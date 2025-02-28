利物浦領放，大局已定；阿仙奴失分，提早投降

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周中英超快車，阿仙奴再失分，而利物浦繼續贏波，原本兩場比賽之前的冠軍爭逐，至此再無懸念，今屆冠軍基本是大局已定。

是利物浦太強？非也。正如之前講過，阿仙奴連續兩季未能奪冠，阿迪達責無旁貸；今季再度錯失良機，實在難辭其咎。

明知攻力不夠，卻又不買前鋒；比賽中既然要搶分，為何卻不變陣？

根據英超官網上星期的分析，阿仙奴其實有機會後來居上，因為文章分析顯示阿仙奴應該可以再餘下賽事全勝，而利物浦只能場均獲得2.8分。但事實證明，紙面分析永遠比不上實際賽事的表現，利物浦確實是更值得奪冠。

阿迪達讓阿仙奴復甦，但他似乎不是那個可以帶領槍手重返巔峰的領隊。

阿仙奴連失5分，再次證明英超並不易踢。

再看看現時的積分榜，第三的諾定咸森林與排第十的阿士東維拉，只是相差6分，僅僅兩場比賽，排名就可以大執位，因此歐聯席位花落誰手，仍是未知之數。

英超之所以競爭激烈，其一是因為轉播費收入讓每隊都有足夠的資源建立球隊，哪怕是中下游球隊都具備一定實力，每隊之間的較量也並非一面倒。

阿仙奴的問題是前鋒無力，連同0:1不敵韋斯咸，以及悶和諾定咸森林，槍手兩場合共射33腳，只有3次中目標，是自2023年5月後首次連續兩場英超不入球。

另一個原因是英超的國際化程度高，尤其在轉播上，得益於英超的殖民統治，讓很多國家和地區都會收看英超，帶動英超的收視上升，也才有上面轉播費高給予球隊的資源。

在如此競爭激烈的聯賽作賽，很難出現如同西甲和德甲只有一兩隊獨大的情況。也正因如競爭激烈，英超才如此吸引。

利物浦現時在踢多一場下領先槍手達至13分；如果利物浦贏得未來3輪，而阿仙奴未來4場全敗，加上其他球隊也失分，紅軍最快可於4月5日宣布提早封王，屆時，阿仙奴與利物浦的賽事中，有機會要在客場列隊歡迎冠軍入場。

本週焦點

足總杯16強賽事，紐卡素面對白禮頓，在主場出擊的紐卡素應該勝算較高，主要是質素較高，加上主場有保證，因此晉級在望。

另一場曼聯迎戰富咸，雖然不至於穩勝，但上場聯賽擊敗葉士域治，士氣較佳；除非排陣失誤，否則以紅魔的質素理應贏波。

在艾摩謙帶領下，曼聯22場比賽中僅贏9場，目前在英超排名第15位，是自1974年以來最差，僅領先降班區13分；若他在本賽季結束後被解僱，他將獲得高達1,200萬鎊的補償金，如果連同教練團隊一併被炒，總賠償更高達2,000萬鎊。







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