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4場失9分，如果這隊波是今屆的曼聯或車路士，不足為奇；但作為衛冕冠軍曼城，為何最近比賽完全失去霸氣？

雖說只是過了15場比賽，聯賽長路漫漫，要講爭冠為時尚早。但曼城今屆表現不太對辦，主要有三個原因。

太過依賴洛迪，是第一個原因。

最近5場賽事，包括歐聯面對萊比錫這場已經不是決定出線關鍵的賽事，洛迪幾乎踢足前四場，直到周中對維拉缺陣，曼城立刻輸波。

加雲菲臘斯已經不在哥迪奧拿的計劃之內，所以即使洛迪受傷缺陣，哥帥寧願用史東斯都不用他；而今年買的高華傑治又不是正宗防中，所以輪換出現大問題。

（圖片由作者提供）



尤其今年迪布尼長期養傷，根度簡又離隊，能夠分擔中場攻守的球員少之又少，哥迪奧拿如何用洛迪，影響到球隊的戰績。

三中堅組成防線是第二個出問題的地方。

獲加這一季明顯速度慢了，甚至位置感都減弱；加華度爾仍在適應英超，踢開中堅的他，要兼顧邊路就很大壓力；戴亞斯則因為經常要面對對手兩個以上的攻擊球員衝擊，速度不佔優下，會被對手的突擊打開缺口。

走了拿樸迪、史東斯轉型，其實曼城的防線球員選擇並不多，而且執意要用三中堅，令防線容易被衝散，面對熱刺的失波，正正是防線不夠人的結果。

（圖片由作者提供）

最後一點，是哥迪奧拿對戰術和輪換的執著，可能是導致曼城不斷失分其中一個關鍵。

曼城今季因為板凳深度不足，或者可用之兵減少，哥帥換人很保守，有時候甚至全場都不換人。11個球員踢足全場的情況，已經不只出現過一場。

同一時間，過分堅持三中堅的戰術，令原本已經疲弱的中場防守更吃力，造成惡性循環。尤其三中堅的戰術，對速度和位置感的要求很高，稍有不慎，就很容易被打反擊突破。

曼城對於洛迪的依賴非常嚴重，在150場洛迪有份參與的比賽中，有110場獲勝，得勝率超過73%，但在16場洛迪沒有參與的賽事中，只贏過9場，得勝率驟降至56%，最重要是失球比例由0.8球升至1.1球。

（圖片由作者提供）

到底曼城是否失去爭冠機會，甚至失去爭冠動力？回顧歷史，曼城過去5次冠軍中，有3次都是後來居上，證明曼城的確有能力；而且賽季僅僅過了大約三分之一，如果冬窗增兵，可能又會帶動新動力，所以曼城爭冠之路，仍未絕望。

本周焦點

維拉主場大戰阿仙奴，最有看點的是艾馬利面對舊東家，而且當日是鬱鬱不得志地離開，今日卻成為對手爭冠其中一隻攔路虎。

阿仙奴最近幾場都有運氣，尤其上輪對盧頓，到最後致勝，顯示出這班年輕球員的決心和韌力。而且今季槍手有運，往往有機會在不可能的情況攞到3分。今場且看運氣能否延續。

維拉擊敗曼城，壓過對手升上第三，連哥迪奧拿都表示對手已經成為爭標分子。雖然維拉的班底並不足以爭冠，但在這種一場過的比賽中，往往踢高一班，氣勢好加上主場優勢，最少搶到1分。

維拉在主場已經14場連勝，是1931年之後的紀錄，證明今季主場夠威力；而且今季的入波數字比阿仙奴還多一個，證明攻力不俗，有望與槍手對攻。

（圖片由作者提供）

另一場熱刺主場對紐卡素，兩隊都是傷兵眾多，要克服的主要是體力問題。

紐卡素今屆不夠sharp，而且防守沒有上季穩健，面對搶攻的熱刺，可能較為吃力，相信難以全身而退。

熱刺5場不勝，但因為傷兵實在太多，無辦法做到任何變化；但今場面對同級的紐卡素，起碼氣勢上不會輸蝕，就如同面對曼城，搏到盡都爭取到分數，今場應該有分落袋。

據Opta數據顯示，熱刺成為英超史上首支連續5場先入波但最終未能獲勝的球隊，亦係首支連續3場主場領先1球下被反勝的球隊。熱刺今季在領先下合共失16分，是歐洲7大聯賽中最多一隊。

（圖片由作者提供）







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