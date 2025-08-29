紅軍防線老化，主場有失；阿仙奴傷兵多，對攻有計

加入最愛專欄 收藏文章

上星期預測曼城因為新兵質素高，熱刺難偷雞；結果熱刺未失，而曼城卻主場落敗，令人意外。

雖然預測錯了，但同樣提過曼城有機會被破門，最終竟然一口氣失兩球，認真失威。不過不得不承認，曼城未失波前的半小事，完全壓著熱刺後半場。

只可惜哥迪奧拿排錯陣，排5人中場線，只有1個防中，而擔任防中的干沙利斯亦不夠硬淨，令防線失去屏障。 其他4個新人多，欠缺默契，埋下頭重腳輕，被反擊時人手不足缺䧟。

剛結束的歐聯抽籤，曼城和皇馬又相遇，而且更會遇到拿坡里，屆時迪布尼將會重返曼城主場。

但熱刺贏波，證明了法蘭的戰術是有水平的。

今季的熱刺防線，其實與上季分別不大；上季的普斯迪高路，由於主攻，又希望提升攔截能力，所以將防線推到高位，令防守球員覆蓋的範圍增加，伴隨增加的，就是上季熱刺後防球員的傷病。

但法蘭在今季將同樣人腳的防線，打造成脫胎換骨的防守體系。

雖然上場開波初段，曼城夏蘭特錯失幾個入波機會；但不得不承認熱刺防守不俗，尤其前場壓迫，令曼城後段幾乎難覓機會破門。

從上圖可以看到，熱刺的防線企位嚴謹，從前鋒線開始已經成為屏障，攔截對手傳波路線；後面的中場及後衛則隨時準備包抄。

法蘭早已在其他英超球隊證明自己，如今令熱刺升級，也再次證明自己的戰術水平。

反觀曼聯，夏窗一口氣買入3個前鋒，但近三場賽事均不勝，聯賽杯更是不敵低自己幾班的球隊，簡直是讓人大失所望。

早在艾摩謙上任前，我們已經預測他也不過也是名過客。

果然，在經歷大半季實驗之後，曼聯還是那個在沉淪路上的曼聯。

只要將奧拿拿與前任迪基亞比較一下，就知道為何現時的曼聯距離復甦是有一大段路。奧拿拿並非不好，但只是阿積士級數，曼聯要的，並不是這種未達標的門將。

曼聯近幾個季度的大問題，在於不停轉領隊，同時又不斷更改戰術。

而且每次換一個領隊，就相應換一批球員來配合新戰術。

正如華舒福早前接受訪問，表示曼聯每次遇到低潮就會向領隊問責，但過後從來沒有人關心隊員是否適應。

而且每次更換領隊後，所有踢法、戰術、球員名單都重新更換，遷就新領隊戰術。

熱刺是否會維持到好成績，而曼聯是否仍在低谷？

只要看管理層對領隊的耐心就知道。

當年哥迪奧拿第一季也四大皆空、高普也是帶隊數年後才奪冠、阿仙奴在阿迪達治下就更只有足總杯冠軍。

曼聯這種急功近利的管理方式，恐怕今季還是復甦難望；反而熱刺找到合適人選，有力反底。

本週焦點

利物浦主場迎戰阿仙奴，這場波勢均力敵，關鍵是雙方如何排陣。

開季前已經講過，利物浦的防線有退步的風險，果然，開季兩場都有失波。

利記防線問題短期不會改善，因此要看阿仙奴今場把握到多少個機會。

報導指紐卡素即將放行，讓伊沙克與利物浦談判。而利物浦應該會提高報價至1.3億，希望在日內完成交易。64場賽事攻入41球，超高入球率令他物有所值。

而槍手則有多個主力有機會缺陣，包括奧迪加特、沙卡、夏維斯都未能出戰，影響進攻能力。但相信阿迪達會以攻代守，與利物浦對攻。

艾斯、馬杜阿基等今場有望正選登場，但默契不足，加上利物浦有備而來，阿仙奴未必能予取予攜。

今場估計雙方均有波入，但未必能分到勝負，和波機會大。

阿仙奴有傳打算簽入利華古遜後衛恩卡比，此子身高僅183，加上南美式踢法粗野，唯一優勢是回身追波速度快，對槍手的幫助有多大？實在存疑。







