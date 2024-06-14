歐國盃開鑼，德國可小勝；西克五五波，英法贏面高

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歐國盃今晚開鑼，上星期審視過各路人馬，冠軍相信離不開豪門勁旅，但少不免過五關斬六將；黑馬一定會有，但係總難成大器。

揭幕戰主辦國德國面對蘇格蘭，牌面計德國應該較高，但不能忽視蘇格蘭的戰意。

按照熱身賽表現，德國有不少出色的中場球員，其中梅斯亞拿和華迪斯都是可造之材，唯一可惜是前鋒攻力不夠猛，入波有難度。

蘇格蘭牌面當然不及德國，但中後場不少球員在英超效力，包括利物浦羅拔臣、維拉麥堅和曼聯麥湯文尼等，都是好波之人，德國要贏並不輕鬆。

（由作者提供）

球迷焦點當然落在B組的死亡之組，第一輪西班牙對克羅地亞自然是焦點。

西班牙的問題和德國優點類似，中場實力強，但進攻缺乏尖刀，面對踢法機動而且有組織的克羅地亞，要贏有不少難度。今場相信是五五波，和波機會高，勝負也可能只是一個微細錯誤。

西班牙今屆有多個值得關注的小將，柏迪已經成名，甚至另一小將耶馬，今季在巴塞表現出色，雖然只有16歲，但有前鋒觸覺，今屆有機會踢出身價。

（由作者提供）

死亡之組另一場是意大利對阿爾巴利亞，雙方實力有不少差距，意大利應該可輕鬆取勝。

至於港人關心的英格蘭，第一場面對塞爾維亞，相信贏波難度不大。

英格蘭在熱身賽的表現不佳，或許可讓修夫基更有危機感，多點嘗試不同踢法可能對英格蘭更有利。

今屆的英格蘭陣容確實不俗，看看中場線，連格列殊都不能入選，就知道競爭有多激烈；不過，環顧全隊，弱點仍是門將，碧福特是否正選？抑或修夫基另有盤算？且看周中第一場的表現。

（由作者提供）

至於法國和葡萄牙首場對手都不強，前者對奧地利，後者對捷克，兩個對手都沒有太多球星，面對星光熠熠的葡法大軍，相信難有招架之力。

反而一向有期望但又總令人失望的荷蘭和比利時，分別對波蘭和斯洛伐克，看似有實力差距，但後兩者都有不少工兵，屬於硬骨頭，分分鐘令荷蘭和比利時失分。

每屆大賽總會有爆冷，尤其第一場。球迷一定記得兩年前世界杯阿根廷在第一場如何爆冷不敵沙特阿拉伯，但最終又如何殺入決賽奪冠。

除了克羅地亞，丹麥和瑞士都有一定的實力，前者踢法硬朗，後者不少球員踢德甲和法甲，都有不俗水平。兩隊分處A和C組，出線應該有把握，後續能否創驚喜，要睇走線。

（由作者提供）

第一場，每隊都會相對保守，見真章就要等第二場，德西有活力或者更有驚喜，英法陣容最完整，葡萄牙、克羅地亞，甚至意大利都有力攪局，會否殺出黑馬，就要看看運氣。







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