戰術錯兼無運，國米該輸；聖日耳門強勢，捧盃有理

加入最愛專欄 收藏文章

歐聯決賽以巴黎聖日耳門大勝奪冠作結，出乎大家意料之外。

上週已經講過，聖日耳門會強攻，國米只能力守。但明明從分組賽開始到決賽都是防守出色的國米，為何來到決賽卻大崩潰？

正如上週所講，運氣使然。

早已說過國米的陣容並不年輕，是恩沙基和團隊應該也知道。國米之所以能夠過關斬將，全賴經驗，靠穩守、靠突擊。

國米雖然大比數輸波，但門將森馬確實值得尊敬。多年來效力多蒙特，一直發揮穩定，後來加盟拜仁踢了一年就被賣走，加盟國米迎來第二春，更是越踢越好，再顯身價。

但決賽期間，恩沙基大膽踢後場推進戰術，由門將發動進攻，無疑自暴其短。球員年紀大，由後場起動，速率不高、傳送較慢的弱點成為國米捱打的關鍵。

巴黎聖日耳門陣容年輕、行軍快速機動，一開波就把握國米戰術失誤的錯誤，不斷施壓，國米失波只是時間問題。

如果說戰術失誤令國米被攻入第一球，那麼第二球就完全是運氣早已選擇聖日耳門的證明。

恩沙基帶隊3年兩度殺入歐聯決賽，成績斐然，但最終黯然離隊，實在可惜。他初出茅廬當領隊之時，的確多有不足之處，但經過數年磨煉，他的戰術思維、臨場調動都大有進步，且看他將會入主哪一隊繼續領隊生涯。

19歲小將杜爾為聖日耳門攻入的第二球，射中對方後衛改變方向入網，基本上沒有撲救的可能。

這種運氣波，出現在開波只有20分鐘的時間，領先兩球，於歐聯決賽的戲碼，國米又怎有能力反勝？

國米落敗，無運其一，但實力差距，也是決定成敗的原因。

聖日耳門2019年曾經進入決賽，但不敵拜仁；當時粒粒巨星反而各自為政，如今平民足球卻是踢得團結，值得碰杯。

以周中的歐國聯4強賽事為例，其中一個組合西班牙大戰法國，最終是西班牙擊敗對手進入決賽。

無論誰勝誰敗，都證明了法國和西班牙在歐洲足球壇的實力。

而聖日耳門，就證實法國足球頂尖的代表，球隊的領隊安歷基，就代表著西班牙足球的精神，這兩股足球概念融合，讓聖日耳門踢出新面貌，歐聯冠軍並非僥倖。

另一邊廂的葡萄牙擊敗德國，C朗寶刀未老，再有入波，證明律己嚴明的運動員，運動生涯可以延續很長。

從歐聯決賽由法國球隊奪冠，即使落敗的國米也是三年兩入決賽，再到歐國聯4強，西法德葡會師，證明歐洲球壇仍是由幾個強國主宰，英格蘭、荷蘭，甚至比利時等，遠不成氣候。







【你點睇？】煙民涉推撞食環署女職員致擦傷肩休448日病假，4年後食環署索賠44萬損失，你認為做法是否合理？► 立即投票