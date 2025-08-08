買人未夠班，攻守不平衡；艾摩謙見底，曼聯難爭霸

加入最愛專欄 收藏文章

今年英超最大的懸念，並非曼城會否復甦，也非阿仙奴能否奪冠，更不是利物浦是否衛冕，而是曼聯的沉淪到底沒有？

上季度排15完成聯賽，僅得42分，平均每場只得1.1分，全季輸18場，得失球是負10球，全季攻入44球，撇除降班區的球隊，只比愛華頓多兩球，甚至不如韋斯咸。

坦格雖然被批執教水平有限，但兩年半的執教期間，起碼贏過足總盃和聯賽杯，艾摩謙來季最少也應該要有杯落袋。

如此成績，竟然是曼聯的表現；當艾摩謙高調入主，但最終結果是如此不濟的時候，簡直大跌眼鏡。

艾摩謙上季還可以用初來埗到作為理由，為成績不佳來解釋；但今季的轉會窗，包括買入賓福特前鋒安保姆和狼隊前鋒根夏來增強功力，又送走華舒福去巴塞隆拿，都是順應艾摩謙的要求。

買錯人是曼聯長期問題，包括近億買入的普巴、7300萬的辛祖未有表現、8200萬的安東尼成為笑話、6000萬的孟治連出場機會都沒有；營運和體育總監同樣要為曼聯沉淪負責。

曼聯是傳統豪門，只買入兩個已經成名的前鋒，其實並不足夠；創造力欠奉的中場線，以及質素平平的後防線，當然還有門將一關，都是曼聯需要解決的問題。

翻查資料，曼聯在2024年底公布的上年度盈利仍高達1.6億，證明成績即使不佳，但依靠贊助、轉播、商業產品等等來賺錢。

其實曼聯並非沒有花錢買人，在費格遜2013年退休之後、艾摩謙上任之前的多個領隊，包括莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查和坦格等執教期間，合共花費21億英鎊來買人，期間只有車路士和曼城比曼聯花費略多。

過往成功的葡萄牙球員不少，例如C朗、迪亞高哥斯達、班納度施華等等，但成功的葡萄牙領隊似乎並不多，摩連奴已經算出色，還有帶領葡萄牙奪得2016歐國盃的山度士，還有馬天尼斯、保亞斯等都水準平平。

但在此期間，曼城7次贏得英超冠軍，車路士也曾經兩度捧杯，甚至歐聯也各贏過1次；反觀曼聯，英超冠軍和歐聯冠軍都沒有，最好的成績也不過是摩連奴帶來的歐霸盃冠軍。

錢並非沒有花，關鍵是幾乎每次都買錯人，或者買來的人，等不到領隊重用就已經再度易帥。每次換領隊，就換一批球員，即沒有延續性，也缺乏建隊規劃，成績怎會好？

上季成績已經差到不能再差，今季艾摩謙有一個完整夏天備戰，重返前四乃最低要求；但他的戰術也踢法有多少可以發揮？抑或他也不過是一名過客？

現在判斷曼聯新賽季的成敗，似乎言之尚早，理論上看頭10場比賽，就知道今季曼聯是否能否復甦。

問題是上季與前四最後一位車路士的距離，分數差27分，入球差20，以買入兩個具英超經驗的前鋒，加上原來班底，追求這個英超第4是有可能的。

但若和冠軍利物浦比，分數差42分，入球差42球，以買入兩個具英超經驗的前鋒，卻不是頂級戰將，加上原來班底技術深度不足，爭逐英超冠軍，有可能嗎？

加上來季車路士曼城復甦，紐卡素阿士東維拉繼續強橫，曼聯實力只和紐卡素阿士東維拉持平。

除非曼聯在8月轉會窗關閉前再簽入有質素的中場和後防，否則於曼聯球迷說，又是一個傷心球季。







