領隊崇尚主攻，令到入球數字大幅增加，最開心莫過於球迷。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱