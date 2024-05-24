曼城足總盃創歷史；曼聯靠運氣博偷雞

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曼城3月在作客被利物浦逼和之後，哥迪奧拿結束了和高普的最後一次交手。

兩位頂級領隊，在賽後握手和擁抱良久，表現出識英雄重英雄的一面。

哥帥曾經講過，每次面對高普前一晚，他都會睡不著，甚至感到無計可施；而自己和曼城之所以不斷進步，其實都是高普和利物浦不斷推動他們進步。看似客套說話，但看得出兩人棋逢敵手。

領隊之間的惺惺相惜，不言而喻。



當英超奪冠後，哥帥表示好像沒有目標了，自己可以做的都做到了；怎知連尼加說，從沒有球隊試過同時衛冕英超和足總杯冠軍，這又給了哥帥一個新挑戰。但如果本週足總杯衛冕成功，可能就真的讓哥帥覺得「無敵是最寂寞」。離隊？可能只是時間問題。

（由作者提供）

當韋斯咸宣布莫耶斯不獲續約季尾離隊，有球迷高呼曼聯尚且未換帥，為何莫耶斯屢次拯救韋斯咸，甚至將球隊帶到中游，更贏得了一個歐協聯的冠軍，都居然換不來應有的尊重？

莫耶斯有自知之明，沒有要求韋斯咸在陣容上給予什麼支援；相反，韋斯咸卻毫無自知之明，連年賣走主力，卻仍奢想換一個比莫耶斯更出色的領隊，豈不是侮辱了莫耶斯過去幾年的努力？

沒有了莫耶斯，這幾年的韋斯咸什麼也不是，更別論捧起一個歐洲冠軍級數獎盃。

領隊的無形價值，不說自明。



韋斯咸換帥可能沒太多人關注，但利物浦易帥，這位來自荷蘭飛燕諾的史諾，是何方神聖？英超官網對他的評價不俗，讚賞他踢的是進攻足球，而且很有觀賞性；但高普的戰術思維根深蒂固，與史諾的思維南轅北轍，紅軍會否適應到？拭目以待。

（由作者提供）

9年輝煌戰績，高普離開利物浦，沒有傷感只有不捨；他的執教方式讓球迷看到希望，也讓球員明白任何事都有可能。

普捷天奴接手車路士漸入佳境後，突然宣布離隊，未竟全功；他的執教未必適合車路士，但充分發掘小將潛力，令車路士重啟希望。



去年11月3日文章已講過，車路士選擇普捷天奴，並不明智；而普捷天奴選擇車路士，同樣不是好決定。一個中型班領隊執教豪門，怎會成功？何況車路士是老闆球隊，領隊沒有絕對權力，買賣不能由自己決定，怎可以踢到自己風格？

（由作者提供）

即使離開，他們執教的方式、戰術觀念，都是球場上最關鍵的因素。

留下來的，阿仙奴阿迪達、維拉艾馬利、熱刺普斯迪古路，甚至前途未卜的曼聯坦格和紐卡素艾迪賀維，到底能不能衝擊冠軍？抑或可以撥亂反正？甚至重返強隊之列？



今屆阿仙奴又是差一點就扳倒曼城；但今屆的成功會否又沖昏領隊阿迪達和負責買人的伊度頭腦？沒有正宗9號射手這個問題如何解決？如果今夏沒有解決到這些問題，恐怕這隊阿仙奴只是曇花一現。

（由作者提供）

這些領隊或許不是最頂級，但他們的戰術觀念，都深深影響球隊。

領隊的精神烙印，難以磨滅。

一直以來都強調，領隊是球隊靈魂；選對人，就是選對一條路，選錯人，就註定滿盤皆輸。千軍易得，一將難求，在英超賽場，大牌球員比比皆是，但一流領隊，卻並非每一隊都能找到，更何況頂級的？

本週焦點

足總盃上演去年決賽翻版，曼城無論在質素、士氣或者狀態上都佔優，所以理應可以取勝奪冠。

但曼聯面對同市宿敵，加上是今年唯一可爭的冠軍，再加上坦格為了前途，這場必然搏命。但搏命歸搏命，能不能拼得過曼城卻是另一回事。

只要不犯錯，曼城應該可以輕取紅魔，順利奪得第二冠；如果曼聯要贏，就要一心死守，將賽事拖入12碼階段，才能有逆襲的機會。



曼聯要踢歐洲賽，足總盃冠軍是唯一希望。消息指傷兵陸續復出，是個有利的消息，但人多不一定好辦事，坦格如何排陣才是關鍵；而且今季兩個循環，曼聯被曼城雙殺共輸1:6，可見實力上有一定差距。消息又指，無論今場勝負如何，坦格都會被炒，接任人選包括杜曹、普捷天奴，甚至迪沙比等。

（由作者提供）







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