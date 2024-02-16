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先輸聯賽，再敗歐聯，拜仁真是頭頭碰著黑，但都「黑仔」不過哈利簡尼；以今季拜仁的狀態，是否注定他的冠軍荒將會由英超延續到德甲。

轉戰德甲，在21場聯賽攻入24球；歐聯6場小組賽攻入4球，簡尼即使30歲、轉了環境、換了隊友，但進攻效率不變，依然屬於頂級中鋒表現。

但早前面對利華古遜的榜首大戰，簡尼就表現失色；根據統計顯示，全場只有17次觸球，其中1次起腳射門，比全季平均都要低很多，再次證明簡尼打硬仗的能力依然略遜一籌。



拜仁面對拉素，控球率高達65%，但17次射門全部不中目標，是近12年來首次於歐聯16強首回合落敗，亦是13年來首於歐戰不敵意大利球隊。杜曹以往帶多蒙特並非強於控場，執教強隊反而力有不逮。

（相片由作者提供）

但拜仁今季失準，當然不能完全怪在簡尼身上，包括甘美治、基拿比、艾方素戴維斯等等，面對利華古遜都無計可施，這班各自在自己位置上都是頂級的球員，為何今季霸氣全無？領隊功力，恐怕是一個重要因素。

杜曹在多蒙特之後，曾經帶過巴黎聖日耳門、車路士，到現時的拜仁，幾次豪門經歷，都不及多蒙特時期出色，證明杜曹沒有能力駕馭豪門球隊。



杜曹情況與艾馬利相似，後者都教過巴黎聖日耳門和阿仙奴，戰績同樣不佳，直到上季接手維拉這隊中型班，他的戰術再次發揮出色。

（相片由作者提供）

在德國盃早早出局，如今聯賽被拉開5分，加上歐聯只是在16強階段，之後還有強敵環伺，拜仁今季要捧杯，恐怕真的不易；換領隊，看來是夏天其中一個選項。

能將拜仁逼到有機會11連冠失敗的利華古遜，就是領隊功力的最好體現。

同樣由英超經驗沙比阿朗素，不是上陣比賽，而是執教球隊，上季一度在榜尾徘徊的利華古遜，今季長期佔據榜首，沙比阿朗素居功至偉。

在皇家蘇斯達出道，利物浦成名，到皇馬贏盡錦標，再助拜仁連霸；當中還有世界杯和歐國盃，沙比阿朗素簡直是人生贏家；而且輾轉各隊，曾經跟隨過賓尼迪斯、摩連奴、哥迪奧拿和安察洛堤等，他的戰術思維幾乎是集百家之大成，難怪利華古遜既可以打反擊、又能踢逼搶。



早在皇馬時期已經預言阿朗素退役後會是偉大主帥的摩連奴，去年率羅馬與利華古遜在歐霸盃4強相遇嗎，結果薑還是老的辣，摩連奴擊敗徒弟，證明阿朗素還有進步的地方。

（相片由作者提供）

沙比阿朗素為利華古遜帶來什麼翻天覆地的變化？非也，他只是強調戰術是死的，但球員是活的，即使賽前如何演練，但球員在場上有自己的意志，球員要互相理解彼此的走位和優點，互相配合，才能踢出成功的足球。

此刻去判斷拜仁和利華古遜誰勝誰敗為時尚早，但領隊功力在現階段確是高下立見，利華古遜如果能成功圓夢，是實至名歸。



攤開現時拜仁的陣容，辛尼、基拿比、林馬、烏柏美卡奴等等，都與以往拜仁的球員質素有不少差距，多年來在德甲沒有對手，造成管理層在買人補強上失去敏銳動力。

（相片由作者提供）

本週焦點



曼城主場迎戰車路士，以近況而言，曼城無得輸，車路士想搶分也有難度。

過去6場全勝攻入16球，場均攻入接近3球，曼城狀態確實非常好；加上迪布尼復出後，進攻板斧更多，擁有更多變化方法，今場在功力上佔優，贏波是基本要求。

至於現時排第10的車路士，過去3場輸了兩場，敗給利物浦和狼隊，合共失8球，即使上場面對水晶宮都失1球波，證明防線疲弱，今場要守住曼城非常困難。估計即使有波入都無法帶走3分。



車路士今季面對Big 6攻入27球，證明普捷天奴對強隊踢得特別有心得；曼城迪布尼復出後，6場創造6個入波，進攻更多元化，今場有機會繼首循環4：4之後，兩隊再演入波大戰。

（相片由作者提供）