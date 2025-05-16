足總盃決賽︰水晶宮穩守可偷雞，曼城經驗豐富應奪冠

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賽季還沒結束，巴西國家隊就已經宣布安察洛堤將會執起教鞭。皇馬換帥勢在必行，沙比阿朗素以另一身分回歸皇馬似乎也是理所當然。

到底換帥是靈丹妙藥，抑或是飲鴆止渴？而又為何有些豪門換帥與否都能保持好成績，但偏偏有些球隊換帥後非但沒有起色，反而繼續沉淪？

安察洛堤的執教生涯足夠豐富，無論強如當初執教的AC米蘭、如今的皇馬，抑或車路士、聖日耳門這類新興豪門，甚至愛華頓這種次級球隊都能帶，不論好壞，他都有足夠的能量，將球隊維持在適當的水平，可見他逆境生存的能力非常高。

執教皇馬相信是不少領隊的夢想，而執教曼聯又何嘗不是？

但為何皇馬每次換帥都能保持水準，但曼聯卻越換越差？領隊水平固然是關鍵，但管理層的思維才是最致命。

自從費格遜之後，曼聯的領隊越換越沒水準。莫耶斯好歹在英超證明過自己，雖然水平不夠，但還是有一套戰術理念。

由上一任的坦格，到現在艾摩廉，都看不到任何具體的戰術思維，永遠只會聽到投訴球員不適合、球員不努力；但好的廚師，應該有能力善用手上材料，而非抱怨材料不夠。

今季，哪一個被送走的曼聯球員，不是大爆發？其中華舒福和安東尼兩個前鋒球員在阿士東維拉和皇馬比迪斯踢得非常出色，反而失去了他們的紅魔，入球效率大跌；到底是球員不行？還是領隊問題？不說自明。

真正的頂尖領隊，應該如安察洛堤一樣，即使接手愛華頓，都能踢得有聲有色。

就如今季的曼城，同樣傷兵滿營，但哥迪奧拿還不是帶隊進入足總盃決賽，甚至重新追上前四。

就連諾定咸森林領隊般奴，還不是一樣以有限資源衝上前列。

所以，曼聯今季淪落至下半板，甚至跌至16、17位，陣容不整是一個原因，但領隊能力才是致命傷；錯選領隊，更是管理層的責任。

假如最終曼聯奪得歐霸，艾摩廉肯定會留下來；甚至最終失去歐霸冠軍，管理層仍是會讓艾摩廉繼續執教，但曼聯就只會繼續沉淪，無論花多少錢增兵，下季仍只會是陪跑份子。

這五個領隊，就是英超餘下賽程衝擊前四的關鍵。正如兩星期前預測，曼城和紐卡素在質素上較佳，應該看高一線；車路士海鮮波，比較不穩定；諾定咸和維拉則，自己要贏之餘還要其他人失分，處於被動位置。

本週焦點

足總盃決賽，曼城和水晶宮牌面上看起來是強弱懸殊，但水晶宮最近5場不敗，而且都是成功在強隊身上攞分。

曼城球員質素高，在決賽最大優點是經驗；如果哥迪奧拿不出奇招排陣，曼城捧盃的機會較高。

水晶宮今季踢得不俗，但要贏波就只有穩守突擊一條路，尤其今季曼城防線並不出色，若能找到破綻，確實有望爆冷捧盃。

水晶宮歷史上是第三次殺入足總盃決賽，之前1990年和2016年都曾經打入決賽，結果都是敗給曼聯，今次對手又是曼市球隊，能否奪冠，就考驗球員的紀律和是否可以堅持執行戰術。

英超在下季將有6隊球隊可以出戰歐聯，原來還要多謝阿仙奴，首先因為槍手在今季8強淘汰皇馬，令英超在歐洲賽取得較高分數，所以本來聯賽的4個席位已經增加到5個，同時由於曼聯和熱刺殺入歐霸決賽，因此冠軍必定可以出戰歐聯，所以來季歐聯的英超球隊，鐵定有6隊。







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