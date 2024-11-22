主場出擊，強攻熱刺森林；曼城槍手，勢爭勝挽信心

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上兩季鬥得難分難解的曼城和阿仙奴，今季齊齊落後。並非利物浦真的超班，而且曼城和槍手都各有不足，讓他們季初未能正常發揮。

開季氣勢其實並不錯，但曼城和阿仙奴都越踢越無力，其實並非偶然，而是有跡可尋。

經歷兩季博盡之後，其實兩隊的球員都有疲態，尤其曼城，從衝擊三冠王到上季反勝封王，就是靠球員的一股不服輸的氣勢；但來到今季，這股能量已經消耗了一大部分，很難再維持每一場都有高水平的演出。

曼城終於成功於哥迪奧拿續約，這是藍月亮近來鮮有的好消息；據報道，哥帥的合約並沒有解約條款，其中還有一個條款是即使曼城因為違規被罰降班，哥帥都不會離隊並繼續執教，可說是對曼城有情有義。

而阿仙奴則在過去兩季衝擊冠軍失敗之後，球員信心來到一個十字路口，所以可以看到今季不少球員有時在場上踢得患得患失；例如馬天利尼、舒真高等，都是越踢越沉，不是狀態退步而是信心不足的表現。

另一方面，英超競爭激烈是人所皆知，即使中下游隊伍都並不好應付，例如今屆突然殺出的諾定咸森林，屢屢在強隊身上搶分成功。

根據英超官方網站顯示，從本周開始未來的6個星期，在短短45日內將有90場賽事上演，12月整個月只有數天沒比賽。頻密的聯賽，影響最大的其實是幾隊前列的豪門，畢竟他們除了聯賽之外，還要應付歐洲賽，加上隊中的主力，個個都是國家隊常客，這班球員幾乎都是每3日踢1場比賽，怎會不受傷？

而今季的曼城和阿仙奴都沒有針對性補強，結果當傷兵潮來襲就令球隊陷入無人可用的情況。

例如上週講過，曼城非常依賴洛迪，而洛迪作為球隊和國家隊的中流砥柱，幾乎由前一季開始已經沒有好好休息。今年夏天參加完歐國盃之後，雖然球隊讓他多兩星期的假期休息，但都不能讓他免於受傷。開季不久就受傷，而且賽季報銷，令曼城措手不及，沒有人可以頂上，這就讓曼城的中場陷入非常被動的境地。

又例如阿仙奴，今季同樣開季不久就損失了隊長奧迪加特，中場派牌分波的能力立刻驟降；每場比賽只能依靠兩翼出擊，這套戰術太容易被看破，所以今屆的阿仙奴不但進攻不流暢，甚至入球轉化率都嚴重下降，導致失分連連。

阿仙奴今季在主場5戰3勝2和入12球，表現尚算正常；但不得不留意，諾定咸森林今季聯賽作客5戰錄得3勝2和，客場排英超第二；期間曾打敗利物浦，賽和車路士，而且場場作客入波，阿仙奴真的未必穩勝，分分鐘失分。

即使兩隊都有在夏天增兵，但這些球員暫時都只是屬於錦上添花，並非雪中送炭。例如曼城的沙維奧，並不能完全取代離開的彭馬，更莫說是馬列斯等級數；而阿仙奴買回來的美蘭奴或是卡拉費奧利，都是有潛力的球員，不過加盟之後傷多過踢，對球隊暫時沒有實際幫助。

曼城和阿仙奴本週都會在主場作賽，分途出擊，面對熱刺和諾定咸森林，雖然只是賽季的其中一場賽事，但可能對兩隊來說，就是一個轉淚點，是繼續下沉還是回勇，可能就看這場的表現。

如果用一個詞來形容兩隊本週的比賽，就是：火中取栗。這段時間的曼城和阿仙奴都並非最sharp，但如果本週都未能止跌反彈，恐怕就會帶來信心危機；即使未能大勝一場挽回信心，但只要能取勝，都可以避免被利物浦拉開分數。本週的曼城和阿仙奴，既然是主場出擊，更應該看高一線，是只許勝不許敗。

本週聯賽除了曼城和阿仙奴的賽事之外，另一個焦點會是曼聯的新領隊艾摩廉首度領軍出擊。據當地媒體報道，艾摩廉首課操練後，球員已經切實感覺到他的個人魅力，不少球員更表示他有摩連奴的影子，充滿激情和自信。本週作客葉士域治，且看這個新魔帥有板斧，曼聯大勝可期。







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