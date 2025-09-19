槍手強勢搶分，曼城靠反擊；車路士海鮮波，曼聯求反彈

加入最愛專欄 收藏文章

歐聯開鑼，意大利的拿坡里昨晚作客英格蘭的曼城，迪布尼重返舊東家主場，受到英雄式歡迎。可惜26分鐘因為有隊友領紅被迫換出，並不能享受比賽，是最大遺憾。

車路士不敵拜仁、紐卡素敗予巴塞，明顯都是質素問題，兩隊豪門絕對高一班。

為巴塞攻入兩球的，是曼聯棄將華舒福。而且一個頭頂一個腳踢，證明華舒福並非沒能力。過去多年，本欄多次指出華舒福球技沒問題，而是曼聯幾任領隊都不懂用他。更何況這些早成名的小將，收入超高，面對太多誘惑，領隊要有馴服他的本事，並不簡單。

另外四隊，包括阿仙奴、熱刺、利物浦和昨晚的曼城都順利贏波，證明英超球隊實力還是佔優。

不過，贏波過程並不輕鬆，例如利物浦是險勝、阿仙奴也去到後半段才入波，甚至曼城只是多打一人，所以贏得清脆。

利物浦今季認真有運，上場聯賽在88分鐘獲得12碼、周中歐聯又是去到加時絕殺，已經連續5場都絕殺對手。球評就笑稱利物浦今季開啟「史諾時間」，每次到加時都能獲得入波機會。

曼城連同上週的打吡戰，連贏兩場。以3:0大勝曼聯，曼城展現出戰術執行、臨場應變與心理質素上的全面優勢，無論球員實力與戰術上都有明顯差距。

比賽中，曼城的進攻效率極高，全場13次射門中有6次中目標，最終攻入3球，實際入球數更高於預期入球值（2.63）。

夏蘭特昨晚歐聯先開紀錄，上輪聯賽對曼聯又梅開二度並貢獻1次助攻，繼續在打吡戰中扮演「紅魔剋星」角色；短短兩年半，已經在對陣曼聯中，攻入8球。

中場方面，曼城的洛迪與貝拿度施華成功壓制曼聯隊長般奴費南迪斯，使紅魔中場完全失去節奏與輸送能力。

曼聯雖有反擊機會，但進攻效率低下，預期入球率有1.52，但卻無法破門，反映臨門一腳質素不足。

而戰術上，曼城的戰術執行精準，包括高位壓迫與邊路傳中奏效。

反觀曼聯的艾摩謙嘗試用高位防線去限制曼城的傳送，反而在下半場體力下降後，暴露更多空位被反擊。

曼城是否回勇，仍待觀察，但可以相信的是，曼城正朝著正確方向進發。

相反曼聯則未見曙光，尤其在買入三個前鋒之後，對曼城這個未算完美的防線都未能製造機會和入球，可見其復甦之路仍在十字街頭，找不到出路。

艾摩謙接手曼聯接近1年，帶隊31場，只有8勝，勝率只有25%。有傳管理層只會多給3場時間，同步已經開始接觸3位現任英超領隊，包括富咸的馬高施華、水晶宮的加斯拿和般尼茅夫的伊拉奧拿。但3位都是長期帶中型班，有能力帶豪門？實屬疑問。

這正正是曼聯長期低迷的關鍵，近幾年找的領隊都是未夠班。

本週焦點

阿仙奴主場迎戰曼城，近況和狀態無意是槍手略為佔優，加上有主場優勢，假如戰術進取，有望贏波。

槍手能否贏波，關鍵變數在於領隊阿迪達的戰術取向。過去面對哥迪奧拿，阿迪達偶有因過度謹慎而陷入被動，例如上半場退守禁區、放棄前場逼搶，反而讓曼城輕鬆掌控節奏。

若本場重蹈覆轍，企圖以保守策略換取一分，恐怕未必能如願。始終曼城連續兩場面對強敵，皆可取勝，而且零失球。這場有和局應是最底要求。

周中歐聯賽事，及時換人令阿仙奴得以卻勝。阿迪達71分鐘換入馬天利尼之後，36秒他就建功，證明換人其實能夠收效。如果阿迪達能在今季果斷換人，阿仙奴應該能多搶分數。

若阿迪達敢於以我為主，延續高位壓逼、快速轉邊的侵略性打法，憑藉現時球員信心與體能狀態，絕對有能力撕裂曼城防線。

阿迪達的戰術膽識，將是勝負的真正關鍵。

另一場對決，曼聯於奧脫福迎戰車路士。

曼聯上週大敗於曼城腳下，防線崩潰、中場失勢。過去幾年，曼聯往往會在連續幾場失利之後「知恥近乎勇」，立刻反彈，預料這星期曼聯球員的拼搶決心與爭勝欲望將會提升。

上周才被解僱的摩連奴，本周已經接到新聘書。賓菲加邀請摩連奴執教，而且9月30日，在歐聯就會對陣他執教最成功的球會車路士。摩連奴之所以被費倫巴治辭退是因為不能晉級歐聯小組賽，但最終兜兜轉轉，他就執教有歐聯資格的賓菲加。

對手車路士仍然是「海鮮波」，表現不穩定、時好時壞。缺乏經驗老將坐鎮，關鍵時刻沒有人控制節奏，令車路士在關鍵大戰會表現飄忽，今場如果早段失波，恐怕三分全失。







