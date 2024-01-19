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摩連奴又再被炒，到底是羅馬無情，抑或是屬於摩連奴的時代正式終結？在進攻足球主導的今天，防守足球真的再沒市場嗎？

2022年帶領羅馬再歐協盃封王，是超過61年後再創歷史；去年又殺入歐霸盃決賽，單是這兩點已經足夠摩連奴載入羅馬史冊。

但或許是今季因為季前投入更多，期望更高，在聯賽只排第9的羅馬，決定辭退摩連奴，的確多少讓人意外，也替摩連奴覺得不值。



摩連奴對羅馬的確有真感情，當日歐協盃封王，他留下男兒淚；到歐霸決賽輸波，他甚至追擊指正怒斥判決不公。今季摩連奴成績不好，大家又覺得他是博炒，但現實是他更想證明自己，而不是為錢。

被炒之後，對摩連奴來說到底意味著是自己的時代已經結束，還是在其他聯賽還有發展空間？

之前提到如果紐卡素要換帥，摩連奴理應是其中一個理想人選。此時此刻，摩連奴依然是最合適的人選。

紐卡素要有一個冠軍經驗的領隊，要一套有競爭的踢法，才可以有力爭冠。摩連奴需要一個平台，也需要一支球隊讓他有足夠資源再次證明自己。相信摩連奴絕對有機會重返英超。

紐卡素雖然被中東資金入主，但其實同樣收到財政公平原則管理影響，不會如外界認為花大錢亂買人。艾迪賀維的功力至此已經不會再有進步空間，如果打算換帥，就要給足夠時間重整球隊，季中換人或許是個好時機。

但摩連奴往績雖好，並不代表一定就能成功。當年執教熱刺就是唯一未能捧起任何獎盃的經歷。

而且進攻足球當道的今天，曼城、利物浦和阿仙奴不在話下；甚至維拉和白禮頓都紛紛踢進攻足球，摩連奴堅守一套4231，到底是否還有足夠本事應付列強？

這套泊大巴戰術，在盃賽可能還可以奏效，但在長途作戰的聯賽，只守不攻，似乎未必是最佳選擇。

紐卡素有不少年輕球員，一個好的導師很重要，看看哥迪奧拿在曼城和高普在利物浦就知道。一如彭馬加盟車路士之後，今季攻入9球，數據看似不錯，有記者問哥迪奧拿意見，後者表示理解彭馬需要上陣時間。他亦暗示如果彭馬若能繼續留隊，應該能邁向更高水平。

紐卡素會不會找摩連奴？不知道，但摩連奴一定有興趣重返英超再次證明自己？4231穩守突擊是否還能衝擊冠軍？球迷拭目而待。

本周焦點



英超踏入歇冬小休，本週只有阿仙奴主場面對水晶宮及利物浦作客般尼茅夫較有睇頭。

槍手聖誕快車期3場失7分，陷入小低潮，但歇冬期拉隊到中東集訓，訓練期間球員狀態頗佳，有望收拾心情重新出發。

阿仙奴補強前鋒是冬窗首要任務，現時據聞有三個目標人選，分別是艾雲東尼，拉荷域和賓施馬。畫面上列有三人的數據，首選當然是拉荷域，賓施馬只是過渡的安排，東尼則最不應該買。

水晶宮攻力不強，估計阿仙奴可以主導局面，但只圍攻不入波是槍手的最大問題。

除非早段入波，槍手就有望重拾勝軌。水晶宮領隊鶴臣慣性穩守突擊，相信偷雞不成。

利物浦前鋒和中場已經歸位，唯獨尚欠一個優質中堅充當輪換。高美斯經常受傷，馬迪普年紀大，防守穩定性是利物浦今屆能否成功重奪冠軍的關鍵。

利物浦則保持強勢，聖誕快車期間只失兩分，而且是賽和爭標對手阿仙奴。

般尼茅夫今季面對前五球隊全敗，首循環輸1：3給利物浦，實力差距太大，今場即時在主場也難擋利物浦，後者應可全取三分，繼續領先得分榜。







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