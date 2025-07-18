車仔人多著數，頻換戰術；有力爭標英超，言之尚早

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歐協聯冠軍居然擊敗歐聯冠軍，這個賽果確實意外，比分雖然一面倒，但比賽過程卻頗為緊湊，車路士捧盃實至名歸。

上星期認為聖日耳門的氣勢在車路士之上，但不能否認的是，車路士增兵之後的陣容比上季更全面、更有競爭力。

車路士奪得世界冠軍球會盃後，成為唯一幾乎奪得過所有她能參加過的盃賽的賽事冠軍（見附圖），其實都是一個非凡成就。

（圖片來源：波波地fb）

作為新興豪門始祖代表，車路士雖然表現飄忽，但始終具備一定競爭力，所以在過去20年的英超也好，歐洲賽場也好，都總能見到車路士身影。

在艾巴莫域治入主之後，車路士開始崛起，期間在英超5次奪冠、6次足總盃冠軍、3聯賽盃冠軍、3社區盾、2次歐聯冠軍、2次歐霸盃冠軍、1次歐協聯冠軍、2次世冠盃冠軍。

世冠盃改制後，變成四年一度的球會版本世界盃，車路士今季奪冠後，可以將世界冠軍的標誌印在比賽球衣上，非常有價值，而且可以一直沿用4年，直到下一個世界冠軍出現為止。

即使偶爾車路士會失準，跌出前四，但下一年她又會捲土重來，甚至表現得更好。

更有趣的是，過去25年間，不論是成績好壞，領隊都幾乎是逃不過被炒的宿命。

即使強如安察洛堤也不過是執教了其中四年，甚至首次帶領車路士奪冠的摩連奴也黯然離隊。即使名帥如史高拉利（執教36場）、希丁克（兩次執教分別22場及26場）、賓尼迪斯（執教48場）、沙利（執教63場）。不過，哪怕平均每2年換帥一次，車路士一樣可以隔3幾年就會有盃落袋。

每次車路士由意大利領隊執教，都有捧盃名。今次的馬列斯卡帶來了歐協聯和世冠盃冠軍，而對上一次捧起聯賽冠軍，正是干地執教的2016-2017年度，今季或有望複製這個奪標之路。

就如上季，在聯賽未如理想，但一樣在歐協聯捧盃，保持有錦標收穫。

用中國人命理的角度去看，車路士的30年大運依然未完，甚至一路穩步前進。

今季針對性增兵，買入兩個雖然不算頂級但非常實用的前鋒——戴納和祖奧柏度，增加進攻線變化之餘，又能保證入球率，令車路士表現更穩定。

加上原班底球員陸續適應戰術，在馬列斯卡的帶領下，如果能保持穩定演出，今季在聯賽有望成為其中一個爭標分子。







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