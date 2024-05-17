英超終極一戰，阿仙奴等運到；曼城4度後上，創4連霸歷史

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周中補賽，曼城作客熱剌，贏得驚險之餘，亦打破4年來的魔咒。過去4年曼城作客熱刺，輸足4場，而且一球不入。這一仗上半場也給熱刺的高位迫搶，壓得透不過氣來。

看看這副哥迪奧拿跌坐地上相片，就知道曼城若失球，將代表會失去今屆英超冠軍，這一球的重要性了。（由作者提供）

周中補賽，曼城作客熱剌，贏得驚險之餘，亦打破4年來的魔咒。過去4年曼城作客熱刺，輸足4場，而且一球不入。這一仗上半場也給熱刺的高位迫搶，壓得透不過氣來。

下半場哥迪奧拿改變戰術，迪布尼、班拿度施華和科頓頻頻換位，不到6分鐘便製造入球，領先1比0。

廸布尼的厲害是上半季受傷，2月復出至今，只踢了16場便射入4球，完成10個助攻，已經進佔助攻榜第二位，效率奇高。

之後門將艾達臣被熱刺羅美路撞傷，治療後被換出時情緒激動。副選門將奧迪加臨危受命，先後救出熱刺兩次在小禁區角攻門。

85分鐘，曼城阿簡治中場有點猶豫，被逼甩控球，熱刺隊長孫興慜衝前搶得皮球，成單刀之勢，魯賓迪亞斯窮追⋯⋯就在孫興慜射向球門右方時，奧迪加出迎，檔出射門。

哥迪奧拿看得緊張，先是抱頭，不相信失去控球權，更害怕失球而跌倒在地上，最後才可鬆一口氣。

奧迪加接近70分鐘才臨危受命，靠幾個成功撲救，獲選為今場最佳球員。（由作者提供）

足球的魔力正在此，那一刻扣人心弦，卻已是萬水千山，成為往後幾十年的集體回憶。

難怪哥迪奧拿賽後激情親吻奧迪加，說：「奧迪加拯救了球隊，否則阿仙奴已成為冠軍！」（由作者提供）

曼城現時比阿仙奴多兩分，只有贏波便可破紀錄連續4季奪得冠軍。理論上若阿仙奴和波或輸波，曼城不管輸贏，也是冠軍。

奧迪加特和迪勤懷斯都是天才級球員，體能又好，是阿仙奴重建未來的重要支柱。（美聯社）

阿仙奴則一定要贏，而且寄望曼城失分，才有機會得冠軍。若曼城和波，而阿仙奴贏波，兩隊同分，阿仙奴便可以得失球正一而奪得冠軍。

煞科日同時間開賽，比賽就是靠自己；兩隊又在主場出戰，在球迷吶喊助威下，兩隊必定搏盡爭勝。

最後一場反勝奪得英超，曼城似乎有點心得。2011-2012球季，文仙尼帶領曼城第一次奪得英超，正是在最後補時3分鐘，攻入兩球，以得失球差壓到曼聯，第一次奪得英超。

另一次柏歷堅尼做領隊的2013-2014賽季，在最後一場2比0贏韋斯咸，2分壓過利物浦重奪英超冠軍。

哥迪奧拿任內兩次在最後一場煞科戰，先落後再反勝贏得冠軍。

2018-2019球季先輸1球 ，後來居上4比1大勝白禮頓，以1分之微壓過利物浦衛冕冠軍。兩年前曼城又是在主場，先落後阿士東維拉0比2，然後球賽最後階段，8分鐘內連入3球反勝，再次以1分之微壓過利物浦奪得冠軍。

星期日晚最後一戰，曼城明顯佔優；Opta數據分析指曼城有84%機會奪冠，所以阿仙奴要靠運氣，而且要上天眷顧。否則只好看著曼城創造英超4連霸歷史了。

車路士4連勝，重燃歐洲賽希望，但領隊普捷天奴仍是那一句，球隊重建需要時間。如果管理層相信，就看看他又要花多少錢買人，明年又可帶球隊走到多遠。不過，車路士今季令人驚喜的是從曼城轉會過來的高爾彭馬，攻入22球，排射手榜第2位。（美聯社）

歐聯席位除曼城和阿仙奴外，還有利物浦和維拉，熱刺只要在最後一場取得1分，便可踢歐霸杯。

車路士若取勝，而熱刺輸波便可以取而代之踢歐霸，不過觀熱刺周中對曼城表現，只是欠一點運氣，最後一場1分應該手到拿來。至於曼聯和紐卡素仍有機會爭的所謂歐洲賽席位，只是一個歐協聯罷了。（美聯社）

豪門曼聯，只爭一個歐協聯席位，令人不勝唏噓。（美聯社）







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