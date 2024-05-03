歐聯四強，巴黎應反勝多蒙特；拜仁失色，皇馬主場優勢小勝

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周中歐聯首回合，皇家馬德里大戰拜仁慕尼黑，雙方是高手過招，打和合情合理。

縱觀比賽，拜仁主場表現略高，但皇馬始終有質素，比賽過程緊張緊湊，兩者交鋒，盡顯豪門風範。

雖然拜仁未能衛冕德甲，皇馬亦銀河艦隊不再，但領隊和球員質素，讓兩者始終踢出高水準。

拜仁今屆被利華古遜殺個措手不及，但現實上是拜仁質素依然很高。只要看歐聯比賽中，與皇馬拳來腳往，就知道拜仁依舊是那隊豪門，面對強手絲毫不會處於下風。



拜仁兩個失波都與韓國中堅金玟哉有關。杜曹賽後也指出，金玟哉太進取和貪心，面對皇馬這樣的強敵，稍有失誤就很容易失波；其實金玟哉踢得不俗，但始終皇馬球員質素高，他的級數未必能完全應付。

（由作者提供）

雖然拜仁和皇馬勢均力敵，下週皇馬重返主場，對於晉級相當有利。

皇馬球星仍然相當多，但卻奧斯、摩迪等都已經年紀大，加上不少是青訓球員，名氣不大，讓球迷誤以為這隊皇馬已經退步。

但豪門之所以是豪門，全因他們的球員都是千挑萬選出來，例如洛迪高、維尼修斯祖利亞兩位小將，還有買回來的比寧咸，甚至中堅魯迪加等等，都是具級數的球員。

即使是拜仁，也有相同情況，例如利雲度夫斯基離開後，拜仁羅致簡尼，未必是同類型的球員，但絕對是相同級數。



就算加拿比和辛尼，在前球隊都不是必然正選，但來到拜仁，兩個小將都不斷成長，進步成為足夠在豪門擔當的出色球員。

除了球員，領隊更重要。

安察洛堤就是很好的例子，他經歷過意甲、西甲、英超、法甲，到今時今日，應對任何對手都游刃有餘。去年不敵曼城，但相同的情況不會在今年出現。

皇馬次回合又在作客曼城，有去年大敗經驗，今年一於死守，打突擊，結果證明捱到射12碼入四強。所以即使贏唔到都唔會輸俾你，這就是安察洛堤的心態，穩如泰山，不會如其他領隊一樣，兵敗如山倒，這就是他的經驗所在，也是他值錢的地方。



領隊有多重要？沙維一度打算離隊，但獲管理層挽留，他不用大牌改用小將，如今樹立了權威，一步一步走，有點似阿仙奴的阿迪達一樣，只需給予時間，巴塞復興可期。

（由作者提供）



那邊廂的巴黎聖日耳門，多年來雷聲大雨點小，但找來安歷基之後，踢法穩定，而且安歷基懂得因材施教，例如從巴塞轉會來的丹比利，以往傷多過踢，如今脫胎換骨，全因安歷基懂得發揮球員長處。

（由作者提供）

球迷經常說，歐聯是豪門的天下，但豪門的意義，遠不止他們的財力有多強；豪門的精髓，是他們對於足球的理解，如何做到極致。

例如上場卻奧斯和維尼修斯一個眼神配合，卻奧斯手指一指，維尼修斯已經心領神會，自動跑位，更騙過了防守球員，最終成功入波。

這種指東殺西的場景，只是小部分例子，更重要是球員的無形默契、領隊的調動，加上戰術的意圖，才形成了豪門的強大實力。



拜仁及多蒙特的主場氣勢非常強勁，一片紅海和黃海，加上球迷的氣勢，壓倒了皇馬和巴黎聖日耳門；德甲水平雖然不及英超和西甲，但德甲球隊之所以能夠連年在歐洲賽征戰成功，有賴主場威力。

（由作者提供）

歐聯4強首回合，多蒙特主場強勁但贏得少，論實力，巴黎下場主場仍是有望入決賽；拜仁雖強，但作客恐會失色，皇馬主場有望贏點數，小勝晉級，與巴黎會師決賽。

本週焦點

阿仙奴和曼城分途出擊，兩隊本週對手都不強，應該都能順利贏波。

其中兵工廠主場對般尼茅夫，兩軍過往只曾13次交手，槍手贏10場，和波2場，只曾輸過1次，有往績支持，阿仙奴應可全取3分。

曼城作客狼隊，不能說沒有暗湧，但以爭勝心和牌面計算，狼隊畢竟未夠班，如果開波初段未能偷雞，就如上週諾丁咸森林一樣，後續被曼城控制大局，則取分必然是曼城。



阿仙奴和曼城今季都是9號位出問題。前者欠缺一個有分量的正宗射手，結果該贏得不贏，例如對維拉的賽事，強攻80分鐘無波入，反而被對手偷雞；後者雖有一流的夏蘭特，但今季夏蘭特狀態不穩，又被各路防守球員嚴加看管後，效率大跌，拖累球隊成績。

（由作者提供）







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