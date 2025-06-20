世冠盃改賽制 錢作怪

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作為全球最商業化的體育運動之一，足球如何源源不斷賺錢？

正在舉行的世界冠軍球會盃，今年開始一改賽制。不但成為長達1個月的賽事，更讓各大洲球隊有機會同場較量。

32隊的分為8組，每組4隊，在美國進行比賽。

新賽制下，來自歐洲的就有12隊，非洲有4隊、亞洲同樣有4支隊伍、來自北美、中美洲和加勒比地區合共4隊、還有1支來自大洋洲，以及主辦國自己佔1隊。比賽分成8個小組，以循環賽形式進行三場小組賽。每組的前兩名晉級淘汰賽階段，從16強開始淘汰，最終決出冠軍。

新賽制下，比賽加入更多娛樂元素，例如出場時，有主持人逐個介紹兩隊的球員，不少觀眾其實覺得延誤開賽；但這種娛樂元素，偏偏可以吸引贊助。

規模大了，獎金就更多，有傳今屆有高達10億美元；而至今門票的售賣數量已經超過150萬張。

這個比賽形式，有如一個迷你世界盃一樣，增加了比賽激烈性之餘，還能增加比賽場次。

相較於以往比賽形式，世冠盃一般去到8強階段，大家才會留意到，因為豪門陸續登場；過往的賽制中，這些豪門也不會參與分組賽，直接進入淘汰賽。

但今屆開始，強隊也要踢分組賽，不過以他們的水平，綽綽有餘，所以才會有拜仁大勝10球的賽果。

今屆世冠盃，因為有不少沙特聯賽和美職聯賽球隊參與，部分已經淡出的名將，反而找到個發光發熱的舞台，例如現時效力蒙特雷，已經39歲的沙治奧拉莫斯，日前面對國際米蘭，入波兼當選MVP，寶刀未老。

賽制為何突然改變？只因錢作怪。

換了賽制、增加場次、安排直播、在地比賽，一系列的操作，明顯都是國際足協的精心安排。站在國際足協的立場，當然是賽事越多越好，因為可以增加收入。

站在球隊的角度，當然也有好處，即可練兵而毋須自己另外安排；更重要是增加曝光率，以豪門為例，所到之處，可能皆有商機。

以曼城為例，已經羅致多個新兵，這類正賽，正好可以讓新兵加速融入，又可以讓哥迪奧拿提早試驗新戰術，比一般熱身賽效果更佳。

曼城幾位新兵，包括卓基、賴達斯和艾洛利都是實力派球員，並不花俏，而且體力不俗，適合哥迪奧拿希望踢逼搶的要求；反而格利殊等舊將就沒機會登場。

又例如皇馬，新帥上任，正規比賽正好可以讓沙比阿朗素觀察球員狀態和表現，讓他提早判斷誰更適合自己的戰術。

皇馬簽入利物浦的阿諾，但由於阿朗素希望提早讓阿諾融入球隊，而阿諾與利物浦的合約其實是到6月尾才結束，因此皇馬寧願付出1000萬歐元的費用給利物浦，也要讓阿諾出賽。

不過，對球員來說就未必是個好事。聯賽剛剛在5月底6月初結束，緊接就是世冠盃一個月的賽程，大約7月中結束之後，已經開始集訓，8月聯賽開鑼，相當於沒有休息時間。這對豪門，尤其英超球隊，挑戰非常大。

體育運動和商業運作從來不是衝突，但一定要平衡。過往幾年可以觀察到，球員受傷的頻率越來越高，不少球員就是因為休賽期間沒有機會休息，導致體能消耗過大，比賽受傷，最終影響球隊表現，得不償失。







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