足總盃4強︰艾馬利盃賽專家，維拉可破水晶宮；諾定咸反擊高效，曼城要奇招致勝

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話說當年干地在國際米蘭擔任領隊期間，發生過一件趣事。

2021年的賽季中，國米與羅馬相遇，比賽期間，主力前鋒拿達路馬天尼斯被調離場；此子不滿，返回後備席期間，怒踢水樽之餘，口中更念念有辭，與領隊干地頂嘴。

如果是一般領隊，會如何處理？

恐怕已經與拿達路水火不容，後者已經被雪藏，或被棄用。

但發生口角的翌日，球隊上下在訓練場搭建一個簡易拳擊場，讓干地和拿達路一決高下。

這個簡易拳擊賽並不敷衍，還找來盧卡古擔任評判！當然，這是員工和球員之間的默契，希望化解這一場不大不少的風波，而且一定是獲得干地同意才做的，可見干地表面強硬，但其實也是一個真性情的人。

這當然不是真實拳擊。干地更戴上拳套，邀請拿達路對打，兩人最終笑成一片，化解了這場球隊內部衝突。

領隊和球隊之間的關係，往往是球隊成績的風向標。

除了球員能力之外，最影響球隊表現的，就是士氣。當領隊和球員之間關係緊張，甚至控制不了更衣室的時候，球隊戰績怎會好？

今季諾定咸森林、般尼茅夫等等異軍突起，固然有戰術的因素，但領隊的風格同樣是關鍵。紐奴、伊拉奧拿都是平易近人的性格，深受球員愛戴，成功讓球員執行自己的戰術思維。

反觀，之前的曼聯領隊坦格、熱刺的領隊普斯迪高路等，都比較自負，與球員經常有摩擦，導致戰績不佳；即是強如摩連奴，同樣都是性格高傲，令他們往往敗在球員關係一環上。

般尼上季降班更失去領隊甘賓尼，但塞翁失馬，請來柏加執教，不但成功重返英超，更創下英冠不失球紀錄。球員早前提早兩輪鎖定升班之後，更與柏加一同慶祝，將他高高拋起，可見他受到球員愛戴。

另一隊升班馬列斯聯就非常過分，據說已經打算辭退帶領球隊升班的法基，原因是法基過往帶領升班馬踢英超的往績不好，覺得他會拖累球隊，更有傳希望摩連奴來掌軍。如果屬實，列斯聯的管理層十分不近人情。

領隊不但是球隊的掌舵者，他更是球員的導師。看看哥迪奧拿和迪布尼、高普和雲迪克、阿迪達和沙卡，他們亦師亦友的關係，讓球隊更進一步，也印證了領隊並不是單純設計戰術，更重要是管理人心。

本週焦點

足總盃四強賽事，一邊是維拉對水晶宮，另一邊是曼城對諾定咸森林。

今季水晶宮在聯賽兩輪比賽對維拉保持不敗，其中主場更大勝，以今季成績來看，水晶宮有一定優勢。

不過，維拉有艾瑪利，他過去帶領二綫球隊贏盡歐霸盃，堪稱盃賽專家。他在這種一場過的是淘汰賽，最有心得；加上後備力量較出色，可用的變數較多，維拉有望看高一線。

今季維拉雖然暫時未有錦標落袋，前四位置更未明朗，但無阻球隊希望繼續保持實力的願望，包括打算買斷踢得很好的阿辛斯奧，甚至羅致已經表明離隊的迪布尼（相信只是煲水新聞，迪布尼絕不可能在英超落班）。當然增兵重要，如果成事，維拉有望再進一步。

至於曼城面對諾定咸，雙方都沒有太大優勢。

曼城在季中增兵後，成績開始回穩。但最關鍵的防中環節依然沒有解決，因此面對如諾定咸森林這類反擊快的球隊，很容易失波。

但諾定咸森林的弱點則是經驗，畢竟作為非傳統球隊，來到盃賽四強，球員難免會失準，或會成為輸波的隱憂。

曼城不但在足總盃與諾定咸森林爭入決賽，在聯賽同樣與對方都得難分難解。曼城餘下4輪對手是下游的狼隊、修咸頓、般尼茅夫和富咸，攞分機會大，相信有望奪得歐聯席位；至於諾定咸森林暫時踢少一場，分別對賓福特、水晶宮、李斯特城、韋斯咸和車路士，不是沒有失分機會，能否在英超保持強勢，打入前四，仍有變數。







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