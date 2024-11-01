坦格做炮灰，曼聯仍在黑夜；艾摩廉接任，小人物大考驗

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早在2022年4月22日的文章《曼聯又多一個炮灰領隊》中提過：接手的坦格，恐怕又是另一個炮灰。雖然不算未卜先知，但卻是不幸言中。

甚至今季開季前的文章，同樣提到「坦格依然留任，紅魔繼續無運行」，也證明沒有講錯，今季的曼聯，仍未見復甦，原因何在？就是坦格繼續執教。

坦格有何問題？不用多講。無論是戰術失當、抑或臨場指揮差、胡亂買人，甚至更衣室管理失控等等，都足以讓他被炒；但偏偏他卻更夠留在曼聯，實在諷刺。

從無理棄用辛祖、到放任般奴費南迪斯的脾氣、再到華舒福和加拿祖的上陣時間飄忽等問題，都反映坦格根本缺乏對球員的規劃，根本未能善用球員，不是執教豪門的料子。

單以戰術為例，坦格奉行所謂高位逼搶，但最重要一環的中場，不論卡斯米路、艾歷臣，甚至般奴和孟治，有哪一個有能力去逼搶？甚至他買回來的安東尼、施亞斯何嘗有能力逼搶？

曼聯本來有機會早在上季就換帥，但偏偏上屆坦格好彩，意外贏得足總盃冠軍，讓管理層猶豫不決。加上球迷忽然對坦格聲援，讓他不但留任，甚至還可以繼續在夏天增兵，但換來卻又是繼續沉淪，所以，坦格可以繼續執教，球迷也要負上責任。

坦格最大的問題是自負，上場落敗後仍不覺得自己有問題，不斷歸咎球證；甚至曾經表示自己與摩連奴是自費格遜後，贏得最多錦標的領隊，真是何其自大。

只是執教兩季半的時間，竟然花了超過5億多鎊買人，甚至比費格遜年代還多；但買回來的，幾乎全都是水貨，眼光之差，無人能出其右。

如今傳出士砵亭領隊艾摩廉將會接手，這個連續兩季帶領士砵亭奪冠，今季暫時9場連勝的年輕教頭，會不會是曼聯的救星？抑或又是另一個炮灰？

喜歡用343和3421陣式、擅長兩翼進攻，中鋒壓迫，以及愛用全能控場型中場，艾摩廉的戰術思維與現時英超大部分領隊都很不一樣。

數據顯示，艾摩廉的士砵亭在葡超聯賽中平均控球率接近60%，而且擁有最高的傳球成功率（84.1%），並且是聯賽中長傳最少的球隊。可見他也是一個擅長傳控的領隊。但現時隊中有沒有足夠球員做到？這是後話。

士砵亭在歐洲五大聯賽中，無論在入球(第2)、在對手禁區觸球次數(第9)，或是控球率和組織進攻(第12)，都屬於前列。葡超水平固然不高，但艾摩廉踢法進取，起碼可以帶來新氣象。

但最值得期待的，是艾摩廉全情投入的性格和魅力。與大部分成功的領隊都很相似，就是他們都具備激情，這股感染力，可能才是曼聯現時最需要的元素。

本週焦點

曼聯主場迎戰車路士；在等待新帥上任的過渡期中，曼聯球員必定拼盡，為的是向新領隊和球迷展示，自己沒有問題，未來可充當大任，所以今場理應不會輸，有望主場搶分。

車路士最大的問題，是不穩定，而不穩定源於年輕，所以這班球員短期內仍只是潛力股，不是藍籌股。

曼聯周中在聯賽杯大勝李斯特城，連卡斯米路都入波，證明球員並非無料到，而是坦格的戰術限制球員發揮。

曼聯球員的實力其實不差，現時沒有包袱，可以踢得更進取，與車路士對攻未必輸；但車路士如果早段入波，踢出氣勢就有望全取三分。







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