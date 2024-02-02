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利物浦領隊高普宣布季尾離隊，其中一個版本說法是，利物浦管理層希望拍攝紀綠片，但高普一直堅持自己管理更衣室不容被冒犯，所以一氣之下，決定辭職。

這個傳聞不知真假，但可以肯定的是，如果傳聞是真，這也是一個很「高普」的決定，很有原則性、很有火。

有傳沙比阿朗素是接任大熱門。帶領利華古遜戰術清晰、以有限資源對抗豪門、熟悉利物浦一切，有誰比他更適合接替高普？

（由作者提供）



當他宣布離開的一刻，震動英超球壇，但想深一層，英超領隊壓力巨大，並非人人都能承受壓力。

接近9年的時間，為利物浦贏盡錦標，尤其30年來首個頂級聯賽冠軍，難度非常大，意義卻非比尋常。去年利物浦的成績不似預期時，據說高普當時已有離開打算。

在高普正式公布離隊後，利物浦球員不但未受到任何影響，反而延續強勁氣勢，高歌猛進。

主要是利物浦球員都在為高普而戰，這也是因為高普的人格魅力，讓球員信服。

不少高普買入的球員，一開始都並非一線球星，包括雲迪克和文尼，是踢修咸頓；沙拿在車路士期間鬱鬱不得志；甚至韋拿杜姆、碧加、法賓奴等，都是高普發掘出來的滄海遺珠。

（由作者提供）

是否每個領隊都有這種獨特魅力？話說有一年曼聯輸掉歐聯決賽，之後唞暑。加利利維尼碰巧回到曼聯球場，偶然間發現費格遜房間亮著燈，看著他已經在工作。此時距離歐聯輸波僅僅是4天過後。

加利仔震驚不已，自己的領隊竟然在此刻竟然已經重返工作崗位，收拾心情再出發，實在令人敬佩，而這個瞬間，也成為加利仔這一輩球員當中，對於費格遜如此信服的其中一個原因。

同樣的情況在高普身上也出現，一個在球場上充滿激情，鞭策自己和球員進步；在球場以外，和球員打成一片，會關心球員生活和家庭的球隊慈父。這就是為何利物浦上下一心，要為高普而戰而動力來源。

不是每個領隊都能做到這一點，哥迪奧拿、高普、安察洛提之所以去到每一隊都能成功，不但因為他們頂尖戰術哲學，更因為他們擁有超凡人格魅力。

哥迪奥拿被問到今季爭標的球隊，是否只餘下曼城、利物浦和阿仙奴，哥帥表示熱刺、維拉和前列三隊只有1場波的距離，大家仍未進入直路，所以仍然是5隊之爭。哥帥給予對手最大的尊重，這也是為何他深受球員和其他領隊敬重原因。

（由作者提供）

本週焦點

利物浦主場迎戰阿仙奴，兩隊周中都贏波，體力上半斤八兩，但論狀態和士氣，主隊利物浦稍稍佔優。

阿仙奴周中面對諾定咸森林，場面上有壓倒性優勢，但多番攻門都把握不到，最終贏波但不算清脆。

阿仙奴今季正選表現有點飄忽，如果想爭標，後備球員更要出多一點力；例如周中對森林，史密夫路維正選出場，表現不俗，多次突破和射波都有威脅，阿迪達應該多給後備球員上場機會，戰術有變化，又可激勵球員努力爭上場時間。

（由作者提供）

相反利物浦大戰車路士，不但全場力壓對手，贏波過程甚至可以看出是高出對方一班水平，踢得輕鬆兼且毫無壓力，證明利物浦狀態一流。

今場利物浦應該在場面上佔優，如果有運，理應大勝；但阿仙奴不至於捱打，就看前鋒能否把握，如果還是經常失機，恐怕1分也保不住。

利物浦的右閘新星巴特利，星期三晚的快車光芒四射，1入球2助攻，當選MVP；這些小將都是高普一手一腳培養，潛力無限，如果新領隊上場，希望都能用好這批新秀。

（由作者提供）







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