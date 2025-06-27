曼城增兵回勇，車仔快手買箭頭；利記攻強守弱，曼聯換血難翻身

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世界冠軍球會盃即使如何改制，還是強隊天下，出線16強的，還是皇馬、巴黎聖日耳門、拜仁、曼城、車路士和祖雲達斯等；正如上週講過，錢固然是一大誘因，但能夠提早練兵，同樣是吸引一眾強隊參賽的原因。

正如為何皇馬寧願多付出1000萬英鎊，都要讓阿諾提早出場；同樣道理，為何曼城已經早早出手買入3個新球員，就是旨在提早一練兵，迎接新球季。

英超向來是轉會風向標，今季轉會窗剛開始就已經有多隊出手，利物浦更已經動用過億羅致德國新星華迪斯，證明英超競爭何等激烈。

利物浦是衛冕冠軍，同樣面對換血問題。後防線走了右閘阿諾、左閘羅拔臣退步，加上中堅隊長雲迪年紀大多傷病，首要補充的是防線一環。

華迪斯加盟，確實讓進攻可以更豐富；此子傳射俱佳，加上曾經在德甲奪冠的經驗，心理質素絕佳，非常適合利物浦。

但問題是防線老化，如何應對漫長球季，要迫切解決的。

利物浦已經一口氣簽入5個球員。除了華迪斯，同樣來自利華古遜的費林邦可以頂替阿諾右閘的位置。不過，費林邦攻優於守，對於已經開始走下坡的利物浦防線，可能是一個定時炸彈。

而另一隊極速出手是曼城。買人快不是快刀斬亂麻，而是證明哥迪奧拿知道，必需求變才能谷底反彈。

由於上屆多線失利，今季曼城出手果斷，讓哥迪奧拿可以借今次賽事練兵。

兩個年輕中場卓基和雷恩達斯，都足夠填補曼城現時進攻時中前場聯繫不夠活力一面。不過，兩位新兵仍需時間適應英超節奏，或者未必帶來立竿見影之效。

從狼隊羅致艾洛里絕對是神來之筆。此子在狼隊表現已經不俗，踢左閘能攻善守，加上體力充沛，是填補曼城左後衛的理想人選。不過，左路無論是杜古或者格列殊，都未算獨當一面，因此左路仍需加強。

至於同樣需要羅致頂級中鋒增加攻力的阿仙奴和車路士。前者出手向來慢，猶猶豫豫，想買不買，結果至今仍未有新前鋒加盟；反而車路士在轉會窗一開就向葉士域治買入戴立，雖然不是名滿天下的頂尖前鋒，但同樣是實用之人，絕對幫到車路士。

阿仙奴過去幾季均居亞軍，之前兩季入波效率高，但上季致命弱點卻是入波效率差，而且往往在關鍵場次未能入波導致失分。缺少正9號位中鋒，是槍手一直備受批評的問題。但轉會窗開了接近一個月，阿迪達和團隊仍在拖沓，未有任何新球員加盟，恐怕阿仙奴又要重蹈過去幾年的覆轍。

車路士買入戴立，未算是最好的選擇；但觀乎高爾彭馬的成功，車路士對買入又是曼城青年軍出身的戴立，有另一番期望。

戴立曼城出身，對哥迪奧拿的體系相對熟悉，現時馬列斯卡同樣仿效曼城體系，因此戴立相信會是一個好選擇。而在車路士的體系和人腳供應中，戴立應該會可以攻入更多入球，有望幾何級上升。

車路士和阿仙奴不止需要頂級中鋒，門將其實同樣有更換的需求。無論是山齊士抑或拉耶，都不是最出色的門將。雖然兩者都有不俗的傳送和腳下功夫，不過。作為門將，最重要是把關技術，兩者的手法和功架都不是最理想，兩隊都應尋找更好的選擇。

至於令人跌到積分榜下半版的曼聯和熱刺，前者買了狼隊前鋒根夏之後，再未有任何進賬，畢竟未賣人何來有錢買人？

至於熱刺已經出手買了三個球員，未算頂尖，也叫當打爛打，非常適合熱刺風格。但說到希望衝擊前4的話，似乎不切實際了。

轉會買人固然是球隊補強的最佳方法，但如何用兵才是球隊興衰關鍵。以曼聯為例，包括辛組、華舒福等，外借之後並非沒有表現，但偏偏在曼聯卻踢得意興闌珊？到底是球員責任，還是領隊不懂用？

買人多寡是管理層的責任，但用人高低，就是領隊功力了。







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