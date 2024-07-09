法國守代攻，西班牙態佳贏；荷蘭靠奇兵，英軍有運應勝

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歐國盃8強，有點意外，但也是意料之內。英格蘭和法國再憑運氣晉級，西班牙和荷蘭則都是憑實力取勝。

東道主德國之所以不敵西班牙，其中最大的原因是戰術失誤。

領隊拿高士文竟然安排根度簡貼身追擊西班牙的洛迪，雖然防守上讓作為西班牙中樞的洛迪觸球次數大減，但同樣作為派牌角色的根度簡也消耗了大量體力，導致在進攻上失去能量。

之前幾場都表現出色的梅斯亞拿今場踢得相對失色，其中一個原因是失去了根度簡的掩護和派牌，要自己發動進攻，很是吃力。

德國另一個輸波的原因，是還繼續重用紐亞。

紐亞絕對是一個出色，甚至是頂級的門將，巔峰時期的紐亞幾乎是一己之力可以鎮守防線。

但如今的紐亞已過巔峰，而且從小組賽可見，他的反應和專注力已經大幅下降；上場第一個失波明顯是落地慢了半拍，結果導致德國先落後。太過相信紐亞，也成為德國今屆一大敗筆。

西班牙贏波也是帶點運氣。如果柏迪不受傷，奧拉莫不入替登場，或者就不會有這個入波出線。但這個效力萊比錫的小將，在球會就好喜歡前插搶點，剛好耶馬那一球傳波送到禁區邊，奧拉莫的走位也剛好讓他一撞即入。

同樣英雄遲暮的，還有葡萄牙C朗。

今屆除了12碼決勝階段，C朗5場比賽常規時間都沒有入過波。39歲C朗仍是葡萄牙正選，除了因為是精神領袖之外，還因為領隊不敢貿然放棄他。不然輸波就總會被人有個口實，埋怨為何不用C朗。

同樣常規時間入波少的法國和英格蘭，就靠著運氣殺入4強。

英格蘭連續兩場都是在換人後成功追平。此前一面倒責怪領隊修夫基的球迷，如今紛紛改口；但修夫基是否真的進步了？恐怕未必。

薩卡以22歲305天成為英格蘭在8強比賽最年輕的入波球員；而且在12碼決勝當中，一蹴而就，成功克服上屆射失的陰霾。簡尼表現不隹，修夫基也不會變陣，但英格蘭幾位小將接下來表現如何，才真正影響英格蘭能走多遠。

英格蘭接下來的對手荷蘭，是第六次殺入4強，但對上一次已經是2004年。

這十年的荷蘭，讓人失望，但偏偏今屆，最沒有星味的荷蘭就穩打穩紮殺入4強。

要數換人奇效，荷蘭同樣有一手。上場換入韋賀斯之後，荷蘭的進攻立刻有變化，6分鐘連入兩球，就如同小組賽第一場的翻版。所以要變陣，荷蘭同樣有板斧，不比英格蘭輸蝕。

過去9場有7場攻入兩球或以上的荷蘭，今場面對不善入波的英格蘭，能夠把握機會攻入多過1球，就有機會再進一步。

假如英格蘭能夠穩守到底，甚至再射12碼，就可能真的是幸運之神，希望英格蘭再嘗決賽滋味了。

至於同樣穩守的法國，撇除12碼決勝輸波之外，在過去16場的歐國盃賽事中，只曾輸過1次。西班牙要在常規時間擊敗法國，有點難度。

法國善產鋼門，效力AC米蘭的邁治蘭早在球會踢出名聲，但首次在國家隊擔大旗，結果今屆就在5場比賽中4場保持不失，成為單屆歐國盃不失球紀錄最多的門將。

上場在常規時間保持不失球，令迪甘斯以連續8場不失球成為歐國盃史上不失球場次最多的領隊；但5場波只入1個12碼加上對手2個烏龍球，這樣表現想要西班牙，確實要再靠運。

西班牙今屆夠fit，加上中場樞紐洛迪在準決賽洗牌之後，經常可以上陣，對球隊是強心針，整體狀態上略高於法國。

4強全屬豪門，在歷屆的歐國盃都很少見，而4強當中，西班牙曾經捧杯的次數最多，有3次，而法國和荷蘭則分別是2次和1次，唯獨英格蘭未曾捧過盃，今屆能否圓夢，且看運氣的加持能有多久了。







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