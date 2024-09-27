曼城槍手上周和波合理，曼聯周日爭勝熱刺求和

加入最愛專欄 收藏文章

上星期曼城大戰阿仙奴，勝負未分。

當時寫下「今場相信阿迪達仍是會以守待攻，尋求反擊或者死球的機會作突破」，結果證明兩個入球一是死球快開，一是角球戰術。

阿仙奴連補時領先2:1超過60多分鐘，卻在最後一分鐘被迫和，驗證了同時寫下這幾句「如果後防不犯錯，有望力爭和波，要贏就需要有點運氣。」

足球比賽最引人入勝的，正是戲劇性和充滿變化，強強對話最終勝負未分；兩隊都做了最好的臨場應變，但預期才是最終左右勝負的因素。

坐鎮主場，曼城早早入波，但入波的夏蘭特其後在整個上半場都未能再佔到甜頭，也證明阿仙奴防守確實不錯。

而早段落後的槍手，在一次反擊中，由卡拉費奧利的世界波追平；其後更憑一次角球戰術反超比數。

正當阿仙奴以為可帶著領先優勢進入下半場，結果一個爭議的判決，阿仙奴半場少踢一人，再要守住領先變成非常艱難。

阿仙奴的挑戰是如何在少踢一人下守住勝果，所以阿迪達在半場換走薩卡，換入賓韋特死守，是無可厚非，也是最佳選擇。

曼城的挑戰則是如何在多踢1人的優勢下，爭取在對方的鐵桶防守中入波追和、甚至反勝，所以哥迪奧拿的輪番換人就是希望衝擊槍手的防守。

兩隊都做了最好的應變，也做了最適當的戰術調動。

但正如開首所講，勝負的決定除了領隊的部署，也有運氣成分。

最後30秒，幸運之神站在了曼城這邊。眼看被擋出的攻門跌下來，卻跌在史東斯腳下，一射破網。

這場比賽，除了12碼，幾乎所有與足球有關的狀況都出現了。但最終還是運氣使然，讓賽果定格在和波。

平心而論，阿仙奴值得贏，兩個入球都精彩，也做了最好的部署，和波確實可惜；但曼城也奮戰都最後一刻，尤其哥迪奧拿的臨場調度，不斷求變，讓這一分來得更有價值。

本周焦點

曼聯主場迎戰熱刺。兩隊開季狀態都不是最top，比賽質素也比較飄忽，今場應該是五五波。

主場的曼聯最近有回勇跡象，但最大的問題還是坦格的排陣。到底卡斯米路是否已經被排除在首選？艾歷臣是否合適擔任防中？前鋒線到時是誰擔綱？凡此種種都未有答案，加上之前遇到的球隊實力不強，今場面對熱刺這個級數，未能穩勝。

熱刺雖然最近同樣贏波，但仍是存在一個大問題，中場的組織能力不足，很多時依靠打反擊或者長傳，面對有質素的強隊，未必能攻破對方大門。今場如果要擊敗曼聯，恐怕要先守後攻。







【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情