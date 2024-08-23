维拉增兵多，需時磨合；阿仙奴穩定，力搶三分

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英超第一週，應贏的都順利贏波；贏不了的，多少有點意外或者欠運。但比分不代表一切，比賽過程才能看清球隊高低。

曼聯第一場「順利」擊敗富咸，人人都讚好紅魔的表現大有進步，甚至覺得爭標在望。

只踢了第一場就認為爭標在望？除非是曼聯在餘下一週買到更多重量級球員，否則怎樣看都不似有冠軍相。

曼聯其中一個目標是巴黎聖日耳門的防守中場烏加迪(Manuel Ugarte)，報道指紅魔不想再做水魚，所以不會高價接手，更睇中聖日耳門需要錢，打算先借後買；此子年輕有活力，配搭卡斯米路非常適合。

如果因為多買了幾個阿積士舊部就能爭標，那麼阿積士早在坦格治下就應該在歐聯殺出重圍了；如果紅魔真的進步了，就不用等到80幾分鐘才由後備登場小將奠勝。

曼聯在踢法上更進取了，但不代表有力爭標；關鍵還是坦格，他個人能量不足帶領曼聯踢好一季。

至於那邊廂的曼城，看似贏得輕鬆，但實則有很多問題被掩蓋。

哥迪奧拿讓洛迪放假休息，高華斯域神來之筆表現，讓大家忽略了曼城的中場線兵源不足的問題。

根度簡據說會重返曼城，主要因為人工問題，走年輕化路線的巴塞只能放棄他。但有指重返曼城都未必會保證他上陣時間，不過以根度簡的年紀，作為後備可能更合適。

尤其賣走了艾華利斯之後，入波責任全在夏蘭特身上，萬一夏蘭特狀態不佳或受傷，有誰頂上？

而且環顧曼城中場線，可以扭轉勝負的Key Player越來越少，長途作戰下，曼城必然特別吃力。

不要忘記，上兩季都是阿仙奴在最後階段自己不夠穩定，將冠軍拱手讓人。曼城今季能否在奪冠，要看看最後補強的情況。

此外，曼城上周的對手車路士，除了球員多，隊中矛盾也是影響今季表現一大因素。

史達寧的團隊在比賽後表示不滿，因為球隊沒有解釋為何史達寧連一隊名單都沒有，而領隊和體育總監甚至沒有接觸史達寧。最新消息是領隊把史達寧的7號球衣給了尼圖，這如同點著了一個燃燒彈。車路士往後，肯定又是問題多多。

雖然領隊馬利斯卡在比賽過程中，展示了他對比賽調整的能力；但在球場以外，包括選人、戰術、甚至買賣等，他未顯露他的說服力。

史達寧作為一個非常有經驗，而且是冠軍級數球員，不但遭雪藏冷待，甚至今季未獲編配號碼球衣，更被逐出訓練營。此舉對於球員來說，非常不合理，因為即使不合用，都應該尊重對方。

利物浦則贏得清脆，是個好開始，而且球員們例如阿諾等，看起來比上季更fit。

熱刺則在控制大局的情況下，未能全取三分，有點可惜；換帥後的熱刺，經歷過上季調整、今季賣人，再無藉口不去爭標了。

熱刺花重金買入蘇蘭基，但此子從來沒有在大球會證明過自己，到底是否幫到熱刺？仍待時間觀察；但可以肯定的是，熱刺吸引不到頂級球員加盟，想要爭標，難上加難。

本週焦點

維拉主場迎戰阿仙奴，上季雙方各自都在客場贏波，今場作客的槍手會否可以延續氣勢？

上星期兩隊都贏波，不過各有隱憂。

兵工廠至今還是欠一個頂級中鋒，少了一個穩定的入波球員，拉鋸時段尤其艱難。上季失落冠軍其中一個原因，就是在主場面對維拉久攻不下，輸波失分。

阿迪達老問題是輪換不夠多，例如懷斯上場竟然踢到兩腳抽筋，才被換出；例如薩卡早段都拉傷，不過堅持作賽。阿迪達明知領先，應該讓其他球員落場，把握機會融入比賽節奏。畢竟聯賽長途作戰，不能單靠固定球員，何況他們剛於歐國盃踢至6/7決賽，休息不足一個月便復操，這正正是他未夠班的表現。

維拉今屆要踢歐聯，開季必然搶分務求之後有空間多線作戰。

艾瑪利買入不少新球員，雖然第一場贏韋斯咸，但仍需要磨合，今場仍會以守代攻，不是沒有機會搶分。

槍手如果踢出上場的效率，應該看高一線，3分應該手到拿來，就看阿迪達會換入增加勝算。







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