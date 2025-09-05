車路士狂買狂賣，球員工廠；利記槍手齊增兵，劍指冠軍

加入最愛專欄 收藏文章

英超是轉會市場大戶人所皆知，但大戶中的高手，卻不是大家以為的曼城或者利物浦，甚至不是過去5年豪花10億的阿仙奴，而是近年一直被認為是水魚的車路士。

今夏合共有9隊打破球會的轉會開支紀錄，包括般尼茅夫、賓福特等5隊一直被認為是中下游的球隊，更遑論今個轉會窗幾乎只買不賣的阿仙奴。

但車路士為何是大戶中的高手？並非指他買人有多精明，而是他背後一個放長線釣大魚的轉會策略。

其他球會在今夏是買得多，但車路士在今夏除了買得多，更是賣得多的代表之一。

在轉會市場花了3億買人，然後再從賣人上賺回3億，幾乎是打個平手。而且收入拋離第二的利華古遜1億，而後者因為賣出獲斯所以，但天才球員價值1億情有可原，而車路士手上的球員？能賣出超過3億元，實在不得不說他們的營銷手段高明。

有別於以前艾巴莫域治的時代，如今的車路士，坦白講，就是一盤生意，並非單純為足球榮譽而來。

過去幾年的車路士，買的不是潛力股就是天才波，鮮有如一般爭標份子一樣，結集老中青三個階段，所以比賽期間，不是踢到識飛就是忽然甩轆，都是年輕球員的通病。

但有沒有冠軍相或者踢起來是否有霸氣，對車路士的管理層來說並不重要。重要的，是球員出場，踢到身價，繼而轉售，圖利才是管理層的最大目標。

彭馬加盟後車路士表現出色，身價暴升；但上季後半段跌watt，加上傷病不少，令車路士未能脫手，否則，相信彭馬也絕非非賣品。

到底是賺錢重要，抑或爭標重要？

利物浦和阿仙奴的增兵，最大目的就是衝擊錦標。雖然是否有冠軍到手言之尚早，但起碼球隊的期望是通過補強來爭冠，而不是單純為賺錢。

今夏的利物浦非常進取，壓哨簽入伊沙克，1.3億英鎊是破英超轉會記錄，但在此前，獲斯已經是破紀錄的收購，一口氣買入多個新球員，包括頭三場的表現已經非常出色的艾基迪基、頂替阿諾的費林邦等等，補血之餘同步是升級，尤其中前場，有能力排出兩套超級陣容，足夠應對四線作戰。

利物浦出天價買入伊沙克，不單是一宗交易，更顯示了英超的格局變化。當曼城收縮、車路士只為賺錢，以往被批評孤寒的利物浦和阿仙奴竟然花巨資買人，這是豪門格局改變現象。

阿仙奴同樣在最後一刻借入恩卡比，頂替離隊的基維奧，連同之前簽入的多個新兵，今夏破紀錄有8個新球員加盟，花費2.5億英鎊。新球員涵蓋前中後，甚至門將，每個位置起碼有兩個有實力的球員在陣，阿迪達再無藉口，今季必定要有錦標落袋，否則他就應該退位讓賢。

至於曼城、熱刺，甚至曼聯等，都紛紛簽入新兵，有別於車路士，大家都希望提升實力，能否爭標是後話。

現代足球，尤其高水平聯賽，競爭非常激烈，增兵是大勢所趨；但增兵和爭標是兩回事，車路士的建隊思維從來不按常理出牌，買人並非全為爭標，但卻能夠多次衝冠成功，甚至成為唯一奪得過所有歐洲賽的球員，不得不的說車路士確實非常另類。







【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解