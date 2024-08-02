加強攻力，阿仙奴爭中鋒；換帥變陣，車路士又重建

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連續兩季阿仙奴都功虧一簣，論攻守能力，絕不比曼城差，到底欠的是甚麼？

車路士上季人腳充裕，甚至請來普捷天奴執教，結果成績不似預期，又是甚麼原因？

倫敦雙雄論人腳都不比曼城輸蝕，到底下季能否繼續前瞻前列？

如今兵工廠和來季車路士有不少相似的地方，包括人腳都是以年輕球員為主，核心都是潛力無限新星，踢法都是以傳控為主，甚至領隊都是曾經做過哥迪奧拿助教。

但球員多，能力高，並不代表會奪冠。

阿仙奴上季防守數據比曼城優秀，失球只有29個，比曼城還少5個，證明防守能力確實不俗。

但進攻力卻不及曼城，後者最終攻入96球，而兵工廠略少5球。

還記得上季尾與曼城鬥到直路，原本阿仙奴還是領先，但偏偏對維拉的比賽中，卻久攻不下，足足強攻了70多分鐘還是無功而回，卻被維拉一個突擊攻破大門，這場關鍵3分戰成為阿仙奴最終被曼城反超的主因。

兵工廠剛剛完成補強，簽下意大利後衛卡拉高利。

現時已經擁有沙列巴、加比爾馬加希斯、基維奧、富安健洋、賓韋特和舒真高的防線，加上謝倫添巴的復出，新羅致的卡拉高利，將會令整條防線更穩固。

卡拉高利是左腳球員，相信阿迪達會安排他踢左閘，以彌補上季舒真高退步，以及富安健洋傷患頻頻的影響；而卡拉高利不但防守出色，助攻同樣不俗，將會讓阿仙奴的進攻有更多選擇。

阿仙奴最大問題，不完全是防守，而是沒有一個頂級中鋒，尤其到關鍵時候要入波，卻沒有值得依靠人選。

不論是捷西斯、尼基迪亞，甚至今季翻生的夏維斯，他們射手觸角都不是頂級；當出現例如面對維拉的膠著局面，要靠這幾個球員破門就有難度，一個頂級中鋒價值就是在此。

所以阿仙奴能否爭標，甚至延續上季度的氣勢，就看球會是否有本事簽多一個優質射手。

阿仙奴今季有不少邊緣球員離隊，包括以往被寄予厚望的史密夫路維。他曾經是阿迪達接手後大力提拔的年輕球員，但過去兩季傷病多，加上買來的球員表現出色，路維離開其實只是時間問題。

至於車路士，一切又再推到重來。

有趣的是，上季車路士請來號稱面對哥迪奧拿很有辦法的普捷天奴，希望可以再氣勢上先贏一仗。

但事實上，普捷天奴在上半季無論對於球員買賣，抑或戰術運用，甚至更衣室管理，都不似預期。

即使下半季發力，但始終未見到踢法和陣型有改善，只是球員單打獨鬥，加上能力出色，才造就下半季取分較多。

車路士問題在於人腳太多，而且有潛力年輕人不在少數，他們需要一個能發揮戰術和空間。

但現實是沒有足夠上場機會，對於領隊戰術修為要求更高，馬利斯卡是不是一個符合要求的領隊？或者有沒有足夠能量控制球員和球員的發揮？需時觀察。

而這班球員雖然潛力十足，但能否適應馬利斯卡傳控戰術要求？這又是另一個問題，尤其近年不少買回來球員都偏向於速度型而非技術型，能否配合到戰術需要還是充滿未知數；當然，球員潛力高，如果能夠用得好，仍有力爭標，但若要奪冠，仍言之尚早。

盧卡古在車路士鬱鬱不得志，但卻在國米、羅馬等都表現出色，忽發奇想，如果盧卡古加盟欠前鋒的阿仙奴，會否有更好的發揮？

阿仙奴和車路士還有一個共通點，就是一個出色年輕核心。

阿仙奴隊長奧迪加特很有球味，無論是傳控扭，都是頂級表現，而且心理質素強大，具有領袖風範，這些正是阿仙奴近年所欠缺的，奧迪加特充分符合了擔任隊長的特質。

至於車路士的彭馬，轉會後發揮更出色，將在曼城的潛力轉化成為實力，更重要是不怯場、有信心，又能配合隊友，是未來隊長人選。不過，此子暫時未有奧迪加特的領袖魅力，而且稚氣未除，尚需磨練，方才能成大器。

倫敦雙雄各有優劣，但整體而言，阿仙奴向上潛力始終較高，反而車路士有更多未知數，如要爭標，還看新領隊買人策略和戰術發揮。

車路士手上仍有一大班新兵，但現時仍買入7個球員，卻並非有級數的球員。賣人方面卻積極，不過加拉加轉投馬體會最讓人意外。畢竟此子多功能而且有潛力，車仔未能續約只能放走他。







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