奧運爭金靠不屈精神；比賽贏輸看求勝心態

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巴黎奧運進入尾聲，足球比賽也已經踢完4強，法國和德國分別反勝埃及和摩洛哥，看似正路的賽果背後，卻凸顯心態，再成為左右勝負的關鍵。

奧運的足球賽事一直不是焦點，畢竟大部分球員是U23，水平不及世界盃或者其他國際賽。



奧運賽事其實不乏球星參賽，當年2008年美斯就帶領阿根廷奪得金牌；今屆摩洛哥也有聖日耳門的哈基美、埃及也有前阿仙奴球員艾蘭尼。

法國和德國雖然也是派出年輕球員，但始終實力高一籌；不過，比賽永遠就是充滿變數，有誰想到埃及和摩洛哥一度領先。

但當摩洛哥65分鐘球迷開始慶祝，埃及守門員67分鐘詐傷拖延時間選，形勢就改始改變了。心態決定命運，法國和德國對勝利的渴求更高，最終逆轉勝利。

大家有看奧運都會留意到，心態決定勝負。

無論張家朗抑或江旻憓，都是在落後之下一路追趕，莫說是不是所謂香港精神，但這種堅持不懈的心態和精神，就體驗了奧運所追求更高、更快、更強的意義。



奧運要看的，往往是出人意表的爭勝心，國家隊乒乓球男單的樊振東、4X100自由泳的潘展樂，在女單網球決賽被看低一線的鄭欽文，他們都面對逆境，但不曾認輸，努力做好自己，成功奪金而回。

同樣情況，為何哥迪奧拿、安察洛堤、高普等等可以不斷追逐獎盃，源於他們強大的爭勝心態。

反過來看，摩連奴這類曾經風光一時的領隊，為何越教越差？也是因為心態，只希望靠死守求勝，不思進取，在戰術上不求與時並進，最終落得就是被時代淘汰。



即使沒有獎牌，不少運動員的拼搏心態都值得大家尊敬。例如三戰跳馬項目的石偉雄，傷病過後，自己堅持參加國際賽，不放棄奧運資格，終於讓他有機會再登奧運舞台，即使資格賽出局，同樣值得掌聲。

心態有多重要？

曼城連續兩屆先落後，最終從後趕上奪冠，是冠軍心態帶動。

阿仙奴雖然連續兩屆失冠，但如果不是爭勝心態，也不會有能力與曼城周旋到底。

皇馬如果沒有冠軍爭勝心，做不到三年兩奪歐聯冠軍。

態度決定一切，僥倖心理可能可以讓你贏得一時，但贏不了一世；只有堅決的態度、不屈的心態，才能帶領自己不斷向上。正如各位讀者看奧運，最重要的不是比數和勝負，而是欣賞各位運動員不屈不撓的心態。







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