歐聯席位爭奪戰︰紐卡素狀態勇，曼城底子厚；森林維拉兵疲，車仔無章法

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英超進入最後直路，利物浦奪冠沒有懸念，降班3隊也幾乎塵埃落定，唯獨歐聯席位尚有一番激烈爭鬥。

目前只有利物浦和阿仙奴幾乎是必定奪得歐聯入場券，後面的諾定咸森林、紐卡素、曼城、車路士和維拉都仍有機會爭奪兩個歐聯席位，到底最後鹿死誰手？

五隊之中，以紐卡素近況最佳，先贏聯賽杯，一洗數十年頹風，繼而上週大勝曼聯，氣勢如虹；加上球隊人腳不俗，正選後備都交到功課，又有少踢一場優勢，只落後諾定咸森林1分，餘下賽事有望搶分成功，奪得歐聯席位的機會超過七成。

曼聯上周慘敗予紐卡素，再一次證明留下來的球員質素並不高；以門將奧拿拿為例，早前《信報》引述CIES Football Observatory統計，當下世界球壇實力最強的百大門將，榜首是巴黎聖日耳門的當拿隆馬，綜合評分達95.5分，第二三名分別為國際米蘭的恩尼森馬，以及皇家馬德里的泰拔高圖爾斯。奧拿拿呢？名落孫山，百大不入。相反，前紅魔一號迪基亞在費倫天拿重拾第二春，排名53位，世間最大諷刺莫過於此。

另一隊較值得睇好的是曼城，畢竟球隊經驗豐富，加上餘下賽程隊中下游球隊為主，不算難踢，爭四機會同樣超過七成。

至於現時排第三的諾定咸森林反而不是太值得睇好。

之前幾年都說過，英超每年總有二、三線球隊爆出來的黑馬，但每年黑馬都是虎頭蛇尾，諾定咸森林近期就有這樣的趨勢，近期兩連敗，氣勢轉弱。之後繼續失分也不足為奇，前四位置有危機。

至於車路士就實在海鮮波，發揮不穩定，年輕球員多，球員不擅打逆境波，不擅長應付壓力。

車路士球員雖然大多年輕有衝勁，但技術相對粗糙；馬利斯卡的踢法偏向哥迪奧拿的戰術，但傳控講求的是技術和意識，現階段的車路士，不少球員空有體能，好聽的話，踢起上來快速機動；難聽點就是盲頭烏蠅，毫無章法。

至於維拉，未來兩場硬場決定能否有機會爭歐聯席位，包括主場對紐卡素和作客曼城，如果這兩場失分，則基本已經宣告爭四失敗，但如果贏波，則爭四機會高唱入雲。

其實這五隊，接下來的賽程還會互相對賽，這些6分波賽事將會成為關鍵，稍有不慎，就會被拋離。

前四爭奪向來事關重大，對於豪門而言，不單止是出戰歐洲賽的機會，更重要是吸引球員加盟的重要資本。如果沒有歐聯資格，曼城要增兵，恐怕有難度，紐卡素要擴軍也相對不容易，不少有實力的球員都是衝著歐聯資格而來。

曼城和紐卡素相對球員質素較高，理應入局；車路士踢法混亂，恐怕輸在自己身上；至於森林和維拉，始終球員素質所限，加上兵源不足，踢到聯賽尾段，恐怕力有不逮。前四席位花落誰家，估計要鬥到最後一輪。

阿仙奴兩回合都擊敗皇馬，而且是技術性擊倒，歷來第三次闖入歐聯四強。懷斯兩回合都發光發熱，當年有人質疑1億元的轉會費是離譜，但今日就證明物有所值！

本週焦點

維拉主場迎戰紐卡素，論近況，一定是紐卡素佔優；論氣勢，也是紐卡素更勝一籌。

而且維拉週中剛踢完歐聯賽事，體力上必然輸蝕，面對紐卡素快速機動的踢法，有不少危機。

維拉周中面對巴黎聖日耳門，力戰而敗，雖敗猶榮。艾馬利不愧是杯賽專家，以維拉的質素，要在頂級杯賽奪標，很困難，但踢到8強，而且能夠與聖日耳門這種豪門周旋，已經相當不容易。來季如果再加一兩個實力球員，要在歐霸奪標並非不可能。

但唯獨一點，是維拉球員經歷今屆歐聯賽事之後，經驗上略勝一籌，今場關鍵波，有望在經驗搭救。







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